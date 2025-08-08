Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (15-08-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Poprvé od prosince Ethereum (ETH) překonalo hranici 4 000 USD. V pátek 8. srpna 2025 kryptoměna dosáhla maxima lehce nad touto úrovní. Tento milník může znamenat konec osmiměsíčního boje s významnou psychologickou bariérou a zdůrazňuje...
Více
Skvělé výsledky za druhé čtvrtletí Rozvojové strategie Tržní prostředí Optimistický výhled na celý rok 2025 Pohled na valuaci Pohled na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...
Více
Prezident Donald Trump dále vyostřil obchodní napětí zvýšením cel na indické zboží na 50 %, přičemž jako důvod uvedl pokračující dovoz ruské ropy ze strany Indie. Nová sazba přidává dodatečné clo...
Více
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance se na akciových trzích nesla v poklidném duchu a klid tentokrát panoval i na ostře sledovaných měnách emerging markets (EM) ekonomik. Dolar...
Po nervózním konci minulého týdne zatím tento týden na finančních trzích probíhá o poznání klidněji. Téma turecké diplomatické roztržky s USA se ale nad...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na Emerging Markets měnách a poklesu zlata pod 1200 dolarů za unci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance na finanční trhy přinesla zklidnění, a to zejména díky stabilizaci na dolaru, jehož růst v minulých dnech dostal pod silný prodejní tlak...
První obchodní den nového týdne zatím probíhá klidněji, než možná mnozí očekávali po nočním výplachu na liře a ranní nejistotě na rizikových aktivech....
Dnes s Michaelou Lenochovou o nervozitě na trzích v souvislosti s děním v Turecku a vývoji v následujících seancích. frameborder="0" allow="autoplay;...
Od 1. srpna platí pro obchodníky změny související s nařízením evropského regulátora ESMA. Největšími změnami jsou nové limity finanční páky a posun mechanismu...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Finanční aktiva si v minulém týdnu spokojeně proplouvaly trhy až do pátku, kdy je vylekala zpráva deníku Financial Times, že Evropská centrální banka se...
Dnešní seance patří mezi nejzajímavější za poslední měsíce. Trhy propadají kvůli dění v Turecku a ranní zprávě Financial times, ve které vyjadřuje Evropská...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vyhrocené situaci na trzích po zprávách z ECB a dalších dnešních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Evropské akciové trhy včera nabídly smíšené výsledky, kdežto na Wall Street převládl lehký pokles. Ale opět s výjimkou Nasdaqu, který prodloužil růstovou...
Čtvrteční seance zatím patří k nejlínějším v tomto měsíci. Objemy na některých akciových indexech jsou až čtvrtinu pod třicetidenním klouzavým průměrem....
Nejvyššího zisku na pozici na reálných obchodních účtech dosáhl v minulém týdnu trader z Česka. Německý akciový index Dax mu vynesl více než 900 tisíc...
Dnes s Michaelou Lenochovou o situaci na akciových trzích a poklesech na NZD, CAD a GBP. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Při absenci zásadních makrodat se ke slovu dostala politika. Krom pokračování obchodních válek náladě nepřidaly nové sankce USA na Rusko. Akcie nenavázaly...
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora