Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Denní shrnutí – Wall Street roste před výsledky „Magnificent Seven“

28. října 2025

  Evropské akciové indexy dnes vykázaly smíšený vývoj, když po pondělních rekordních maximech uzavřely seanci s mírným poklesem. Euro Stoxx 50 klesl o 0,12 %. Mezi jednotlivými trhy německý DAX ztratil...

PayPal – Dvouciferný růst po zveřejnění výsledků a oznámení spolupráce s OpenAI

28. října 2025

PayPal zakončuje výsledkovou sezónu spektakulárním růstem. Jeden z největších světových poskytovatelů platebních služeb zveřejnil výsledky a oznámil spolupráci s OpenAI. Akcie společnosti rostou o více než 10 % v dnešní...

Komoditní shrnutí – Ropa, zlato, zemní plyn, měď (28.10.2025)

28. října 2025

Ropa Cena ropy zahájila výrazný pokles na začátku posledního říjnového týdne, když trh nereagoval na nedostatečný dopad nedávných amerických sankcí namířených proti ruským ropným...

