Zprávy z trhů

Postrčí roční revize zaměstnanosti Fed ke snížení o 50 bazických bodů?

9. září 2025

Jen několik dní po srpnové zprávě o mzdách mimo zemědělství (NFP) zveřejní Úřad pro statistiku práce (BLS) roční revizi růstu zaměstnanosti za období od dubna 2024 do března 2025. Tato revize se bude týkat pouze dvou měsíců...

Google Cloud a Qualcomm prohlubují spolupráci v oblasti AI agentů ⚔️

8. září 2025

  Cílem je zavedení multimodální a hybridní (edge-to-cloud) umělé inteligence do automobilů. Hybridní architektura kombinuje AI přímo ve vozidle s výpočetním výkonem cloudu. Zrychlení uvedení na...

Krypto novinky: Bitcoin se snaží znovu nabrat na síle 📈 Ethereum se stabilizuje po odlivu ETF

8. září 2025

Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a...

