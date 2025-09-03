Ranní komentář: Euro se vzpamatovává ze situace v Itálii, Dow Jones navýšil rekord
Včerejší seance se už od rána nesla v duchu zvýšené rizikové averze kvůli situaci okolo schvalování...
Americký finanční systém stojí na křižovatce. Již několik týdnů ministerstvo financí pořádá bezprecedentní aukce 4týdenních dluhopisů v objemu 100 miliard USD. Treasury General Account (TGA) roste a viditelně vysává...
Technologický gigant Alphabet, známý spíše jako Google, vystoupal na nová historická maxima, když v dnešní seanci přidal neuvěřitelných 8 %. Tržní kapitalizace společnosti se jen dnes zvýšila o 220 miliard USD....
Ropa Společnost ExxonMobil se domnívá, že cena ropy 100 USD za barel by letos mohla představovat „černou labuť“ na trhu. Podle ExxonMobil by tuto situaci mohlo vyvolat zvýšené geopolitické napětí nebo urychlené doplňování...
Po viac ako troch mesiacoch som aktualizoval môj monitor podmienok pre budúci vývoj politiky centrálnych bánk krajín,...
Úterní seance se zatím na finančních trzích nese v lehce nervózním duchu. Vidět to je hlavně na ocenění...
Dnes s Michaelou Lenochovou o růstu cen ropy a odpoledních fundamentech.
Včerejší seance přinesla další výrazný růst cen ropy, která se v případě severomořského...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Taliansko opäť píše headliny a to negatívne dolieha na euro. Čo sa presne deje? Taliani predstavili pre rok 2019 deficit na...
Pondělní seance zatím na finančních trzích probíhá v lehce optimistickém duchu a na mírně nadprůměrných...
Záznam rozhovoru na téma investování do akcií, který jsme natočili se serverem investicni web. K zhlédnutí...
Môj dnešný komentár pre hnonline.sk Šéf ECB Mario Draghi v pondelok v europarlamente vyhlásil,...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení eurodolaru a výrazném nárůstu cen ropy.
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné...
Závěr minulého týdne se nesl v nervózním duchu, a to hlavně kvůli situaci v Itálii, kde vládní...
Dnešné inflačné čísla z Nemecka museli potešiť ECB. Jej šéf Draghi začiatkom týždňa vyslovil silnú dôveru v zrýchlenie jadrovej inflácie. Medzimesačne...
V minulém týdnu se nejvíce dařilo obchodníkovi z Česka. Obchod na německém akciovém indexu DAX (DE.30.) mu přinesl navýšení reálného účtu téměř o 279 tisíc...
Po včerejším zasedání Fedu na trzích zavládnul klid a pozornost se pomalu přenáší do Evropy...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o včerejším zasedání Fedu a ranním oslabení eura. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
