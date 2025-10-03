zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

🍫 Trh s kakaem kapituloval na začátku sezóny

3. října 2025

Ceny kakaa dnes klesají o více než 4 %, což představuje třetí den poklesu v tomto měsíci a zároveň třetí den oficiální hlavní sezóny 2025/2026. Od začátku tohoto týdne činí propad již přes 10 %. Za poslední...

Více

Akcie týdne – Quanta Services Inc. (02.10.2025)

2. října 2025

Quanta Services patří mezi největší společnosti na světě poskytující komplexní inženýrské a stavební služby pro energetický a telekomunikační sektor. Díky mnohaletým zkušenostem hraje Quanta klíčovou...

Více

Trump a uzavření vlády: Další chybný odhad Wall Streetu?

1. října 2025

Říjen je obvykle nejvíce turbulentním měsícem roku pro akciové trhy. Jeho průměrná volatilita je o 33 % vyšší než u ostatních jedenácti měsíců a uzavření americké vlády to nyní znovu připomnělo....

Více

17. září 2018
14. září 2018
13. září 2018
12. září 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci