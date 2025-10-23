zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Zprávy z trhů

Výsledky IBM: Pomalý růst a slabý výhled

23. října 2025

IBM zveřejnila své výsledky včera a na první pohled působily solidně. Tržby i zisk na akcii překonaly očekávání trhu a volný peněžní tok meziročně výrazně vzrostl. Přesto byla reakce investorů výrazně negativní. Během běžného...

Více

Tyto akcie vystrašily investory před letošním Halloweenem🎃 — Tržní poražení roku 2025

22. října 2025

Zatímco někteří giganti jako Rheinmetall a Nvidia nadále okouzlují investory, jiné firmy čelí skutečné noční můře na burze. Podívali jsme se, které akcie se letos proměnily ve finanční zklamání — a které...

Více

Texas Instruments se propadá po výsledcích – co se pokazilo?

22. října 2025

Texas Instruments je ikonou v oblasti analogových polovodičů. Navrhuje a vyrábí napájecí, signálové a mikrokontrolérové systémy, které se používají v automotive, průmyslu, spotřební elektronice a lékařských...

Více

19. září 2018
18. září 2018
17. září 2018
14. září 2018
13. září 2018

Makroekonomický kalendář

Nálada na trzích

Zjistěte, zda na jednotlivých trzích převažují momentálně prodávající, nebo nakupující.

Pohyby na trzích

Zjistěte, jaké trhy momentálně rostou a jaké klesají.

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci