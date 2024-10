🚨 ZLATO dosahuje nové maximum

Precious metals are gaining at the end of the week 📈

Zlato a stříbro jsou na konci týdne nejlepšími aktivy. Obě drahé kovy buď překonávají, nebo se obchodují blízko klíčových technických úrovní odporu. Zlato vzrostlo o více než 1,00 % na nové historické maximum 2 720 USD za unci. Mezitím stříbro vzrostlo o 2,60 %, obchoduje se nad 32,50 USD za unci, což je těsně pod jeho historickým maximem kolem 33 USD.

Tyto zisky přicházejí navzdory posilování dolaru v posledních týdnech. Hlavními katalyzátory na straně poptávky zůstávají geopolitické napětí a nejistota spojená s blížícími se prezidentskými volbami v USA. Navíc dlouhodobé prognózy analytiků zůstávají pozitivní a naznačují ještě vyšší úrovně než současné.

Zlato pokračuje v dynamickém vzestupném trendu, který kov posunul na nová historická maxima. Významným bodem podpory zůstává 50denní EMA, která historicky udržovala celkový vzestupný trend.

Zdroj: xStation