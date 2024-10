Zlato roste o 1.5%🪙

📈Cenné kovy rostou k hstorickým maximům

Cena zlata prolamuje nedávnou hladinu odporu a dosahuje nových historických maxim, přičemž zůstává v několikaměsíčním růstovém trendu. Nižší index cen výrobců v USA a rostoucí počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti jsou uklidňující z hlediska nadcházejícího snížení sazeb v USA. Nižší úrokové sazby v první světové ekonomice sníží ziskovost dluhopisového trhu, a tím urychlí poptávku po drahých kovech.

Zlato stoupá nad strop lokální konsolidace a dosahuje nových historických maxim. Prozatím je klíčové udržet cenu nad úrovní 2530 USD, aby bylo možné určit, zda zlato zůstane ve svém dlouhodobém růstovém trendu. Zdroj: xStation5



Evropská centrální banka (ECB) právě snížila úrokové sazby, ale nenaznačila, co by mohla dělat dál. To způsobilo, že euro posílilo oproti americkému dolaru, což vedlo k růstu cen zlata.



V minulosti zlato často zvyšovalo svou hodnotu právě po počátečním snížení sazeb ze strany centrálních bank. V prvních několika týdnech ceny zlata obvykle vzrostly o více než 10 % a jen zřídkakdy klesly o více než 5 %. Během následujících dvou let zlato obvykle získalo v průměru kolem 20 %. Největší nárůsty se však pohybovaly kolem 30 % a největší poklesy byly menší než 2 %. V některých extrémních případech zlato získalo více než 40 % nebo ztratilo více než 15 % (jako v roce 1984).

Zdroj: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.