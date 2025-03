Zlato zaznamenává největší týdenní pokles od listopadu: Co dál?

Zlato zažilo svůj nejhorší týden od druhého listopadového týdne, když ztráty dosáhly přibližně 3 %, ve srovnání se 4,5% propadem v listopadu. Ačkoli tento pokles není nejvýraznější v rámci celého komoditního trhu, pro sektor zlata je jeho rozsah významný. Tento propad zpochybňuje pokračující růstový trend ceny zlata a narušuje nedávné prognózy, které předpovídaly dosažení 3 000 USD, a dokonce 3 100–3 300 USD za unci. Jaké faktory ovlivňují trh se zlatem?





Co v poslední době ovlivňuje cenu zlata?

Nedávný růst cen zlata byl poháněn geopolitickými nejistotami a obavami z možného zavedení amerických cel na dovoz zlata. To vedlo k prudkému nárůstu cen v USA a snaze importérů nakoupit zlato před jakýmikoli obchodními omezeními. Na americkém trhu zároveň zesílila spekulace o možném přecenění zlatých rezerv vlády, které jsou v současnosti oceňovány na 42 USD za unci, což je cena stanovená v roce 1973. Toto podhodnocení znamená, že 8 133 tun amerických zlatých rezerv má účetní hodnotu pouhých 11 miliard USD, zatímco tržní přecenění by tuto částku zvýšilo na 760 miliard USD. Teoreticky by vláda mohla vylepšit svou rozvahu prodejem části svých zlatých rezerv.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím ceny zlata jsou nákupy centrálních bank, které v posledních letech významně podporují poptávku. Zatímco Federální rezervní systém (Fed) zůstává stranou, jiné centrální banky aktivně hromadí zlato. Během posledních tří let tyto banky každoročně nakoupily více než 1 000 tun zlata, což představuje přibližně čtvrtinu globální poptávky a produkce. Kromě toho došlo k výrazným přílivům do zlatých ETF, které v krátkém období přidaly více než 1 milion uncí.





Co způsobuje výprodej?

Prudký výprodej na Wall Street a měsíční rebalancování portfolií vyvolaly zvýšenou poptávku po likviditě a hotovosti. Zlato, jako vysoce likvidní aktivum, bylo použito k uspokojení těchto potřeb. Fondy a investoři mohli být nuceni uzavřít své pozice po nedávném propadu akciového trhu, což vedlo k výprodeji zlata. Tato situace připomíná podmínky na trhu v roce 2020. V posledních měsících bylo patrné, že zlato často klesalo spolu s propady Wall Street. Zároveň se očekává, že ETF fondy zaměřené na zlato budou v blízké budoucnosti čelit tlaku na prodej části svých držených pozic.





Výhled

Navzdory nedávnému výprodeji je předčasné hovořit o obratu trendu. Trh nadále čelí nejistotám, včetně možných cel, pokračující války na Ukrajině a nevyřešené situace na Blízkém východě. Nedávná cenová korekce by mohla přilákat nové kupce a povzbudit stávající investory k opětovnému vstupu na trh.

Zlato prolomilo klíčovou úroveň podpory na 2 850 USD za unci a 25denní klouzavý průměr. Další úroveň podpory se nachází kolem 2 810 USD, což odpovídá rozsahu předchozí významné korekce z prosince 2024. Další pokles by mohl najít podporu na 2 700 USD, což odpovídá listopadové korekci a rostoucí trendové linii posledních měsíců.