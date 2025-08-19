zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Home Depot s mírným růstem a opatrným výhledem pro rok 2025

19. srpna 2025

Home Depot (HD.US) reportoval výsledky za 2. čtvrtletí 2025, které odpovídaly očekáváním trhu, přesto však nepřinesly výraznější pozitivní překvapení. Společnost vykázala tržby ve výši 43,18...

Více

Americká vláda jedná o 10miliardovém podílu v Intelu 💵📌

18. srpna 2025

Intel (INTC.US) jedná s americkou vládou o možné dohodě, která by převedla část nebo celý grant ve výši 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10% akciový podíl. Balíček by mohl mít hodnotu kolem 10 miliard USD, což...

Více

UnitedHealth Group – Nová akvizice Warrena Buffetta

18. srpna 2025

Warren Buffett v pátek oznámil, že společností, kterou v poslední době nakupuje, je kontroverzní United Healthcare. Uplynulý rok nedal investorům UnitedHealth příliš důvodů ke spokojenosti, avšak po tomto oznámení začínají...

Více

12. září 2018
11. září 2018
10. září 2018
7. září 2018
6. září 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci