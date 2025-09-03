Minuta s XTB
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Zprávy z trhů
Americký finanční systém stojí na křižovatce. Již několik týdnů ministerstvo financí pořádá bezprecedentní aukce 4týdenních dluhopisů v objemu 100 miliard USD. Treasury General Account (TGA) roste a viditelně vysává...
Technologický gigant Alphabet, známý spíše jako Google, vystoupal na nová historická maxima, když v dnešní seanci přidal neuvěřitelných 8 %. Tržní kapitalizace společnosti se jen dnes zvýšila o 220 miliard USD....
Ropa Společnost ExxonMobil se domnívá, že cena ropy 100 USD za barel by letos mohla představovat „černou labuť“ na trhu. Podle ExxonMobil by tuto situaci mohlo vyvolat zvýšené geopolitické napětí nebo urychlené doplňování...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Pozrel som sa na to, ako sa vyvíja ocenenie jednotlivých akciových indexov (pomer ceny k očakávaným ročným ziskom). Konkrétne som porovnával jeho aktuálny...
Úterní seance se na finančních trzích zatím nese ve vyčkávacím režimu a většina akcií i měn si své včerejší pozice udržuje. Díky absenci důležitých fundamentů...
Môj včerajší komentár pre hnonline.sk Kríza zasiahla Grécko nielen ekonomicky, ale aj demograficky. Jednak z krajiny odišli státisíce ľudí (väčšinou...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vzestupu britské libry a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Začátek týdne na trzích proběhl v klidu a bez výraznější volatility. Akciové indexy si své ocenění podržely a minimálních změn jsme se dočkali také na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerického dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Závěr minulého týdne přinesl velmi zajímavé výsledky z amerického trhu práce, které díky nečekaně silnému růstu mezd pomohly americké měně zpevnit na většině...
Hlavnou udalosťou dnešného obchodovania boli americké dáta z trhu práce. A tie dopadli pozitívne. V americkej ekonomike vzniklo v auguste 201 tis. pracovných...
Mäkké a tvrdé dáta v Nemecku sa rozchádzajú. IFO index podnikateľskej dôvery v auguste prudko poskočil, čo predznačuje zrýchlenie rastu HDP. IFO index...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o růstu rizikových přirážek a odpoledních datech z amerického trhu práce. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla na trhy mírný růst rizikových přirážek, který byl spojen se skutečností, že už počínaje dneškem by americký prezident mohl oznámit...
Čtvrteční seance na trhy mnoho vzrušení nepřinesla a připomíná spíše jen klid před bouří, které bychom se mohli dočkat už zítra. V pátek nás čeká nejen...
Svetový obchod začína pociťovať obchodné vojny. V druhom kvartáli klesol objem svetového obchodu prvý krát od roku 2016. V tom čase však bol primárnym...
Ako som prisľúbil v pondelkovom poste ku kolapsu tureckej líry a argentínskeho pesa, tak som pripravil prehľad zraniteľnosti popredných emerging markets...
