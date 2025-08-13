Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (28-08-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Stříbro zažívá v roce 2025 pozoruhodný cenový růst a řadí se mezi nejvýkonnější komodity na světových trzích. Při aktuální ceně kolem 38,5 USD za unci si tento drahý kov od začátku roku připsal už...
Čína zastavuje nákupy nové úrody sóji z USA Čína zatím neobjednala ani jednu dodávku nové úrody sóji z USA pro sezónu 2025/26, což představuje nejpomalejší začátek za posledních nejméně...
Ropa Minulý týden ceny ropy výrazně klesly kvůli absenci odvetných cel vůči Rusku, s výjimkou dodatečného 25% cla uvaleného na Indii – krok, který je široce vnímán jako politický tlak s cílem přimět Indii...
Včerejší seance přinesla další růstový den na americké i evropské indexy a například americký index SP500 se díky ní konečně vyhoupl na nové historické...
Líra dnes opäť padá. Voči doláru aj euru stráca viac ako dve percentá (a to už strácala aj viac). V krátkosti zopakujem dôvody: Vysoké deficity na bežnom...
Pondělní seance je zatím na trzích bez větších překvapení. Jediným zajímavějším fundamentem byl jen německý index IFO, jehož dopad na trhy byla ale poměrně...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru.
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA.
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole.
