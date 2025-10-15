zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Ceny kakaa se stabilizují před zveřejněním údajů o zpracování: Je negativní scénář už započítán v ceně?

15. října 2025

Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie....

Více

Drahé kovy na rekordních hodnotách: Zlato a stříbro září, protože Fed ukončuje cyklus zpřísňování

15. října 2025

Drahé kovy dnes opět vykazují silné zisky. Zlato překonalo hranici 4 200 USD za unci, zatímco stříbro se blíží k 52 USD. Znehodnocování fiat měn pokračuje a aktiva s omezenou nabídkou opět přitahují silný zájem...

Více

MMF zvyšuje výhled globálního růstu, podpořeného investičním boomem poháněným umělou inteligencí 🔎

15. října 2025

Pierre-Olivier Gourinchas, ředitel výzkumného oddělení MMF, spolu s Petyou Koevou Brooks (zástupkyní ředitele) a Denizem Iganem (vedoucím oddělení), představili nejnovější Světový hospodářský výhled. Fond očekává...

Více

19. září 2018
18. září 2018
17. září 2018
14. září 2018
13. září 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci