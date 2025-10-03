Dolar přichází o páteční zisky, trhy čekají hlavně na Trumpa
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
Zprávy z trhů
Ceny kakaa dnes klesají o více než 4 %, což představuje třetí den poklesu v tomto měsíci a zároveň třetí den oficiální hlavní sezóny 2025/2026. Od začátku tohoto týdne činí propad již přes 10 %. Za poslední...
Více
Quanta Services patří mezi největší společnosti na světě poskytující komplexní inženýrské a stavební služby pro energetický a telekomunikační sektor. Díky mnohaletým zkušenostem hraje Quanta klíčovou...
Více
Říjen je obvykle nejvíce turbulentním měsícem roku pro akciové trhy. Jeho průměrná volatilita je o 33 % vyšší než u ostatních jedenácti měsíců a uzavření americké vlády to nyní znovu připomnělo....
Více
Pondělní seance zatím přináší na většinu trhů tradičně líné obchodování. Nově příchozího makra je zatím málo a trhy se soustředí hlavně na téma americko-čínské...
môj dnešný komentár pre hnonline.sk Keďže sú už všetky problémy EÚ zjavne vyriešené, tak predseda EK Juncker vo svojom prejave o stave únie hovoril...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vyčkávání trhů na nová americká cla na Čínu a vývoji eurodolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
Minulý piatok bol zverejnený rast miezd v USA, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2008 2,9%. Medzičasom dorazili ďalšie zaujímavé dáta z trhu práce,...
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o výsledcích zasedání ECB a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla výsledky americké inflace a zasedání ECB s Bank of England. Obě centrální banky více méně splnily očekávání, i když o něco menší...
Dnes je na trhoch veselo. Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila...
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
XTB výrazně rozšířila nabídku obchodovatelných akcií, takže se jim na xPulsu budeme také ve větší míře věnovat. A začněme rovnou jedním z aktuálně nejžhavějších...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu kanadského dolaru a odpoledních důležitých makrodatech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Dnes sa svet dozvie výsledok zasadnutia ECB. O 13:45 bude zverejnené tlačová správa a o 14:30 bude mať tlačovku jej šéf Draghi. Vzhľadom na to, že sa od...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Ani včerejší seance situaci na trzích výrazněji nezměnila a obchodníci tak dál vyčkávali především na důležité fundamenty, které přinese dnešní obchodování....
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX (DE.30). Celkový zisk přesáhl 380 000...
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora