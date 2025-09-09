Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (27-08-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Jen několik dní po srpnové zprávě o mzdách mimo zemědělství (NFP) zveřejní Úřad pro statistiku práce (BLS) roční revizi růstu zaměstnanosti za období od dubna 2024 do března 2025. Tato revize se bude týkat pouze dvou měsíců...
Cílem je zavedení multimodální a hybridní (edge-to-cloud) umělé inteligence do automobilů. Hybridní architektura kombinuje AI přímo ve vozidle s výpočetním výkonem cloudu. Zrychlení uvedení na...
Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Také včerejší seance se na akciových trzích nesla v klidném duchu, když obchodování probíhalo opět na výrazně podprůměrných objemech. Nálada na trzích...
Americký index ekonomických prekvapení sa dostal po takmer roku do mínusu. Neznamená to, že sa americkej ekonomike darí zle, ale to že dáta zaostávajú...
Čtvrteční seance zatím plynule navazuje na předchozí dny, a to zejména co se nízké volatility a nízkých objemů týká. Rizikové přirážky ani dnes výrazněji...
Do čela tabulek nejlepších obchodů se už druhý týden v řadě probojoval měnový pár EURTRY. Tentokrát zásluhou pondělní volatility, která mávala s měnami...
Ropa Brent si počas včerajšieho obchodovania pripísala takmer tri percentá. Bol to najvyšší rast za posledné dva mesiace. Čiastočne k tomu prispeli aj...
Dnes s Michaelou Lenochovou o zápisu ze zasedání Fedu a zahájení schůzky centrálních bankéřů v Jackson Hole. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Ani včerejší seance žádné větší změny na finanční trhy nepřinesla a tak zatím tento týden probíhá v klidu a bez výraznějších výkyvů. Akciové indexy si...
Pred chvíľou boli zverejnené predaje domov na sekundárnom trhu v USA. V anualizovanej miere sa ich v júli predalo 5,34 mil. Bolo to najhoršie číslo od...
Ani středeční seance zatím žádné větší drama na finanční trhy nepřinesla. Důkazem je jak dále velmi nízká úroveň rizikových přirážek (VIX pod 13b.), tak...
Negatívna nálada na zlate dosiahla ďalší míľnik. Po prvýkrát od roku 2011 bolo na jeho ďalší vývoj uzatvorených viac short kontraktov ako longov. Btw....
Dnes s Jaroslavem Brychtou o situaci na akciovém indexu S&P 500 a americkém dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla na akciové indexy v Evropě i v USA mírné zisky, díky kterým se S&P500 index dostal až na hranici silné resistence, která se...
