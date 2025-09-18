Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (24-09-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Micron Technology patří mezi přední světové výrobce polovodičových pamětí a technologických řešení pro široké spektrum aplikací – od osobních počítačů a datových center až po mobilní...
Hned po tomto rozhodnutí jsme zaznamenali jasné oslabení dolaru v reakci na krok Fedu, který byl v souladu s očekáváními, ale panovala nejistota ohledně toho, jaké prognózy Fed představí. Stojí za zmínku, že se jedná...
Spojené státy – Prognóza úrokových sazeb – 1. rok (3. čtvrtletí): skutečná hodnota 3,4 %; předchozí hodnota 3,6 %; Spojené státy – Prognóza úrokových sazeb – 2. rok (3. čtvrtletí): skutečná...
Minulý týden se na finančních trzích nesl ve velmi dobrém duchu, a to navzdory pokračující obchodní válce mezi USA a Čínou, která navíc podle všeho ještě...
Dnes je pod silným tlakom libra. Zodpovedný je za to prejav britskej premiérky Mayovej k aktuálnemu vývoju rokovaní s EÚ. Jej slová boli dosť tvrdé, také...
Týden se nám pomalu chýlí ke konci a americký akciový index S&P500 je na nových maximech. Pojďme se tedy podívat na to, jakým akciím se za poslední...
Včerejší seance přinesla výrazný růst rizikových aktiv, který pomohl americkým akciovým indexům vyhoupnout se opět na historické maximum, zatímco potopil...
Updatol som môj model pre americkú ekonomiku, v rámci ktorého sledujem viac ako 40 indikátorov rozdelených do siedmych kategórií. Ten od júlového vydania...
Po několika klidných dnech je dnešní seance na finančních trzích o poznání zajímavější. Za pozornost podle nás stojí hlavně rostoucí dluhopisové výnosy...
Viackrát som posledne písal, že rovnováha na ropnom trhu je krehká a že sa to môže rýchlo zmeniť. A vyzerá to tak, že sa situácia začína meniť. 1. Zásoby...
Dnes s Michaelou Lenochovou o výkyvech na britské libře a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla zajímavé zprávy hlavně pro britskou libru, které kvůli pokračujícímu vyjednávání o brexitu nakonec nepomohly ani jinak velmi slušné...
Mám posledne také mediálne kolečko. Najnovšie som bol v Rádiu Slovensko s Ľubošom Pavelkom z Ekonomickej Univerzity k výročiu krízy. Tu je odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175/994404
Nejvíce ziskový obchod na reálných účtech XTB v České republice byl v minulém týdnu realizován na kukuřici (Corn..). Trader otevřel krátkou pozici dne...
Po včerejší trochu překvapivě klidné seanci ani dnes obchodníci zdá se nemají příliš důvodů k nervozitě. Včerejší téma americko-čínské obchodní války na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o pokračování obchodních válek mezi USA a Čínou a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Bol som v pondelok v HN Televízii k vývoju na ropnom trhu. Najskôr som dal výborný rozhovor. Potom mi volajú, že sa im zaplnil server a že ho teda nemajú...
Téma včerejší seance bylo již od rána jasné. Americká cla a následná čínská odpověď, byly dominantními událostmi, a to i díky absenci jakéhokoli dodatečného...
Úterní seance se na trzích nese v možná až překvapivě klidném duchu, a to zejména s ohledem na zprávy z USA, kde americký prezident oznámil nová cla na...
