Svět investování není jednoduchý, ale znalost základních chyb a kognitivních zkreslení ho dokáže zpřehlednit. Nedostatek analýzy, vzdělání či slabá diverzifikace mohou vést k dlouhodobým ztrátám. Jak těmto problémům předcházet a jaká jsou základní pravidla? Přečtěte si článek.
Investování může být účinným způsobem, jak zhodnotit majetek, ale zároveň přináší i rizika a slepé uličky. Pochopení nejčastějších chyb při investování a vlivu kognitivních zkreslení pomáhá investorům rozhodovat se uvážlivěji a vyhnout se drahým omylům. Tento článek se zaměří na sedm hlavních chyb, kterým byste se měli vyhnout, představí nejrozšířenější investiční mýty a nabídne stručná doporučení.
Co si odnést:
Úspěšné investování vyžaduje znalosti, disciplínu a schopnost vyhnout se běžným chybám.
Pochopení kognitivních zkreslení umožňuje investorům činit racionálnější rozhodnutí.
Chyby dělají i ti nejlepší. Warren Buffett, George Soros i Stanley Druckenmiller jich ve své kariéře udělali nespočet.
Mezi nejčastější chyby při investování patří nedostatek analýzy, rozhodování pod vlivem emocí a špatná či žádná diverzifikace.
Učení se z chyb a porozumění zkreslením vede k lepším strategiím i výsledkům. Hodně napoví i zkušenosti z hospodářských cyklů – ať už jde o bubliny, nebo pády.
7 největších chyb při investování
Na trhu se dokola opakují stejné chyby, a nedělají je jen začátečníci. Padá do nich i řada profesionálů a zkušených investorů. Každý, kdo bere riziko vážně, by měl vědět, že investování se může zdát jednoduché. Ve skutečnosti však skrývá řadu nástrah. Všichni na trhu chtějí vydělávat, a proti vám stojí spousta chytrých, vzdělaných a dobře připravených lidí. A právě chyby popsané níže dělají cestu k úspěchu ještě složitější. Čemu se tedy vyhnout a jak investovat chytřeji?
Nedostatek analýzy
Popis: Investování bez důkladného průzkumu se blíží hazardu. Mnozí kupují akcie, dluhopisy nebo jiné instrumenty jen na základě dojmů či kusých informací. Víra v jejich rozhodnutí pak bývá slabá a končí to ztrátou nebo výprodejem s minimálním ziskem.
Řešení: Vždy provádějte podrobnou analýzu, sledujte fundamenty aktiv a zůstaňte informováni. To neznamená číst novinky každý den, ale pokud plánujete dlouhodobě držet určitou pozici, sledujte výsledky firem, kvartální zprávy i komentáře managementu.
Emoce v obchodování
Popis: Rozhodování pod vlivem strachu či chamtivosti vede k tomu, že investoři nakupují draze a prodávají levně. Nejlépe je to vidět v době bublin, kdy lidé akceptují přemrštěné ceny, nebo při panických propadech, kdy prodávají s obrovskou ztrátou.
Řešení: Nastavte si jasnou investiční strategii a držte se jí bez ohledu na krátkodobé výkyvy. Studujte historické bubliny a krachy, abyste pochopili jejich průběh a dokázali se nenechat strhnout. Inspirací mohou být i zkušenosti úspěšných investorů, kteří si prošli tím samým.
Špatná diverzifikace
Popis: Soustředění všeho kapitálu do jedné akcie nebo úzké skupiny aktiv dramaticky zvyšuje riziko. Na druhou stranu někteří to přeženou s diverzifikací a slabé pozice pak brzdí výnosy těch dobrých.
Řešení: Rozložte portfolio mezi různé třídy aktiv, sektory i regiony. Zaměřte se na aktiva, která nejsou vzájemně příliš provázaná – díky tomu portfolio lépe odolá konkrétním tržním šokům.
Snahy načasovat trh
Popis: Předpovídání vrcholů a propadů trhu většinou končí ztrátami a promarněnými příležitostmi. Zvlášť pokud investor nemá dostatek dat nebo času na analýzu.
Řešení: Nesnažte se chytat dno nebo vrchol. Myslete dlouhodobě, využívejte pravidelné investování (např. průměrování nákladů) a zaměřte se spíše na férové ocenění aktiv než na krátkodobé pohyby.
Ignorování poplatků
Popis: Vysoké transakční náklady postupně ukusují značnou část výnosů. Platí to hlavně u aktivních investorů nebo u pákových pozic, kde hraje roli i cena financování.
Řešení: Sledujte poplatky, transakční náklady i ostatní výdaje. U dlouhodobých investic preferujte nízkonákladové možnosti, jako jsou ETF nebo vybrané akcie.
Sázka na minulou výkonnost
Popis: Investice do aktiv, která nedávno prudce rostla, často znamená nákup za nadhodnocené ceny. Mnoho lidí se příliš spoléhá na minulost a promítá ji do budoucnosti – to bývá cesta k chybám.
Řešení: Rozhodujte se na základě fundamentů a analýzy, ne jen minulých čísel. Historický vývoj má smysl sledovat, ale přenášet výsledky automaticky do budoucnosti je známkou neznalosti nebo přehnaného sebevědomí.
Chybějící strategie
Popis: Investování bez jasného plánu vede k nahodilým a protichůdným krokům. Jak říká Howard Marks, každý investor by měl mít svůj „kompas“, neboli sadu pravidel a zásad, podle nichž se řídí.
Řešení: Vytvořte si promyšlený investiční plán, kde si určíte cíle, časový horizont i toleranci k riziku. Ujasněte si styl, který vám sedí, a respektujte své limity i vlastní povahu.
Technologická bublina dot-com vs. euforie kolem umělé inteligence
Graf ukazuje vývoj akcií společnosti Nvidia od 1. června 2016 do 19. června 2024 a Cisca od 19. března 1992 do 19. června 2024.
Během internetové bubliny investoři ve velké euforii nakupovali akcie Cisca. Firma tehdy vyráběla směrovače a další síťová zařízení, která potřebovaly tisíce firem i jednotlivců. Nakonec ale tato euforie vedla k nadhodnocení a akcie během recese prudce klesly, přestože samotný byznys společnosti dál rostl.
Graf výše porovnává výkonnost Cisca od doby, kdy na burzu vstoupila další významná firma America Online, a návratnost Nvidie od roku 2016, kdy akcie vzrostly o více než 250 % díky vysoké poptávce po grafických kartách.
Je důležité si uvědomit, že vyvozovat přímé závěry z minulosti je riskantní. To, že se vývoj Nvidie podobá Ciscu, ještě neznamená, že akcie nutně dopadnou stejně. Ukáže až čas, zda investoři v letech 2023–2024 opakovali chyby z období 1998–2000.
Typické myšlenkové pasti v investování
Behaviorální finance pomáhají investorům orientovat se v období nejistoty, kdy často dochází k chybám při investování. Tento obor propojuje psychologii a finance a ukazuje, jak lidské chování ovlivňuje finanční trhy i samotný proces rozhodování. Zkoumá myšlenkové postupy, které vedou k činům investorů, a sleduje, jak se v nich prolínají emoce, kognitivní zkreslení a disciplína. Tyto faktory pak formují rozhodování drobných investorů i profesionálních správců kapitálu.
Kognitivní zkreslení, odchylky od racionálního uvažování, představují neviditelné hrozby. Ovlivňují, jak lidé zpracovávají informace a činí ekonomická rozhodnutí. Pojem zavedli Amos Tversky a Daniel Kahneman a stal se základem pro pochopení psychologických příčin chyb při investování. Často nevědomá zkreslení mohou vést k nelogickým volbám, předsudkům a preferencím, které mají zásadní dopad na výsledky portfolia.
Takzvaná teorie vyhlídek, další klíčový koncept od Kahnemana a Tverského, zpochybnila tradiční předpoklad racionálního jednání. Zdůraznila vliv zkreslení a iracionálních postupů v ekonomických rozhodnutích. Aby investoři dokázali těmto pastem čelit a učili se, jak investovat rozumněji, mohou využít strategie řízení rizik, nastavit si pevná pravidla obchodování a hledat podporu i zpětnou vazbu.
Kognitivní zkreslení jsou tichými narušiteli racionálního uvažování. Systematicky odvádějí investory od správného úsudku. Objevují se v různých podobách:
Potvrzovací zkreslení (Confirmation Bias)
Popis: Sklon vyhledávat informace, které podporují již existující názory, a ignorovat protichůdná data.
Dopad: Posiluje přehnanou sebedůvěru a vede k chybným rozhodnutím při investování.
Přehnaná sebedůvěra (Overconfidence Bias)
Popis: Přesvědčení, že vlastní znalosti nebo schopnosti jsou lepší, než ve skutečnosti jsou.
Dopad: Často vede k nadměrnému obchodování a zbytečně vysokému riziku.
Averze ke ztrátě (Loss Aversion)
Popis: Strach ze ztrát vede k příliš dlouhému držení nevýhodných pozic.
Dopad: Brání investorům ukončit ztrátové investice a využít lepších příležitostí.
Ukotvení (Anchoring Bias)
Popis: Přílišné spoléhání na první informaci, která se stane „kotvou“ při rozhodování.
Dopad: Zkresluje ocenění aktiv a ovlivňuje investiční úsudek.
Stádní chování (Herd Mentality)
Popis: Následování davu místo samostatného rozhodování.
Dopad: Často vede k nákupům za vysoké ceny a k prodejům v panice během bublin a krachů.
Zkreslení nedávnosti (Recency Bias)
Popis: Přikládání nadměrné váhy nedávným událostem na úkor dlouhodobých trendů.
Dopad: Vyvolává přehnané reakce na krátkodobé pohyby trhu.
Dostupnostní zkreslení (Availability Bias)
Popis: Rozhodování na základě informací, které jsou po ruce, místo komplexních dat.
Dopad: Vytváří zkreslený pohled na rizika i příležitosti.
Emoční rozhodování
Každý investor se potýká s neustálým střetem mezi emočním rozhodováním a racionální analýzou. Udržování vyváženého investičního portfolia je zásadní pro řízení rizika a omezení vlivu strachu či chamtivosti na finanční rozhodnutí.
Pomocí může být umělá inteligence (jako je ChatGPT), která investorům nabízí racionální pohled. Umožňuje sestavovat portfolia v souladu s moderní portfoliovou teorií a směřovat tak k dosažení co nejlepších výnosů při přiměřené míře rizika.
Výzvou pro investory je propojit emoční kontrolu s procesy racionálního uvažování. Jen tak mohou činit rozhodnutí, která vycházejí z tržních dat a zároveň nejsou zkreslená vlivem emocí, jež často zahalují úsudek.
Teorie vyhlídek a averze ke ztrátě
Teorie vyhlídek odhaluje, jak funguje psychika investora. Zdůrazňuje tři klíčové principy:
Averze ke ztrátě – lidé přikládají mnohem větší váhu vyhnutí se ztrátám než dosažení srovnatelných zisků, což výrazně ovlivňuje jejich rozhodování a hodnocení rizika.
Efekt vlastnictví (endowment effect) – tendence držet si to, co už člověk vlastní, i když existují lepší investiční příležitosti.
Tyto principy společně formují, jak investoři uvažují a rozhodují se. Obecně platí, že investoři dokážou akceptovat i hluboké ztráty. Když ale jejich pozice výrazně roste, často mají problém vydržet. Mají tendenci zisky realizovat co nejdříve a aktiva rychle prodávají.
Porozumění těmto jevům pomáhá investorům analyzovat vlastní slabiny na trzích a klást si zásadní otázky o tom, jak investovat uvážlivěji.
Osvědčené strategie
Zvládnutí tržních cyklů a emocí spojených s investováním vyžaduje širokou škálu nástrojů a technik.
Praktické rady:
Neinvestujte více peněz, než si můžete dovolit ztratit.
Nezapomínejte na diverzifikaci portfolia.
Uvědomujte si emoční zkreslení při investování a snažte se jim porozumět.
Mějte na paměti, že za penězi stojí lidská rozhodnutí.
Denní obchodníci by si měli nastavit jasná pravidla.
Dodržujte zásady řízení rizik.
Vyhledejte podporu a odpovědnost prostřednictvím spolehlivého systému či komunity.
Ovládejte emoce během období zvýšené volatility na trzích.
Rozhodujte se více racionálně, na základě dat.
Regulujte emoce tak, aby pozitivně ovlivňovaly proces rozhodování.
Čtěte literaturu a knihy úspěšných investorů.
Učte se přijímat realitu a udržujte si sebekontrolu. Smíření s výsledkem investičních rozhodnutí zvyšuje všímavost a pomáhá zvládat jak období propadů, tak i prudkých růstů.
Tato praxe učí investory, aby:
sledovali své myšlenky a pocity bez posuzování,
posilovali emoční sebekontrolu,
zůstávali přítomní a plně soustředění v okamžiku rozhodování,
reagovali uvážlivě na změny trhu místo impulzivních reakcí.
Pravidelným rozvíjením všímavosti mohou investoři získat dovednosti potřebné k informovanějším a racionálnějším rozhodnutím.
Hlavní tipy
Existuje několik pravidel, která mohou pomoci investorům dosáhnout investičních cílů. Úspěch však není nikdy zaručen. Vyhýbání se chybám, vzdělávání a správné řízení rizik mohou cestu k úspěchu výrazně usnadnit. Níže najdete základní doporučení:
Řízení rizik a znalost vlastní tolerance k riziku: Pochopení toho, jakou míru volatility dokážete pohodlně snést, vám může zabránit v panickém prodeji při propadu trhu i v impulzivních nákupech v dobách růstu.
Konzervativní přístup k investování: Investování příliš vysokých částek je riskantní, protože může vést k přehnaným reakcím na ztráty i krátkodobé cenové výkyvy. Zbytečně vás to připraví o klid a jistotu, které potřebujete pro dlouhodobou strategii.
Diverzifikace: Rozložte investice mezi různé třídy aktiv. Diverzifikace tlumí riziko a pomáhá ochránit portfolio před špatným výkonem jednotlivých investic.
Pravidelná, ale rozumná kontrola trhu: Pokud neobchodujete v minutových intervalech a chcete investovat dlouhodobě, nesledujte trh každou chvíli. Neustálé kontrolování může vést k přehnaným reakcím. Nastavte si harmonogram kontrol portfolia, který odpovídá vaší strategii.
Automatizace: Zvažte využití nástrojů, jako jsou investiční plány s automatickým rebalancováním, pravidelnými příspěvky nebo reinvesticí dividend. Automatizace snižuje riziko unáhlených a emočních rozhodnutí.
Vzdělávání: Trhy procházejí cykly růstu i poklesu. Pokud tomu porozumíte, budete připraveni jak psychicky, tak finančně. Správné vzdělání vám pomůže pochopit pojmy jako bezpečnostní rezerva, poměr rizika a výnosu či tržní cykly.
Reflexe minulých rozhodnutí: Pravidelně se ohlížejte na své investiční kroky a zkoumejte, zda byly motivované strategií, nebo emocemi. Tato reflexe vám pomůže zlepšit budoucí rozhodování. Mějte na paměti, že i kvalitní rozhodnutí může občas vést ke ztrátě.
Stanovení jasných investičních cílů: Určete si, co chcete investováním dosáhnout. Může jít například o důchod, koupi nemovitosti nebo budování majetku. Jasné cíle vám usnadní správná rozhodnutí a pomohou udržet emoce pod kontrolou.
Vytvoření promyšleného investičního plánu: Postavte svou strategii na důkladném výzkumu a osvědčených metodách, nikoli na pocitech nebo fámách z trhu. Dodržujte ho disciplinovaně, ale zároveň ho nastavte realisticky.
Shrnutí
Investování může být silným nástrojem k budování majetku, ale vyžaduje znalosti a disciplínu, aby se investor vyhnul častým chybám. Riziko je a vždy bude součástí finančních trhů, protože budoucnost je nejistá. Dobrým začátkem je vzdělávání, pochopení tržních cyklů a seznámení se s kognitivními zkresleními, která ovlivňují rozhodování.
Shrňme si sedm nejčastějších chyb při investování:
Nedostatek analýzy: Investování bez důkladného průzkumu vede ke špatným rozhodnutím. Před každou investicí provádějte pečlivou analýzu.
Emoční obchodování: Rozhodování pod vlivem strachu nebo chamtivosti často končí nákupem za vysoké ceny a prodejem v době propadů. Držte se jasné strategie.
Slabá diverzifikace: Soustředění kapitálu do jediné akcie nebo odvětví zvyšuje riziko. Rozložte investice, abyste riziko snížili.
Načasování trhu: Pokusy předpovědět vrcholy a dna většinou vedou ke ztrátám. Zaměřte se na dlouhodobý horizont a pravidelné investování.
Ignorování poplatků a nákladů: Vysoké poplatky postupně ukrajují výnosy. Preferujte nízkonákladové možnosti, abyste maximalizovali zisky.
Honba za minulou výkonností: Rozhodování pouze podle toho, co nedávno rostlo, vede k nákupům na vrcholu. Rozhodujte se na základě fundamentů a analýzy.
Chybějící plán: Investování bez jasného plánu vede k nesystematickým rozhodnutím. Stanovte si cíle, toleranci k riziku i investiční horizont.
Pokud se těmto chybám vyhnete a budete chápat kognitivní zkreslení, která ovlivňují vaše rozhodování, výrazně tím zvýšíte šanci na lepší výsledky při investování.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Tou nejčastější je nedostatek analýzy. Mnoho nováčků vstupuje do investic, aniž by jim plně rozuměli. Další častou chybou je rozhodování pouze podle minulé výkonnosti aktiv. Ta však není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Vypracujte si jasnou investiční strategii a držte se jí bez ohledu na podmínky na trhu. To pomůže omezit vliv emocí. Každý investor by měl zároveň počítat s tím, že emoce nelze zcela oddělit od investování, neboť trh tvoří lidé a jejich rozhodnutí. Strach i euforie patří k lidské přirozenosti a panika i růstové bubliny se na trzích budou objevovat i v budoucnu.
Diverzifikace rozkládá riziko mezi různá aktiva a snižuje dopad špatné výkonnosti jediné investice. Je však dobré vědět, že diverzifikace založená na vysoce korelovaných aktivech může být klamná. Investor si pak myslí, že má portfolio rozložené, i když ve skutečnosti není.
Například nákup osmi akcií technologických firem sice není špatný krok, ale jde pouze o rozložení rizika uvnitř technologického sektoru. Pokud se celý sektor dostane do problémů, portfolio bude ohrožené. Jak říká Ray Dalio, generální ředitel a manažer Bridgewater, skutečná diverzifikace spočívá ve vyhledávání a kombinaci nekorelovaných aktiv, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků.
Investice pouze do procyklických odvětví nemohou přinést nadstandardní výsledky během recese. Na druhou stranu přílišná diverzifikace může výkon portfolia brzdit, protože zisky jedné pozice jsou „ořezávány“ ztrátami jiné.
Indexové fondy a burzovně obchodované fondy (ETF) mívají nízké poplatky a zároveň efektivně rozkládají riziko. Ještě levnější mohou být akcie, protože u nich není poplatek typu TER (celková nákladovost fondu vyjádřená v % ročně) jako u ETF. Na druhou stranu vyžadují více času a znalostí k analýze a výběru.
Kognitivní zkreslení narušují rozhodovací procesy a vedou k iracionálním a často škodlivým volbám. Aby jim investoři lépe porozuměli, měli by se zajímat o psychologii investování, číst odbornou literaturu a zároveň kriticky analyzovat vlastní rozhodování.
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme cookies
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.
Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol
Doba platnosti:
1 den
adobe_unique_id
Doba platnosti:
364 dní
test_cookie
Doba platnosti:
1 hodina
SESSID
Doba platnosti:
1 den
__hssc
Doba platnosti:
1 hodina
__cf_bm
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_test_cookie
xtbCookiesSettings
Doba platnosti:
364 dní
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Doba platnosti:
364 dní
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol
Doba platnosti:
364 dní
intercom-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
intercom-session-iojaybix
Doba platnosti:
6 dní
intercom-device-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
__cfruid
_cfuvid
OClmoOot
Doba platnosti:
18262 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.
Název souborů cookie
Popis
_gid
Doba platnosti:
1 den
_gaexp
Doba platnosti:
85 dní
_dc_gtm_UA-7863526-13
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-7863526-19
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-121192761-1
Doba platnosti:
1 hodina
_ga_CBPL72L2EC
Doba platnosti:
729 dní
_ga
Doba platnosti:
729 dní
__hstc
Doba platnosti:
179 dní
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_uuid
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_ds
Doba platnosti:
29 dní
_vwo_sn
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_s
Doba platnosti:
99 dní
_gcl_au
Doba platnosti:
89 dní
_ga_TC79BEJ20L
Doba platnosti:
729 dní
AnalyticsSyncHistory
Doba platnosti:
29 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_ttp
Doba platnosti:
395 dní
Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.
Název souborů cookie
Popis
MUID
Doba platnosti:
389 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_omappvs
Doba platnosti:
1 hodina
_uetsid
Doba platnosti:
1 den
_uetvid
Doba platnosti:
389 dní
sid
Doba platnosti:
29 dní
_fbp
Doba platnosti:
89 dní
fr
Doba platnosti:
89 dní
_ttp
Doba platnosti:
89 dní
_tt_enable_cookie
Doba platnosti:
89 dní
hubspotutk
Doba platnosti:
179 dní
IDE
Doba platnosti:
389 dní
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Doba platnosti:
179 dní
li_sugr
Doba platnosti:
89 dní
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Doba platnosti:
179 dní
guest_id_marketing
Doba platnosti:
729 dní
guest_id_ads
Doba platnosti:
729 dní
guest_id
Doba platnosti:
729 dní
muc_ads
Doba platnosti:
729 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
_rdt_uuid
Doba platnosti:
89 dní
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Doba platnosti:
179 dní
Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.
Název souborů cookie
Popis
bcookie
Doba platnosti:
364 dní
lidc
Doba platnosti:
1 den
UserMatchHistory
Doba platnosti:
29 dní
bscookie
Doba platnosti:
364 dní
li_gc
Doba platnosti:
179 dní
personalization_id
Doba platnosti:
729 dní
Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.
Změnit oblast a jazyk
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.