Doba čtení: 2 minut(y)

Pokles akciového trhu může být stresující pro každého investora, ale správná příprava a klidný přístup mohou situaci výrazně zlepšit. V našem článku vám přinášíme praktické tipy, jak připravit své portfolio na případné poklesy, jak se chovat během těchto výkyvů a jak efektivně využít příležitostí, které se v těchto okamžicích nabízejí. Naučte se, jak si zachovat chladnou hlavu a přemýšlet strategicky, aby vaše investice byly co nejvíce chráněné i v neklidných dobách.

Přestože si všichni přejeme, aby trhy vždy ukázaly svou nejpřívětivější tvář, není možné se vyhnout chvílím pochybností a prudkých propadů. V těchto okamžicích je klíčové zachovat klid a pečlivě zvážit všechny možné alternativy před jakýmkoli rozhodnutím, které by mohlo být ovlivněno emocemi.

Abychom vám v těchto klíčových okamžicích poskytli co nejlepší pomoc, nabízíme vám níže několik tipů, které vám pomohou zvládnout situaci před, během i po období poklesu akciového trhu.

Tipy, jak připravit své portfolio na pokles akciového trhu

Diverzifikace: „Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku.“ Diverzifikované portfolio zahrnující různé typy aktiv může výrazně snížit specifické riziko, čímž minimalizuje celkové riziko. Podle vaší ochoty riskovat by část portfolia měla být složena z investic s nízkým rizikem (například dividendové akcie, státní dluhopisy, drahé kovy a hotovost), zatímco zbývající prostředky mohou být alokovány do rizikovějších aktiv.

Pravidelné investování: Jednorázové investice mohou být riskantní. Místo toho zvažte rozložení investic v čase pomocí strategie průměrování nákupních cen (DCA) nebo pravidelnými vklady, jak to umožňují investiční plány. Pravidelné investování pomáhá zmírnit vliv tržních výkyvů a může zvýšit potenciál dlouhodobého výnosu.

Kontrola rizika: Vždy byste měli vědět, jakou míru rizika jste ochotni ve svém portfoliu přijmout. Stanovte si úroveň rizika, se kterou se cítíte pohodlně, a podle potřeby nastavte úrovně prodeje nebo stop loss příkazy, které vám pomohou minimalizovat ztráty.

Jak se chovat, když trh klesá?

Zachovejte klid: Investoři mají tendenci v době poklesů jednat impulzivně. Nejprve se pokuste získat co nejvíce informací o důvodech poklesů, jejich původu a možných důsledcích. Po zvážení situace se snažte posoudit, zda je situace dočasná nebo trvalá a jak to může ovlivnit vaše portfolio.

Snížení rizika portfolia: Pokud se rozhodnete snížit riziko, můžete buď částečně prodat některé pozice a využít příležitosti k opětovnému nákupu po skončení poklesu, nebo se zaměřit na aktiva, která fungují jako zajištění (např. inverzní ETF nebo deriváty).

Využití příležitosti: Poklesy mohou nabízet jedinečné příležitosti k nákupu kvalitních akcií za výhodné ceny. Pokud máte k dispozici likviditu (finanční prostředky), nezapomeňte nakupovat promyšleně a podle předem připraveného seznamu „žádaných“ akcií nebo ETF.

Jak se chovají jednotlivé třídy aktiv během krachu na akciovém trhu?

Akcie: Akcie obvykle nesou hlavní tíhu poklesů. Společnosti s vysokými budoucími očekáváními, jako jsou technologické firmy, bývají nejvíce penalizovány. Naopak kvalitní společnosti s dobrými fundamenty a nízkou zadlužeností mívají v těchto situacích lepší výsledky.

Indexy: Díky diverzifikaci mají indexy tendenci k mírnějším poklesům než jednotlivé akcie. ETF fondy jsou efektivním způsobem, jak získat expozici na trzích s nižším rizikem.

Komodity: Jejich chování může být nevyzpytatelné a závisí na příčinách poklesů. Zlato, jako bezpečné útočiště, často vykazuje nekorelovanost s akciemi a dluhopisy, což může být zajímavou alternativou.

Nezapomeňte, že do všech těchto aktiv můžete investovat bez transakčních poplatků až do výše 100 000 EUR měsíčně (pak 0,2 %, minimálně 10 EUR) ze své mobilní investiční aplikace XTB nebo na počítači v platformě xStation.