Nemecký IFO index ukončil sériu poklesov a prudko poskočil
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Zprávy z trhů
Home Depot (HD.US) reportoval výsledky za 2. čtvrtletí 2025, které odpovídaly očekáváním trhu, přesto však nepřinesly výraznější pozitivní překvapení. Společnost vykázala tržby ve výši 43,18...
Intel (INTC.US) jedná s americkou vládou o možné dohodě, která by převedla část nebo celý grant ve výši 10,9 miliardy USD z programu CHIPS Act na 10% akciový podíl. Balíček by mohl mít hodnotu kolem 10 miliard USD, což...
Warren Buffett v pátek oznámil, že společností, kterou v poslední době nakupuje, je kontroverzní United Healthcare. Uplynulý rok nedal investorům UnitedHealth příliš důvodů ke spokojenosti, avšak po tomto oznámení začínají...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Ani včerejší seance žádné větší změny na finanční trhy nepřinesla a tak zatím tento týden probíhá v klidu a bez výraznějších výkyvů. Akciové indexy si...
Pred chvíľou boli zverejnené predaje domov na sekundárnom trhu v USA. V anualizovanej miere sa ich v júli predalo 5,34 mil. Bolo to najhoršie číslo od...
Ani středeční seance zatím žádné větší drama na finanční trhy nepřinesla. Důkazem je jak dále velmi nízká úroveň rizikových přirážek (VIX pod 13b.), tak...
Negatívna nálada na zlate dosiahla ďalší míľnik. Po prvýkrát od roku 2011 bolo na jeho ďalší vývoj uzatvorených viac short kontraktov ako longov. Btw....
