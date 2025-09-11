Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (30-08-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Akcie Micron dnes posilují o 10 % na 153 USD za akcii poté, co banka Citi zvýšila cílovou cenu na 175 USD (z předchozích 150 USD). Uptrend na trhu s paměťovými čipy zůstává zachován díky vysokým bariérám...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), se sídlem v Houstonu v Texasu, patří mezi klíčové hráče na trhu podnikových technologických řešení. Společnost vznikla v roce 2015 oddělením od původní firmy Hewlett-Packard, což jí umožnilo...
Mírně vyšší inflace, silný nárůst žádostí o podporu Podle očekávání meziroční inflace CPI za srpen vzrostla na 2,9 % z předchozích 2,7 %. Jádrová inflace zůstala zvýšená na...
Včerejší seance byla velmi zajímavá hlavně pro obchodníky na britské libře, která po náhlé vlně optimismu ze strany vyjednavačů o Brexitu začala výrazně...
Prázdninový režim na finančních trzích pokračuje i nadále. Po několika úspěšných růstových seancích si zatím akciové indexy své vysoké ocenění drží, i...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o posílení eurodolaru k úrovni 1,17 a růstu výnosů italských dluhopisů. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a většina finančních aktiv si tak svou cenu dokázala podržet. Nálada na trzích tedy zůstává...
Úterní seance zatím na finančních trzích nijak nevybočuje z dění, na které jsme si v minulých dnech zvykli. Nízká úroveň rizikových přirážek dál žene vzhůru...
Dnes s Michaelou Lenochovou o historickém rekordu na amerických akciích a posílení kanadského dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Včerejší seance přinesla další růstový den na americké i evropské indexy a například americký index SP500 se díky ní konečně vyhoupl na nové historické...
Líra dnes opäť padá. Voči doláru aj euru stráca viac ako dve percentá (a to už strácala aj viac). V krátkosti zopakujem dôvody: Vysoké deficity na bežnom...
Pondělní seance je zatím na trzích bez větších překvapení. Jediným zajímavějším fundamentem byl jen německý index IFO, jehož dopad na trhy byla ale poměrně...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery prekvapil. Augustové čísla priniesli prudký rast, predovšetkým čo sa týka subindexu očakávaní do ďalších šiestich...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o šancích na růst sazeb v USA a vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Máme za sebou první, a tuto seanci asi jediná, důležitá data. Jedná se o výsledky německého indexu IFO, který mapuje kondici více než 7 tis. německých...
Máme za sebou klidný týden, který dostal akciové indexy znovu do zelených čísel a díky němuž se S&P500 znovu pokusil o útok na nové historické maximum....
Výnosy z amerických desaťročných dlhopisov dlho pri úrovni troch percent nevydržali a od začiatku augusta sú opäť pod tlakom (Aktuálne sú na úrovni 2,83%)....
Ani páteční seance zatím na většinu finančních aktiv příliš vzrušení nepřinesla. Na akciovém trhu probíhá i tentokrát obchodování na výrazně podprůměrných...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na australském dolaru a odpoledních fundamentech z USA. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
