71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

BREAKING: Ropa klesla na denní minima, protože OPEC+ může zvažovat výrazné zvýšení produkce

30. září 2025

Cena WTI ropy klesá o téměř 2 % po zprávách, že OPEC+ plánuje zvýšit produkci o 500 000 barelů denně během každého z následujících tří měsíců. Zatímco ceny byly již pod tlakem, předchozí ztráty...

Komoditní shrnutí – Ropa, zlato, měď, stříbro (30.09.2025)

30. září 2025

🛢️ Ropa (Crude Oil) Objevily se nové spekulace, že OPEC+ v listopadu opět zvýší produkci, a to možná o více než dříve zmíněných 137 000 barelů denně. Podle prognóz IEA hrozí v příštím roce přebytek...

Oracle se stane jedním z akcionářů TikToku 🔎

26. září 2025

  TikTok U.S. oceněn na přibližně 14 miliard USD Investorská skupina (Oracle, Silver Lake a MGX z Abú Dhabí) bude kontrolovat 45 % společnosti Oracle bude dohlížet na bezpečnost a zůstane poskytovatelem cloudových řešení Exekutivní...

