Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (17-09-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Jeden z provozovatelů jaderných elektráren v USA, společnost Constellation Energy, získal souhlas a financování ve výši jedné miliardy dolarů na opětovné zprovoznění jedné z uzavřených jaderných elektráren....
Kryptoměny zahájily pondělní seanci poklesem a během noci bitcoin krátce klesl na 92 500 USD, čímž smazal své dosavadní zisky; ethereum kleslo zpět pod 3 000 USD. Výprodej se částečně obrátil, když se zlepšila nálada na americkém...
Společnost Alphabet Inc., známá spíše jako Google, se opět ocitla v hledáčku evropských regulátorů. Evropská komise ve čtvrtek oznámila, že zahajuje vyšetřování vůči Alphabetu, který je podezřelý z porušení...
Závěr minulého týdne se na finančních trzích nesl v poněkud nervózním duchu, k čemuž přispěly hlavně zprávy o tom, že americký prezident pověřil své spolupracovníky,...
Bol som v TA3 k Turecku (a čiastočne aj Argentíne). Zase však bola nejaká tlačovka, čo ju museli vysielať live, tak som musel robiť rozhovor postojačky ...
Minulý piatok bol zverejnený rast miezd v USA, ktorý vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2008 2,9%. Medzičasom dorazili ďalšie zaujímavé dáta z trhu práce,...
Po zajímavé včerejší seanci se na finanční trhy dnes vrací opět o něco více klidu a vyčkávání. Akciové indexy v Evropě i v USA nepatrně rostou a obchodování...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o výsledcích zasedání ECB a odpoledních fundamentech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla výsledky americké inflace a zasedání ECB s Bank of England. Obě centrální banky více méně splnily očekávání, i když o něco menší...
Dnes je na trhoch veselo. Udalosťou číslo jeden bolo zasadnutie ECB. Vzhľadom na to, že sa žiadne významnejšie zmeny nečakali, tak sa pozornosť sústredila...
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
XTB výrazně rozšířila nabídku obchodovatelných akcií, takže se jim na xPulsu budeme také ve větší míře věnovat. A začněme rovnou jedním z aktuálně nejžhavějších...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu kanadského dolaru a odpoledních důležitých makrodatech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Dnes sa svet dozvie výsledok zasadnutia ECB. O 13:45 bude zverejnené tlačová správa a o 14:30 bude mať tlačovku jej šéf Draghi. Vzhľadom na to, že sa od...
Ani včerejší seance situaci na trzích výrazněji nezměnila a obchodníci tak dál vyčkávali především na důležité fundamenty, které přinese dnešní obchodování....
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX (DE.30). Celkový zisk přesáhl 380 000...
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
