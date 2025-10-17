Dolar likviduje část včerejších ztrát, akcie dál čekají na nové impulsy
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Zprávy z trhů
Umělá inteligence se proměnila ze slibu v hnací sílu nové éry akciového trhu. Index S&P 500 zahájil své aktuální býčí tažení 12. října 2022, krátce před spuštěním ChatGPT. Od té...
Více
V éře, kdy umělá inteligence přináší nové technické výzvy pro výrobce čipů, Lam Research nejen dodává nástroje, ale také pomáhá určovat směr změn. Její technologická řešení...
Více
Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie....
Více
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o výsledcích zasedání ECB a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla výsledky americké inflace a zasedání ECB s Bank of England. Obě centrální banky více méně splnily očekávání, i když o něco menší...
Dnes je na trhoch veselo. Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila...
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
XTB výrazně rozšířila nabídku obchodovatelných akcií, takže se jim na xPulsu budeme také ve větší míře věnovat. A začněme rovnou jedním z aktuálně nejžhavějších...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu kanadského dolaru a odpoledních důležitých makrodatech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Dnes sa svet dozvie výsledok zasadnutia ECB. O 13:45 bude zverejnené tlačová správa a o 14:30 bude mať tlačovku jej šéf Draghi. Vzhľadom na to, že sa od...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Ani včerejší seance situaci na trzích výrazněji nezměnila a obchodníci tak dál vyčkávali především na důležité fundamenty, které přinese dnešní obchodování....
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX (DE.30). Celkový zisk přesáhl 380 000...
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Pozrel som sa na to, ako sa vyvíja ocenenie jednotlivých akciových indexov (pomer ceny k očakávaným ročným ziskom). Konkrétne som porovnával jeho aktuálny...
Úterní seance se na finančních trzích zatím nese ve vyčkávacím režimu a většina akcií i měn si své včerejší pozice udržuje. Díky absenci důležitých fundamentů...
Môj včerajší komentár pre hnonline.sk Kríza zasiahla Grécko nielen ekonomicky, ale aj demograficky. Jednak z krajiny odišli státisíce ľudí (väčšinou...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vzestupu britské libry a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora