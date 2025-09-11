zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Micron roste o 10 % díky silnějšímu výhledu 🚀

11. září 2025

Akcie Micron dnes posilují o 10 % na 153 USD za akcii poté, co banka Citi zvýšila cílovou cenu na 175 USD (z předchozích 150 USD). Uptrend na trhu s paměťovými čipy zůstává zachován díky vysokým bariérám...

Společnost týdne – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11. září 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE), se sídlem v Houstonu v Texasu, patří mezi klíčové hráče na trhu podnikových technologických řešení. Společnost vznikla v roce 2015 oddělením od původní firmy Hewlett-Packard, což jí umožnilo...

Fed na rozcestí 🏛️ Co dnešní zpráva o CPI říká o americké ekonomice? ⚔️

11. září 2025

Mírně vyšší inflace, silný nárůst žádostí o podporu Podle očekávání meziroční inflace CPI za srpen vzrostla na 2,9 % z předchozích 2,7 %. Jádrová inflace zůstala zvýšená na...

