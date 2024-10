7 kroků k Vašemu prvnímu obchodu

Doba čtení: 5 minut(y)

Váš první obchod může zpočátku vypadat jako velká výzva. Ať už chcete zaujmout pozici na EURUSD prostřednictvím CFD kontraktu nebo koupit akcie firmy Apple, dost možná budete chtít mít plán, který Vás provede celým procesem. V tomto článku představíme, jak se můžete připravit na provedení prvního obchodu na Vaší cestě globálními finančními trhy

Máme pro Vás stručný návod, jak udělat svůj první obchod u XTB v 7 jednoduchých krocích! Pokud si stále nebudete jistí, můžete kdykoliv kontaktovat naše zákaznické centrum, které je tu pro vás 24/5.

1. Přihlášení do platformy

Naše oceněná a uživatelsky přátelská platforma byla navržena tak, aby investoři mohli najít vše, co potřebují, bez ohledu na úroveň jejich odbornosti.

Prvním krokem k otevření vašeho prvního skutečného obchodu je přihlášení do platformy.

Přihlásit se do xStation

Platforma xStation představuje komplexní systém, který umožňuje spravovat vaše obchodní pozice, ať jste kdekoli, analyzovat trh, sledovat nejdůležitější údaje, které ovlivňují zvýšení volatility, využívat vzdělávací materiály a převádět finanční prostředky.

Pokud potřebujete při seznámení se s naší obchodní platformou trochu pomoci, rozhodně si přehrajte naše video, které slouží jako návod k použití obchodní platformy XTB.

Stáhněte si platformu ještě dnes!

Přejít do Appstore

Přejít do Google play



2. Výběr trhu

Obchodujeme na trzích zejména z finančních důvodů, ale většina z nás může mít omezený čas na analýzu nebo přípravu investiční strategie – zejména pak na samotném začátku naší cesty.

Obchodní platforma XTB vám dává možnost investovat do široké škály derivátů, jako jsou CFD na Forex, indexy, komodity, kryptoměny, akcie, ETF, jakož i do fyzických akcií a ETF. Rozdílové smlouvy (CFD) jsou mimořádně populární instrumenty – jedná se o produkty s pákovým efektem, což znamená, že obchodníci potřebují vložit pouze malý počáteční vklad, aby získali velkou tržní angažovanost. Měli byste však také pamatovat na to, že v důsledku pákového efektu se zvyšují nejen potenciální zisky, ale také možné ztráty.

Získejte více informací o pákovém efektu: https://www.xtb.com/cz/financni-paka-kb

Ať už je váš důvod vstupu do světa investic jakýkoliv, je pravděpodobné, že nemáte k dispozici neomezený čas a zdroje, které vám pomohou při každém jednom rozhodnutí. To je důvod, proč se mnoho začínajících obchodníků rozhodne omezit počet instrumentů, s nimiž obchodují.

Zdroj: xStation

Více o nabídce XTB naleznete pod tímto odkazem: https://www.xtb.com/cz/forex

3. Vklad prostředků

První vklad na investiční účet závisí pouze na individuálních preferencích každého zákazníka. XTB nedává limity na částku, kterou je možné vložit - je tedy zcela na zákazníkovi, kolik peněz chce na investování dát.

Je potřeba určit, jaká jsou Vaše očekávání a jaká je Vaše averze k riziku. Mějte na paměti, že pokud máte ambiciózní obchodní cíle, můžete potřebovat relativně více kapitálu, abyste je mohli splnit.

Například rozdílové smlouvy (CFD) umožňují využití pákového efektu, a proto jsou považovány za rizikové. Tato finanční páka však umožňuje zaujmout relativně větší pozice.

Dobrou zprávou je, že uskutečnění vkladu u XTB je rychlé a snadné a máte k dispozici hned několik způsobů vkladu.

Více o metodách vkladu: https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/vklady-vybery



4. Příprava, jak začít

Revoluce ve světě technologií umožňuje přístup ke globálním trhům, které jsou v současné době pro individuální investory na dosah ruky. Kvůli tomu však často začínají obchodovat bez náležitých znalostí nebo strategie.

Vzdělávání je pro obchodníka klíčové, a to zejména na začátku jeho cesty, protože na začátku je nejjednodušší dělat chyby. Ať už obchodujete na základě fundamentů (Ekonomické zprávy) nebo technických signálů, musíte se ujistit, kdy chcete otevřít obchod a za jakých okolností byste ho chtěli zavřít.

Zdroj: xStation

Obchodní platforma XTB nabízí mnoho užitečných nástrojů pro analýzu trhu, díky kterým investor nemusí hledat další informace na externích webových stránkách. Zabudovaný makroekonomický kalendář, aktualizován v reálném čase, vám umožňuje živě sledovat ekonomickou situaci a zveřejňování zpráv, které mohou mít významný vliv na trh. Kromě toho, zprávy z trhů připravené týmem analytiků XTB prezentují současnou situaci z pohledu makroekonomických údajů a zajímavé postřehy z pohledu technické analýzy. K dispozici je také tabulka největších pohybů, která zobrazuje instrumenty, které zaznamenávají největší změnu ceny za dané období.

Navíc sekce vzdělávání, obsahuje bohatou databázi video materiálů v různých úrovních náročnosti.

5. Otevření obchodu

Než začnete obchodovat na trhu, musíte jej nejprve najít v obchodní platformě xStation5.

Zde se hodí výše zmíněný Market Watch. V sekci Market watch můžete najít trhy, které jsou k dispozici pro obchod prostřednictvím platformy XTB: CFD na forex, komodity, akciové indexy, kryptoměny a akcie a ETF.

Nejlepším způsobem pro začátečníky k otevření obchodu je použití funkce „Nový pokyn“. Aby okno nové objednávky vyskočilo, stačí kliknout na tlačítko „Otevřít pokyn“ v sekci Market Watch na platformě nebo kliknout pravým tlačítkem myši na graf a zvolit „Nový pokyn“.

Zdroj: xStation 5

Druhým způsobem, jak otevřít je otevření okna objednávky kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoli v analyzované oblasti grafu a výběrem možnosti „Nový pokyn“.

Zdroj: xStation

Informace o vaší otevřené pozici se okamžitě zobrazí na panelu objednávek.

Market Watch

Další možností je použít „click & trade“ panel, který se zobrazí po kliknutí na vybraný instrument. Stačí zadat pouze velikost objednávky a rozhodnout se o jejím směřování kliknutím na červené tlačítko PRODEJ nebo zelené tlačítko NÁKUP.

Zdroj: xStation

6. Řízení obchodu

Pro zajištění své transakce můžete použít příkazy Stop Loss (SL) nebo Take Profit (TP). Příkaz Stop Loss vám automaticky uzavře pozici ve ztrátě na předem dané úrovni, kterou zvolíte. Díky tomu jste schopni omezit ztráty, když se cena bude pohybovat proti vám. Take Profit automaticky uzavře vaší pozici v zisku na předem definované úrovni, kterou zvolíte. Díky tomu není nutné neustále sledovat vývoj vaší pozice.

Oba příkazy mohou být přidány kdykoliv po zadání objednávky nebo při otevírání dané pozice. Existuje několik způsobů, jak definovat parametry v okně nové objednávky:

nastavení jejich úrovně;

určení vzdálenosti v pipech;

uvedení nominální hodnoty;

stanovení procenta, o které se váš zůstatek na aktuálním účtu zvýší / sníží, když je aktivován SL / TP.

Zdroj: xStation

Pro zkušenější obchodníky existuje mnohem rychlejší metoda určování těchto příkazů z panelu click & trade v levém horním rohu grafu.

Zdroj: xStation

Pokud chcete přidat / změnit úroveň Stop Loss nebo Take Profit, můžete jednoduše přetáhnout symboly SL a TP na grafu na požadovanou úroveň.

Můžete také zdvojnásobit svou pozici (otevřít jinou pozici ve stejné velikosti) nebo ji převrátit (zavřít a otevřít pozici v opačném směru) kliknutím na tlačítka na pravé straně otevřené pozice.

Zdroj: xStation

7. Uzavření obchodu

Uzavření pozice je nejtěžší částí investičního procesu, protože musíte učinit rozhodnutí ve správném okamžiku, abyste uzavřeli tu, která přináší zisk, a tu, která generuje ztrátu.

Můžete buď počkat, než se cena dostane na předdefinovanou úroveň Take Profit, nebo zavřít pozici ručně v případě, že se Váš pohled na trh změní.

Uzavření pozice na obchodní platformě XTB je jednoduché a rychlé. Můžete to udělat několika různými způsoby:

Přejděte na svou pozici na grafu a klikněte na tlačítko „X“

Zdroj: xStation

Klepněte na červené tlačítko „X“ na pravé straně karty „Otevřené pozice“

Zdroj: xStation5

V případě, že máte více než jednu pozici otevřenou, v záložce „Otevřené pozice“ můžete kliknout na tlačítko „ZAVŘÍT“ a zvolit, zda chcete zavřít: všechny pozice, jen ziskové pozice nebo jen ztrátové pozice.

Zdroj: xStation

Jak vidíte, je to jednodušší, než se zdá. Mějte na paměti, že vhodná analýza trhu, přizpůsobení transakcí vašemu vlastnímu investičnímu stylu a správa otevřených pozic v souladu s plánem jsou klíčovými prvky investičního procesu k dosažení pozitivních výsledků na finančních trzích.