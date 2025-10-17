zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

AI horečka: Bublina, nebo růst bez konce?

17. října 2025

Umělá inteligence se proměnila ze slibu v hnací sílu nové éry akciového trhu. Index S&P 500 zahájil své aktuální býčí tažení 12. října 2022, krátce před spuštěním ChatGPT. Od té...

Akcie týdne – Lam Research Corp (16.10.2025)

16. října 2025

V éře, kdy umělá inteligence přináší nové technické výzvy pro výrobce čipů, Lam Research nejen dodává nástroje, ale také pomáhá určovat směr změn. Její technologická řešení...

Ceny kakaa se stabilizují před zveřejněním údajů o zpracování: Je negativní scénář už započítán v ceně?

15. října 2025

Ceny kakaa se drží kolem 5 800 USD za tunu a již třetí seanci v řadě vykazují pozoruhodnou odolnost. Dnes je to obzvlášť zřetelné, přestože byly zveřejněny mimořádně negativní údaje o zpracování z Malajsie a Brazílie....

