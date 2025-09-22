zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Krypto zprávy: Bitcoin a Ethereum klesají kvůli realizaci zisků a zvýšené poptávce po zajištění📉

22. září 2025

Kryptoměny zahájily pondělní obchodování prudkými poklesy, když vlna výprodejů spustila likvidace v hodnotě téměř 1,7 miliardy USD. Index amerického dolaru dnes oslabuje o více než 0,2 %, ale tento pohyb nevedl k obratu ceny Bitcoinu. Na...

Více

Tři trhy, které sledovat příští týden (19.09.2025)

19. září 2025

Nejdůležitější událost měsíce máme za sebou – Fed konečně rozhodl o svém prvním snížení úrokových sazeb v tomto roce. Dnešek je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, kdy expirují futures...

Více

BoJ s jestřábí pauzou; Ueda mírní spekulace trhu 🎙️

19. září 2025

BOJ ponechala základní úrokovou sazbu na 0,50 % v poměru 7:2; Hadžime Takata a Naoki Tamura hlasovali pro zvýšení na 0,75 %. Nový krok k normalizaci: BOJ začne prodávat své podíly v ETF (a J-REIT), přičemž pokyny pro ETF činí...

Více

3. září 2018
31. srpna 2018
30. srpna 2018
29. srpna 2018
28. srpna 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci