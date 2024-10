Umělá inteligence: Investice do akcií AI

Doba čtení: 11 minut(y)

V posledním desetiletí 20. století zasáhl internet představivost investorů a odstartoval takzvanou dot-com bublinu. O téměř 20 let později investory opět fascinuje převratná technologie generativní umělé inteligence. Jakým způsobem investovat do akcií umělé inteligence?

Umělá inteligence už není sci-fi. Z hollywoodských obrazovek prošly pokročilé algoritmy mohutným vývojem. Zlepšily produktivitu, urychlily analýzu dat a překvapily stovky milionů lidí svými schopnostmi generovat text a obrázky. ChatGPT byl v roce 2022 označen za nejrychleji rostoucí aplikaci na světě. Tato revoluce pokračuje, umělá inteligence se stále zdokonaluje a společnosti, které mají prostředky a schopnosti k jejímu využití, zaujaly v myslích investorů speciální místo.

Nyní ji může používat prakticky každý a největší světové technologické společnosti se zapojily do závodu o oslovení milionů spotřebitelů svými produkty: soukromými i firemními. Jako setrvačníky v silném mechanismu určily zákony trhu odvětví, která mohou z trendu umělé inteligence těžit. V těchto odvětvích mohou s trendem držet krok jen některé z nejlépe řízených a technologicky vybavených společností.

Počínaje cloud computingem společnosti Microsoft a polovodiči Nvidia, které umožňují zvyšování výpočetního výkonu (a pokročilejší umělé inteligence), až po síťová řešení společnosti Arista Networks. Zjistíme, které z AI akcií mohou profitovat z nového technologického posunu, který započal ve druhém desetiletí 21. století. V následujícím článku se dozvíte, proč se AI dostala na parket největších světových burz. Pokusíme se také identifikovat společnosti, které z ní mohou těžit.

Investice do umělé inteligence

Umělá inteligence s sebou přináší zásadní ekonomickou a technologickou změnu. Aby se tato změna uskutečnila, musí být samozřejmě realizována nikoli na centrální úrovni (stát), ale na úrovni soukromé (podniky). To by mohlo znamenat potenciální investiční příležitost, protože mnoho těchto společností je kótováno na burze. Ale jako každá jiná investice má i tato určitá rizika, jako je například zlomový technologický vývoj nebo výrazné zpomalení ekonomiky, což může omezit katalyzátor podnikání založený na AI.

Tyto společnosti zavádějí umělou inteligenci a pracují na ní, budou z ní mít přímé i nepřímé výhody (prohloubení konkurenčních výhod).

To samozřejmě neznamená, že se jedná o jediné společnosti a akcie zasluhující pozornost. Rozhodně však stojí za zvážení expozice vůči novému, rušivému trendu, který podpořil bull run na Wall Street od začátku roku 2023.

Předseda největší světové společnosti v oblasti polovodičů Taiwan Semiconductor C.C. Wei uvedl, že rok 2024 je pouze „špičkou ledovce“ pro celý vývoj umělé inteligence.

Vývoj umělé inteligence se neobejde bez zvyšování výpočetního výkonu. Za to jsou zodpovědné polovodiče, které musí firmy nakupovat, aby byly o krok napřed před konkurencí a mohly vyvíjet efektivní algoritmy strojového učení.

Proč ale vůbec investovat do nové technologie, jako je AI?

Umělá inteligence znamená vyšší produktivitu, a to i na podnikové úrovni.

To může přirozeně zvýšit jejich příjmy a zisky, a to i ve zcela nových oblastech trhu.

Umělá inteligence je transformační technologie a má potenciál vytvořit zcela nová odvětví a tržní mezery.

Zvýšením výrobních a obchodních kapacit mohou podniky teoreticky podpořit expanzi, aniž by současně zvýšily náklady na zaměstnanost (samozřejmě za cenu vyšších investic do výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence).

Společnosti, které úspěšně vyvíjejí produkty související s umělou inteligencí, pravděpodobně získají strategickou výhodu nad svými konkurenty.

Historicky přinášely technologické společnosti investorům nadprůměrné výnosy (za cenu vysoké volatility a dramatických poklesů na býčích trzích).

Rozvoj umělé inteligence znamená závod na technologické i obchodní úrovni a historicky vysoká konkurence vytváří příznivé prostředí pro růst.

Stejně jako v případě internetového boomu v letech 1995-2000 bude samozřejmě i v případě umělé inteligence přímo vydělávat poměrně úzká skupina firem. Na tu se pokusíme zaměřit v následujících kapitolách.

Historicky byla volatilita Nasdaqu, stejně jako investiční riziková prémie Nasdaqu, nejvyšší mezi ostatními americkými benchmarky, včetně německého indexu DAX. Od roku 1990, kdy nové počítačové technologie začínaly vstupovat na běžný trh, činil výnos indexu více než 7 500 % ve srovnání s 1 250 % u indexu S&P 500. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Důležité: Případ rallye umělé inteligence se v mnoha ohledech liší od bubliny dot-com 20. století, protože tentokrát je růst odůvodněn vyššími příjmy a rostoucími maržemi. Společnosti, které jsou motorem tohoto trendu, jsou skutečnými, nikoli pouze spekulativními lídry trhu. Stejný je i fakt, že obrovský optimismus investorů kolem nové technologie pohání býčí trend nejen na Nasdaq 100, ale i na globálním akciovém trhu.

Akcie umělé inteligence

Každá společnost se liší nejen svým obchodním modelem, kvalitou řízení, výší dosahovaných marží a postavením v odvětví. Existuje také mnoho dalších jemných rozdílů. To vede k závěru, že je nezbytné pochopit každou společnost individuálně.

Ještě důležitější však může být pochopení fungování společností zabývajících se umělou inteligencí. Mnozí hráči, kteří prohlašují, že díky umělé inteligenci budou mít prospěch, se ve skutečnosti mohou zařadit za rychle rostoucí konkurenty a závod prohrát.

Věčné dilema spočívá v tom, že sázet na vítěze obvykle znamená „přeplatit“ jejich akcie. Zdá se však, že jiné východisko neexistuje, protože trend AI trvá již dostatečně dlouho na to, aby měl trh čas si víceméně vytvořit přesvědčení o svých potenciálních vítězích (na základě fundamentů).

Akciový trh vždy oceňuje „budoucnost“ a vysoká cena akcií společnosti je spojena s aktuálním (optimistickým) oceněním jejích vyhlídek a ziskovosti. V prostředí dynamické expanze mají dobře řízené společnosti tendenci pravidelně překvapovat trh rozsahem zlepšení hospodaření. Skvělým příkladem může být exponenciální růst akcií společnosti Nvidia v roce 2023 díky tržbám z datových center (prodej čipů umělé inteligence) po slabém roce 2022.

Největšími vítězi závodu jsou zatím největší technologické společnosti. Proč? Z pěti hlavních důvodů:

Obrovský přístup k datům, která jsou klíčová pro vývoj vlastní umělé inteligence (Microsoft, Google, Meta Platforms atd.). Schopnost najímat a udržovat výkonné týmy vývojářů softwaru AI. Významné peněžní prostředky, které lze alokovat na výzkum a vývoj. Silná zákaznická a spotřebitelská základna, kde lze AI co nejrychleji zpeněžit (smlouvy s velkými společnostmi, stovky milionů uživatelů prohlížečů nebo aplikací atd.). Vysoká kvalita základního obchodního modelu a konkurenceschopné vedení představenstva a generálních ředitelů.

Důležité: Nový trend se objevil v době, kdy úrokové sazby v USA dosahovaly 40letých maxim, což znamená vysoké náklady na dluh. Spekulativní společnosti jako Big Bear AI (a C3.ai (AI.US) nedokázaly dohnat „mainstreamové“ giganty. Trh se však rychle začal rozhlížet po „alternativách“ k investicím do BigTech. To vedlo investory k tomu, že se přiklonili k podnikání společností, jako jsou Arista Networks a Super Micro Computers.

Je pozdě pro vstup na trh s umělou inteligencí?

Podle vědců a výzkumníků v oblasti umělé inteligence je prostor pro další technologický rozvoj stále obrovský. Nicméně společnosti, kterým se v prvních dvou letech nepodařilo zvýšit svou pozici v novém odvětví, pravděpodobně „zaspaly“ nejdůležitější růstový moment.

Nejvýrazněji zatím posílily akcie americké „velkolepé sedmičky“ (7 největších amerických technologických společností). Na toto téma jsme pro vás připravili e-book s názvem Investování do Big Tech společností, který aktualizujeme každé čtvrtletí a přídáváme aktuální informace o těchto 7 největších společnostech. Nejsou to samozřejmě jediné společnosti, které mohou z trendu umělé inteligence těžit. Můžeme vidět hromadu společností z různých odvětví, kde může být AI obrovským nejen spekulativním, ale i obchodním katalyzátorem.

Tento trend přinese potenciálně příznivé prostředí pro růst firem, které budou efektivně implementovat umělou inteligenci do služeb, aplikací, a pro ty, které budou poskytovat „technologickou“ infrastrukturu a zázemí pro celý trend.

6 nejvýznamnějších odvětví vystavených umělé inteligenci

Umělá inteligence znamená obrovskou změnu obchodních modelů a produktů. Ne všechny společnosti ji budou schopny implementovat stejně rychle a efektivně. Samozřejmě ne pro všechny společnosti znamená umělá inteligence zásadní změnu podnikání podobného rozsahu. V budoucnu by umělá inteligence mohla přinést změny na mnoha úrovních: od efektivnější reklamy až po hlubší vhled do spotřebitelských preferencí.

Nejvíce z toho budou těžit společnosti soustředěné kolem několika odvětví, kde se vývoj umělé inteligence může přímo i nepřímo projevit ve vyšších tržbách a ziscích. Můžeme to přirovnat ke zlaté horečce, kdy dodavatelé vybavení - lopat a krumpáčů - vydělávali více na hledačích zlata. Níže uvádíme některá odvětví a společnosti, které by stálo za to sledovat.

Čipy s umělou inteligencí: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Polovodičová technologie: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research,

Datová centra a sítě: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US),

Cloud computing a služby umělé inteligence: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US),

Digital advertising and LLM: Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US),

BigData a DevOps: Palantir, DataDog.

Za posledních pět let technologie umělé inteligence dosáhla významného pokroku. Schopnosti umělé inteligence exponenciálně rostou, od vidění a rozpoznávání řeči až po zpracování přirozeného jazyka a rozhodování, což vede k širokému využití v nejrůznějších oblastech. Díky tomuto technologickému pokroku se investice do akcií AI staly obzvláště atraktivním podnikem. Investování do akcií AI zahrnuje procházení bludištěm tržního humbuku a odhalování skutečné hodnoty.

Investování do akcií AI vyžaduje pečlivé vyhodnocení finanční výkonnosti společnosti, kvality a rozmanitosti jejich produktů a služeb umělé inteligence a jejich postavení na trhu v rámci odvětví.

Důležitá je diverzifikace investic do umělé inteligence, která nabádá investory, aby své prostředky rozdělili do různých odvětví, velikostí společností a zeměpisných oblastí, a snížili tak riziko a maximalizovali potenciální zisky.

Pro přijímání informovaných investičních rozhodnutí je zásadní průběžné sledování odvětví umělé inteligence, včetně sledování lídrů trhu a technologického vývoje.

Výzkum společností zabývajících se umělou inteligencí

Investice do odvětví umělé inteligence není lehké rozhodnutí. Nejde jen o to vybrat společnosti s nejpokročilejšími technologiemi AI, ale také o to pochopit jejich finanční výsledky, posoudit jejich produkty a služby AI a zhodnotit jejich postavení na trhu. A ani to nemusí stačit, protože investování se týká budoucnosti – nikoli minulosti, nebo dokonce ne přítomnosti.

Finanční výkonnost

Při hodnocení finanční výkonnosti společností s umělou inteligencí je třeba vzít v úvahu několik zásadních ukazatelů. Patří mezi ně:

růst příjmů,

ziskovost,

cash flow,

úroveň zadlužení.

Podrobné posouzení těchto finančních ukazatelů může poskytnout zásadní informace o finanční situaci společnosti s umělou inteligencí a jejím růstovém potenciálu. Jedním z klíčových faktorů, který významně ovlivňuje peněžní toky společností zabývajících se umělou inteligencí, je využívání nástrojů umělé inteligence. Společnosti, které efektivně využívají nástroje AI, mohou optimalizovat řízení svých peněžních toků, a tím zvýšit svou finanční výkonnost. Mezi další faktory patří změny platebních podmínek, změny v chování zákazníků a ekonomické podmínky.

Pokud vás téma umělé inteligence zajímá více, máme pro vás e-booky, které vytvořil Tomáš Vranka, právě na téma AI:

Produkty a služby AI

Dalším důležitým aspektem zkoumání investic do AI je hodnocení produktů a služeb AI dané společnosti. Výkonnost marketingových nástrojů AI společnosti, prognózy poptávky po AI a údaje o poptávce na trhu mohou poskytnout důležité informace o schopnosti společnosti identifikovat a řešit potřeby zákazníků. Dosavadní výsledky v oblasti uspokojování poptávky na trhu jsou silným ukazatelem potenciálu společnosti k úspěchu.

Portfolio produktů a služeb umělé inteligence společnosti může také významně ovlivnit hodnotu jejích akcií. Společnosti s rozmanitým portfoliem nabídek v oblasti umělé inteligence mohou nabídnout více příležitostí k diverzifikaci portfolia.

Postavení na trhu

Dalším zásadním faktorem, který je třeba při investování do akcií umělé inteligence zvážit, je postavení společnosti zabývající se AI na trhu. Mezi faktory, které je třeba zvážit, patří aktuální postavení společnosti na trhu, finanční zdraví společnosti a robustnost její technologie. Vyhodnocení podílu na trhu v rámci odvětví AI může rovněž poskytnout náhled na konkurenční postavení společnosti. Analýzou velikosti trhu a prognóz jeho růstu mohou investoři získat jasnější představu o potenciálu společnosti uspět v odvětví umělé inteligence.

Umělá inteligence a diverzifikace investic

Diverzifikace hraje v investičních strategiích AI zásadní roli. Rozložením svých investic mezi různé společnosti související s AI nebo ETF, které pokrývají různá odvětví, můžete snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy. V následujících částech jsou navrženy strategie pro diverzifikaci vašich investic do AI.

Investování napříč odvětvími

Technologie umělé inteligence se neomezuje pouze na jedno odvětví. Její široké využití má potenciál způsobit revoluci v mnoha odvětvích na trhu, což povede k revoluci AI v odvětvích, jako jsou např:

zdravotní péče,

elektronický obchod,

finance,

výroba,

doprava,

vzdělávání.

Investováním napříč různými odvětvími mohou investoři minimalizovat rizika specifická pro dané odvětví. V současné době se technologie umělé inteligence využívá v mnoha odvětvích, včetně:

finanční služby,

pojištění,

zdravotní péče,

vědy o živé přírodě,

maloobchod,

elektronický obchod.

Pro udržení konkurenceschopnosti v těchto odvětvích je zásadní efektivně využívat nástroje umělé inteligence. Tato odvětví jsou potenciálním cílem pro diverzifikaci investic. Samozřejmě je stále těžké říci, že společnosti z odvětví, jako je pojišťovnictví nebo zdravotnictví, mají peníze přímo díky AI, ale z dlouhodobého hlediska ty společnosti, které budou AI využívat rychleji a pravděpodobně lépe, budou mít lepší výsledky než ostatní.

Vyvážení velkých a malých společností

Diverzifikace investic mezi velké a malé společnosti s umělou inteligencí může vést ke snížení rizika, zvýšení potenciálu výnosů a možnosti diverzifikace portfolia. Velké, zavedené korporace bývají ziskovější, zatímco malé startupy se mohou setkat s problémy, ale nabízejí příležitost podílet se na průkopnických podnicích.

Přidělování finančních prostředků menším inovativním startupům v oblasti umělé inteligence nabízí příležitost podílet se na průlomových a transformačních podnicích v oblasti umělé inteligence spolu s potenciálem značných výnosů prostřednictvím fondů rizikového kapitálu.

Zvažování globálních příležitostí v oblasti umělé inteligence

Investice do umělé inteligence se neomezují na určitý zeměpisný region. Vývoj a zavádění umělé inteligence probíhá po celém světě, což představuje rozmanité investiční možnosti. Například Spojené státy a Čína jsou na předních místech ve vývoji AI. Globální investování však není bez rizik. Je důležité vzít v úvahu faktory, jako je nedostatečná transparentnost a možnost vysvětlení, potenciální ztráta pracovních míst v důsledku automatizace a rizika sociální manipulace. S náležitou pečlivostí však mohou odměny převážit nad riziky.

Hodnocení investičních rizik spojených s umělou inteligencí

Stejně jako každá investice, i investice do umělé inteligence s sebou nesou jedinečná rizika. Volatilita trhu totiž může vést k výkyvům v náladách investorů v závislosti na novinkách a vývoji v oblasti AI. To může mít za následek vysoce volatilní tržní prostředí pro akcie AI. Také velmi konkurenční prostředí znamená, že se trend může dynamicky měnit. Pro investory do AI je zásadní sledovat příjmy přímo z poptávky po umělé inteligenci.

Investoři by si také měli být vědomi možných regulačních změn, které by mohly ovlivnit investice do umělé inteligence. Opatření zaměřená na provozní odolnost a řešení problémů souvisejících s ochranou soukromí v oblasti AI jsou jen několika příklady potenciálních regulačních změn, které by mohly ovlivnit investice do AI.

Potenciální rizika představují také etické otázky, jako je ochrana osobních údajů, algoritmická zaujatost a širší společenské důsledky umělé inteligence. Tyto obavy mohou potenciálně podkopat důvěru veřejnosti a trhu, a vystavit tak investory poškození pověsti a regulační kontrole společností zabývajících se umělou inteligencí.

Sledování předních hráčů v odvětví umělé inteligence je nezbytnou součástí investiční strategie. Mezi současné lídry v odvětví AI patří např:

Nvidia (NVDA.US),

Arista Networks (ANET.US),

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US),

Microsoft (MSFT.US).

Tyto technologické společnosti se osvědčily v oblasti strojového učení a razí cestu ve vývoji umělé inteligence.

Sledování vývoje v odvětví umělé inteligence

Pro informovaná investiční rozhodnutí může být důležité sledovat nejnovější vývoj v odvětví umělé inteligence. Nejnovější technologický vývoj v odvětví AI zahrnuje:

rychlejší a kvalitnější analýza dat,

generování přirozeného jazyka a rozpoznávání řeči,

virtuální agenti a řízení rozhodování.

Pro úspěšné investování do umělé inteligence je zásadní formulovat dlouhodobou investiční strategii, která odpovídá vašim finančním cílům. Řešení založená na AI, která analyzují finanční transakce a doporučují daňově efektivní investice, mohou pomoci sladit vaše finanční cíle s investiční strategií AI.

Při vytváření dlouhodobé investiční strategie v oblasti umělé inteligence je také důležité porozumět toleranci k riziku. Alternativou pro investice do konkrétních akcií může být Nasdaq 100, který zahrnuje téměř všechny největší a nejkvalitnější americké technologické společnosti, které mohou z AI těžit. Akcie AI představují jedinečnou investiční příležitost, která nabízí potenciál značných výnosů. Stejně jako každá investice však s sebou přinášejí vlastní soubor rizik a výzev. Provedením důkladného průzkumu, diverzifikací investic, sledováním vývoje v odvětví a vytvořením dlouhodobé investiční strategie můžete proplout vzrušujícím světem investic do AI.