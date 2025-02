Zlaté futures se blíží rekordní hodnotě v očekávání zápisu z jednání Fedu

Zlaté futures dnes vzrostly o 0,4 % na 2 962,0 USD za trojskou unci, čímž se přiblížily historickému maximu 2 968,50 USD dosaženému 11. února. Růst ceny zlata je podpořen několika faktory, včetně očekávání, že Federální rezervní systém v letošním roce sníží úrokové sazby. Investoři pečlivě sledují nadcházející zveřejnění zápisu z jednání Fedu, který by mohl naznačit budoucí směřování měnové politiky. Jakékoli náznaky o snížení sazeb by mohly oslabit americký dolar, což by podpořilo růst ceny zlata jakožto bezpečného přístavu.

Kromě měnové politiky hraje důležitou roli i geopolitická nejistota, především napětí mezi USA a Čínou. Stále častější hrozby zavedení nových celních tarifů a obchodní spory vedou investory k přesunu kapitálu do zlata jako ochrany před možnou tržní volatilitou. Další faktorem je i rostoucí poptávka po fyzickém zlatě ze strany centrálních bank a investorů, kteří hledají stabilní aktiva v době ekonomické nejistoty.

Z technického hlediska se zlaté futures obchodují nad 20- a 50denním klouzavým průměrem, což potvrzuje býčí trend. Nejbližší rezistence je nyní na psychologické hranici 3 000 USD za unci, kterou by zlato mohlo brzy otestovat, pokud se očekávání trhu ohledně měnové politiky Fedu naplní.

Graf ukazuje cenový vývoj zlata (GOLD) v hodinovém časovém rámci, kde cena vzrostla na 2 940,44 USD za unci, čímž pokračuje v býčím trendu. Mezi klíčové technické indikátory patří exponenciální klouzavý průměr (EMA 50) – šedá linka, který se nachází na 2 923,59 USD a signalizuje krátkodobý růstový trend, a jednoduchý klouzavý průměr (SMA 100) – modrá linka, který sleduje dlouhodobější trend na úrovni 2 916,23 USD. Index relativní síly (RSI) – bílá křivka se pohybuje na hodnotě 60,5, což naznačuje, že zlato není v překoupené zóně, ale stále vykazuje silnou býčí dynamiku. Trh nyní vyčkává na zápis z jednání Fedu, který by mohl ovlivnit další směr vývoje ceny zlata. Zdroj: xStation5