Zlato překročilo hranici 4000 dolarů!

- Milník 4 000 USD: Cena zlata vystoupala na historické maximum přesahující 4 000 USD za unci, což představuje nejlepší roční zisk (přes 50 %) od roku 1979.
- Hlavní faktory: Růst je primárně poháněn změnou postoje Fedu, uzavřením americké vlády a rostoucí geopolitickou nejistotou.
- Výhled: Analytici vidí potenciální cíle až na úrovni 5 000 USD, a to i přes varování před rizikem prudké korekce.
- Milník 4 000 USD: Cena zlata vystoupala na historické maximum přesahující 4 000 USD za unci, což představuje nejlepší roční zisk (přes 50 %) od roku 1979.
- Hlavní faktory: Růst je primárně poháněn změnou postoje Fedu, uzavřením americké vlády a rostoucí geopolitickou nejistotou.
- Výhled: Analytici vidí potenciální cíle až na úrovni 5 000 USD, a to i přes varování před rizikem prudké korekce.
Cena zlata poprvé v historii překročila hranici 4 000 dolarů za unci, což je symbolický milník a přímý důsledek eskalující globální ekonomické a politické nejistoty. Zisky zaznamenané nejvýznamnějším drahým kovem na světě nyní přesahují 50 % od začátku roku, což představuje jeho nejlepší roční výkon od roku 1979. Ačkoli v minulosti došlo k několika posunům o 30–40 %, roční výnos přesahující 50 % nebyl dosažen mimo 70. léta. Ačkoli cena rostla již loni a na začátku letošního roku, hlavní růst začal v srpnu, což se časově shodovalo s změnou politiky Federálního rezervního systému a zavedením cel Donalda Trumpa. Současné uzavření americké vlády dále zhoršuje atmosféru nejistoty.
Klíčové faktory růstu
- Status bezpečného útočiště: Zlato posiluje svou pozici jako „bezpečné útočiště“ uprostřed ekonomické nejistoty vyvolané nejen domácími problémy USA, ale také geopolitickým napětím, zejména v Evropě a Asii.
- Poptávka centrálních bank a investorů: Centrální banky a individuální investoři zvyšují nákupy zlata a považují tento kov za zajištění proti znehodnocení fiat měny a rostoucí inflaci. Polsko a Čína jsou i letos hlavními odběrateli. Ačkoli tempo akumulace centrálních bank zpomalilo, v kombinaci s fyzickou poptávkou a poptávkou investorů do ETF zůstává nejsilnější silou pohánějící poptávku.
- Slabost dolaru a politika Fedu: Předpokládaný pokles hodnoty amerického dolaru v roce 2025 a vyhlídka na další snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem posilují poptávku po zlatě. V současné době se trh soustředí spíše na množství snížení než na to, kdy cyklus uvolňování skončí. Kromě toho zpochybňování kredibility Fedu ze strany americké vlády a oslabení statusu dolaru jako rezervní měny povzbuzují růst cen zlata a dalších kovů.
Historická dynamika a výhled
- Příliv investic: Silná investiční poptávka, zejména po ETF na zlato, přispěla k největším čtvrtletním přílivům kapitálu za několik desetiletí.
- Cílové ceny: Zlato dosáhlo nových maxim již třináctkrát jen v září. Analytici nevylučují, že v příštích měsících se cena dostane až na 4 300 USD. Goldman Sachs naznačil, že za příznivých podmínek by se cena zlata mohla do poloviny příštího roku dostat až na 5 000 USD, přičemž jeho základní scénář předpokládá cílovou hodnotu 4 900 USD do konce příštího roku.
- Varování před korekcí: Nedávné zprávy od institucí radí opatrnost – Bank of America varuje před rizikem korekce po dynamickém růstu. Goldman Sachs a JP Morgan také varují před potenciálním nadhodnocením. V současné době však neexistují žádné zjevné faktory, které by mohly korekci vyvolat. To by vyžadovalo velmi silné posílení dolaru, propad na Wall Street (vedoucí k poptávce po hotovosti, podobně jako během pandemie) nebo neutralizaci geopolitických rizikových faktorů. Žádný z těchto faktorů se však v nejbližší době nezdá být na obzoru.
Zlato krátce před 4:00 překonalo spotovou cenu 4 000 USD, přičemž tento průlom dosáhl téměř 1 %. V současné době největší korekce v rámci vzestupného trendu posledních několika hodin naznačují, že hranice 4 000 USD bude fungovat jako podpora v případě prodlouženého poklesu, který se právě formuje těsně před začátkem evropské seance.
Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️
Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)
Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.