Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?

Investování není snadné a day trading s sebou nese obrovská rizika. Intradenní obchodování pro začátečníky? Samozřejmě, ale až po získání teoretických a technických znalostí. Tímto je vhodné začít úvod následujícího článku. Někteří investoři hledají akcie společností, které by mohli držet v portfoliu 5 nebo 10 let, aby dosáhli výnosu několika desítek procent. Jiní chtějí s trhem bojovat každý den a věří, že se jim podaří dosáhnout souhrnně vyššího zisku. Právě to dělají intradenní obchodníci.

Pravidelné intradenní obchodování lze přirovnat k válce, jejíž bilance je důležitější než vítězství v jednotlivé bitvě (jeden nebo dva obchody). Proto jsou řízení rizik a kontrola emocí tak důležité. Kromě analytické přípravy a volby správných metod je velmi důležitá i příprava psychická. Proč? Protože trh je plný emocí. V následujícím článku se dozvíte, jaké jsou výhody a nevýhody intradenního obchodování, proč je důležité řídit riziko a jaké vzorové obchodní strategie používat.

Intradenní obchodování – pro koho je určeno?

Typický day trader by měl mít:

Zájem o dění ve světě investování a otevřenou mysl;

Schopnost kritického a analytického myšlení;

Schopnost sebepozorování, ovládání emocí a zlepšování svých dovedností;

Touhu získávat znalosti a zkoumat psychologii trhu;

Vášeň v podobě analýzy rizik a finančních trhů;

Ochotu riskovat, odvahu.

Všechny tyto prvky jsou vzájemně propojeny. Díky zvědavosti a otevřené mysli je obchodník schopen přijímat myšlenky a má zájem rozšiřovat své znalosti. Schopnost kritického myšlení i analýzy mu přinášejí další uspokojení a způsobují, že informace, které slyší, procházejí určitým filtrem.

Vlastní pozorování a kontrola emocí umožňují udržet si odstup a snížit stres, který může negativně ovlivnit rozhodování a výsledky investic. Sklon k promyšlenému riskování znamená, že myšlení druhé úrovně může přinést ziskové výsledky. Nicméně ani vytvoření skvělé analýzy a vyvození logických závěrů nemůže zajistit návratnost investice. Nanejvýš mohou ze statistického hlediska poskytnout výhodu pravděpodobnosti a způsobit, že bilance zisků bude větší než ztráty.

Při pravidelném obchodování jsou ztráty nevyhnutelné. Pojďme tedy dál a pokusme se odpovědět na otázku, co by měl dělat každý intradenní obchodník.

Co by měl vědět každý intradenní obchodník?

Chcete-li uspět v intradenním obchodování (day trading), je nezbytné ponořit se do světa finančních nástrojů. Pochopte, co ovlivňuje jejich ceny, kdo jsou hlavní hráči a jaký je širší kontext trhu. Kromě toho se ujistěte, že se dobře orientujete v obchodní platformě, kterou používáte, například v platformě XTB, aby obchodování probíhalo hladce. Nezapomeňte, investujte pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit, aby to neovlivnilo Váš osobní život. Pro efektivní řízení rizika zavádějte defenzivní příkazy, jako jsou Stop Loss a Take Profit. Emoce mohou zatemnit úsudek, proto je důležité, abyste se ke svým aktivům příliš neupínali. Technická analýza je cenný nástroj, který používá mnoho obchodníků, proto investujte čas do jejího osvojení. Kromě toho si osvojte základy fundamentální analýzy, abyste mohli analyzovat společnosti kótované na burze. Vytvořte si promyšlenou obchodní strategii a pečlivě ji dodržujte. Při držení pozic buďte informováni o širším makroekonomickém kontextu, včetně ekonomických údajů a politiky centrálních bank. Buďte připraveni snížit své ztráty, když se změní fundamentální faktory nebo vaše strategie nefunguje. Nakonec navazujte kontakty s kolegy obchodníky a vyměňujte si s nimi své postřehy a názory – podpůrná obchodní komunita může být cenným přínosem.

Výhody a nevýhody day tradingu

Mnoho výhod a nevýhod obchodování je samozřejmě subjektivní záležitostí a každý obchodník by jich mohl vyjmenovat mnoho a nemusely by se vůbec opakovat. Je také možné, že něco, co je objektivně vnímáno jako nevýhoda, může být jiným obchodníkem považováno za výhodu a naopak. Povědomí o otevírání a uzavírání pozic ve stejný den při sehrávání investičního scénáře může být přívětivé pro obchodníky, kteří si rádi zjednodušují své nastavení. Day trading může být také výhodný pro lidi, kteří nejsou od přírody příliš trpěliví a spokojí se s rychlými výsledky, což je však také subjektivní záležitost. Níže se pokusíme uvést objektivní výhody a nevýhody intradenního obchodování.

Výhody

Schopnost dosáhnout významných zisků v krátkém časovém období

Žádná specifická rizika spojená s dlouhodobým držením pozic

Žádné náklady v podobě swapových bodů (pokud je pozice otevřena a uzavřena ve stejný den)

Možnost rozvíjet kontrolu emocí, řízení rizik a analytické myšlení

Velké uspokojení z přesné předpovědi, která vedla k zisku

Nevýhody

Vysoké riziko ztráty

Možnost úplné ztráty vkladu nebo automatického uzavření pozice se ztrátou (Stop Out).

Vysoká volatilita spojená s pákovým efektem

Intenzivní emoce mohou bránit investičnímu procesu a zatěžovat rozhodnutí

Horší výsledky obchodování mohou ovlivnit náladu

Nutnost soustředit se a věnovat pozornost vedení pozic

Řízení rizik

Riziko není něco měřitelného nebo vyčíslitelného. Jeho řízení je spíše uměním než vědou a mělo by vycházet z několika základních principů. Pravidla, která se neporušují právě proto, aby bylo možné riziko řídit. Day tradeři se musí naučit riskovat ve správný čas, ve kterém má otevření pozice pevný základ.

To zase vyžaduje znalosti a trochu šílenství, neboť budoucnost, kterou se obchodníci snaží předpovědět, je vždy neznámá. Investoři zpravidla považují riziko za atraktivní, pokud se jim budoucnost zdá předvídatelná. V krátkodobém horizontu je však trh velmi těžko předvídatelný, podle čehož je intradenní obchodování spíše uměním reagovat a interpretovat sentiment než předvídat budoucnost. Když je nálada investorů slabá, převažují poklesy. Když se sentiment zlepšuje, výnosy rostou. Tržní kyvadlo neustále pracuje.

Řízení rizik je pro intradenní obchodníky, ať už začátečníky nebo pokročilé, klíčové. Bez něho můžete při obchodování s CFD nástroji utrpět nenapravitelné ztráty nebo v krajním případě zcela přijít o svůj vklad. Pojďme si tedy odpovědět, co by měl udělat obchodník, který se chce takovému scénáři vyhnout:

Vyhněte se investování na základě emocí

Strach z promeškání příležitosti (FOMO) může často vést ke ztrátám a otevření pozice na dně nebo na cenovém vrcholu. Představte si, že jste mnoho hodin sledovali například index Nasdaq (US100), ale pozici jste neotevřeli, zapomněli jste na ni. Po několika hodinách se index otevře s 2% ziskem, euforie roste. Každý, nejen začínající intradenní obchodník, se pak cítí v pokušení otevřít dlouhou pozici (BUY) a zlobí se, že pozici neotevřel dříve. V těchto chvílích stojí za to se zastavit a zamyslet se nad tím, nakolik je rozhodnutí otevřít pozici promyšlené a nakolik je způsobeno emocemi. Jak se s tím vypořádat? Jako správné se jeví pravidlo neotevírat pozice v době, kdy je obtížné dosáhnout výhody na trhu.

Být schopen hrát proti trhu

Rozhodování v souladu s trendem není vždy nejvýhodnější. Investování proti trendu může přinést nadprůměrné výsledky, i když vyžaduje opatrnost. Klíčové je nejen systematické používání této strategie, ale také schopnost myšlení proti trendu, což vám umožní nakupovat, když se ostatní investoři bojí, a prodávat, když je trh přehřátý a chamtivý.

Průzkum nálady na trhu a zprávy

Šikovný výběr informací a výběr těch, které jsou pro současný trh nejdůležitější. To je jeden z hlavních úkolů intradenních obchodníků.

Vytváření investiční strategie

Jakmile shromáždíte správné znalosti nebo se něčím inspirujete, je čas vytvořit a realizovat investiční strategii. Důležité může být také určit, v jakých časových intervalech hodláte obchodovat.

Analýza Price action (cenové akce)

Obchodníci, kteří používají technickou analýzu a často analyzují grafy, si všimnou určitých podobností mezi scénáři, svíčkami a formacemi, které mohou potenciálně pomoci určit vhodné cenové úrovně pro otevření pozic.

Úprava defenzivních příkazů

Po zaujmutí pozice většina profesionálních obchodníků, kteří řídí riziko, nastaví defenzivní příkazy, aby se nemuseli nepřetržitě dívat na graf a aby měli jistotu, že nastavená strategie bude dodržena.

Ovládání emocí a řízení pozic

Pravděpodobně nejobtížnějším prvkem při řízení rizik je obratné zacházení s pozicemi a neustálé ovládání emocí, aby se zachovala střízlivá mysl a zlepšila reakce.

„Oblíbené chyby“ při day tradingu

Níže se pokusíme uvést některé z faktorů, které často zatěžují výsledek investice a brání úspěšnému obchodování.

Chybějící DEMO (testovací) účet

Demo účet umožňuje seznámit se s rozhraním platformy, ze které každý obchodník zadává příkazy, realizuje zisky a sleduje ceny aktiv. Na odkazu naleznete článek o testovacím DEMO účtu zdarma.

Nedostatek zkušeností s obchodní platformou

Zkušenosti samozřejmě nepřicházejí z ničeho nic, zpočátku stojí za to získat je na DEMO účtu, ze kterého se můžete naučit základy provádění příkazů a naučit se schopnosti platformy, aby případné technické chyby nebyly překážkou intradenního obchodování.

Nedostatečná znalost aktiv a pákového efektu

Day trading lze samozřejmě provádět i obchodováním běžných akcií, ale naprostá většina obchodníků dává přednost pákovým nástrojům CFD. Klíčová je jejich znalost a investiční povědomí.

Příliš vysoká částka investice

Někteří obchodníci prostě vždy obchodují za velké částky a doufají ve velké zisky. Vždyť investováním velkého množství peněz můžete očekávat velmi vysoký výnos. Problémem je však riziko velmi velké ztráty, která může v extrémních případech ovlivnit i osobní život obchodníka. Trh může být nepředvídatelný a ztráta může nastat kdykoli.

Žádné obranné příkazy

Stop Loss, Take profit nebo Trailing Stop Loss jsou pojmy, které zná téměř každý obchodník. Umožňují nám omezit ztráty a automaticky provádět přijatou strategii. Téměř – protože mnozí je nepoužívají a spoléhají se pouze na své vlastní schopnosti a načasování. Někteří očekávají, že vzhledem k tomu, že Stop Loss a Take Profit obvykle umisťuje mnoho obchodníků na stejná místa (supporty a rezistence) - nemohou poskytnout investiční výhodu a podněcují trh, aby hrál „proti nim“. Dobře umístěný Take Profit může ochránit zisk pozice a dobře umístěný Stop Loss může zastavit rostoucí ztrátu.

Držení ztrátových pozic

Výše uvedené souvisí s neprovedením strategie. Když se ztráta na pozici rozšíří, mnoho obchodníků pozici drží, i když de facto cena již klesla pod přijatelnou úroveň podle původních předpokladů. V takové situaci je obvykle rozumnější přijmout ztrátu a pozici uzavřít než ji držet v naději, že se cena začne vracet „naším směrem“. V případě CFD to může vést k automatickému uzavření pozice (když úroveň marže klesne pod 50 %).

Příliš rychlá likvidace zisků

Někdy může být problémem i „příliš rychlá ruka“, když pozice začne přinášet zisk. Někteří obchodníci v takových situacích neodolají pokušení pozici uzavřít a vzít si zisk, i když je často velmi malý. Zdá se, že moudřejší je pozici obratně řídit a uzavřít ji, pokud cena klesne pod určenou úroveň – může se jednat o trailing stop loss. Vyplatí se nechat zisky růst a vytvořit prostředí, které je příznivé pro dosahování vyšších výnosů. Nezapomínejte však na řízení rizik.