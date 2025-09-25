zobrazit více
Zprávy z trhů

Akcie týdne – Salesforce Inc. (25.09.2025)

25. září 2025

Salesforce, Inc. je americká technologická společnost se sídlem v San Franciscu, uznávaná jako globální lídr v segmentu softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Díky konzistentní strategii rozvoje,...

Krypto zprávy: Bitcoin a Ethereum klesají kvůli realizaci zisků a zvýšené poptávce po zajištění📉

22. září 2025

Kryptoměny zahájily pondělní obchodování prudkými poklesy, když vlna výprodejů spustila likvidace v hodnotě téměř 1,7 miliardy USD. Index amerického dolaru dnes oslabuje o více než 0,2 %, ale tento pohyb nevedl k obratu ceny Bitcoinu. Na...

Tři trhy, které sledovat příští týden (19.09.2025)

19. září 2025

Nejdůležitější událost měsíce máme za sebou – Fed konečně rozhodl o svém prvním snížení úrokových sazeb v tomto roce. Dnešek je zároveň tzv. „Triple Witching Day“, kdy expirují futures...

