Výsledková sezóna: AMD

AMD zveřejnilo výsledky za druhý kvartál 2025 a hlavním tahounem byl segment her a počítačů. Společnost jedná o povolení k exportu svých čipů MI308 do Číny. Dopad omezení vývozu do Číny odhadla na 800 milionů dolarů. Čínský segment byl z výhledu na nadcházející období vyřazen, přesto však AMD zvyšuje svůj výhled a očekává robustní poptávku po svých produktech. Více ve videu.