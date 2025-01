Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů mírně klesají po dosažení nového ročního maxima 📈

Výnosy z dlouhodobých amerických státních dluhopisů zaznamenaly v posledním měsíci prudký růst, částečně v důsledku rostoucích obav trhu z inflace a budoucích rozhodnutí Fedu. Aktuální strmění výnosové křivky ve srovnání s prosincem 2024, podpořené prudkým pohybem výnosů dlouhodobých dluhopisů a poklesem výnosů krátkodobých dluhopisů, však vyvolává otázky ohledně budoucího směru pohybů investorů a zpochybňuje rozsah reakce trhu.

Dnešní výnosová křivka (zelená čára na grafu) a výnosová křivka z 1. prosince 2024 (žlutá čára na grafu). Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Středeční pohyb, vyvolaný obavami z politik Donalda Trumpa a možného zavedení drastických cel namířených jak na politické spojence, tak na ekonomické soupeře USA, posunul výnosy 10letých dluhopisů na 4,728 %, čímž překonaly dubnové vrcholy na roční bázi. Jedná se o nejvyšší úroveň od října 2023, který přišel krátce po ukončení nejrychlejšího cyklu zvyšování úrokových sazeb ve 21. století. Tento pohyb výnosů by mohl posloužit jako základ pro otevření dlouhých pozic fondy, které se snaží jít proti tržnímu sentimentu. Jakékoli neuskutečnění rizik spojených s Trumpovými oznámeními by mohlo vytvořit prostor pro pokles výnosů, a to i přes pomalejší cyklus snižování sazeb Fedem.

Za zmínku stojí také to, že nedávné pohyby na trhu s dluhopisy vedly k nejvyššímu rozpětí mezi výnosy 10letých a 2letých státních dluhopisů od roku 2022, které aktuálně činí 41,9 bazických bodů. Hodnota rozpětí se vrátila nad nulu v posledním čtvrtletí roku 2024 po přibližně dvou letech pod nulou. Silný růst rozpětí, spojený se stabilizací výnosů 2letých amerických dluhopisů kolem 4,26 %, by mohl vytvořit další tlak na zvrácení impulzu 10letých výnosů zpět na 4,3 %.

Výnosy 2letých a 10letých amerických státních dluhopisů a jejich rozpětí za posledních 5 let. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Za zmínku stojí, že pokud se tržní obavy naplní, například zavedení širokých cel, udržení silného trhu práce a návrat inflačních tlaků, výnosy krátkodobých dluhopisů mohou nadále růst podobným tempem jako výnosy dlouhodobých dluhopisů. Výsledkem by tedy nemuselo být zúžení rozpětí způsobené poklesem výnosů 10letých dluhopisů, ale uzavření rozpětí zespodu v důsledku růstu výnosů 2letých dluhopisů.

Cena futures na 10leté americké dluhopisy se včera přiblížila k důležité úrovni podpory 108,02. Pokud bude tato úroveň prolomena a klesající trend bude pokračovat, dalším významným podpůrným bodem budou dubnová minima kolem 107,37, která představují poslední podporu před minimy z roku 2023, označující nejnižší úroveň kontraktu od roku 2006. Zdroj: xStation