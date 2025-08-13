zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Silver Bull Market sílí, dnes posiluje o více než 1,5 %

13. srpna 2025

Stříbro zažívá v roce 2025 pozoruhodný cenový růst a řadí se mezi nejvýkonnější komodity na světových trzích. Při aktuální ceně kolem 38,5 USD za unci si tento drahý kov od začátku roku připsal už...

Více

Ceny sóji stoupají nad 10 USD, poté co Trump vyzval k navýšení nákupů. Jaký je další vývoj ceny této klíčové americké zemědělské komodity?

12. srpna 2025

Čína zastavuje nákupy nové úrody sóji z USA Čína zatím neobjednala ani jednu dodávku nové úrody sóji z USA pro sezónu 2025/26, což představuje nejpomalejší začátek za posledních nejméně...

Více

Komoditní shrnutí – Ropa, Zlato, Kakao, Káva (12.08.2025)

12. srpna 2025

Ropa Minulý týden ceny ropy výrazně klesly kvůli absenci odvetných cel vůči Rusku, s výjimkou dodatečného 25% cla uvaleného na Indii – krok, který je široce vnímán jako politický tlak s cílem přimět Indii...

Více

28. srpna 2018
27. srpna 2018
24. srpna 2018
23. srpna 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci