Aktie der Woche: Meta Aktie nach starken Earnings im Fokus, Gap Up, wichtige Kursmarken und Potenzial Richtung 750–800 USD!

Die Meta Aktie ist für viele Anleger aktuell ein Top-Thema – und hat sich nach den jüngsten Quartalszahlen als klare Aktie der Woche herauskristallisiert. Ein kräftiges Gap Up nach starken Earnings zeigt: Der Markt honoriert die Entwicklung von Meta Platforms deutlich. Besonders spannend ist dabei nicht nur die fundamentale Stärke, sondern auch das charttechnische Setup, das kurzfristig weitere Kursfantasie liefern könnte.

► Meta Platforms WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Aktie der Woche: Meta Aktie

Starkes Gap Up nach Earnings: Die Meta Aktie startet mit einem deutlichen Kurssprung und signalisiert hohe Nachfrage.

Wichtige Kursmarken im Fokus: Bereiche um 690 USD, 705 USD und 750 USD könnten kurzfristig entscheidend sein.

Potenzial Richtung Allzeithoch: Bei anhaltender Stärke sind mittelfristig sogar Kurse Richtung 800 USD denkbar.

📈 Meta Aktie: Starkes Gap Up als bullishes Signal

Nach den gestrigen Earnings zeigt sich die Meta Aktie extrem stark und eröffnet mit einem Gap Up von fast 8 %. Damit springt die Aktie über eine wichtige Zone um 690 US-Dollar und bewegt sich direkt in ein früheres Abwärts-Gap hinein.

Solche Kurslücken gelten in der technischen Analyse oft als Zeichen für Momentum – besonders dann, wenn Käufer das Niveau nach der Eröffnung verteidigen können.

🧭 Wichtige Kursmarken: 705 USD, 750 USD und der Weg nach oben

Für Trader und Anleger, die die Meta Aktie als Aktie der Woche beobachten, sind mehrere Marken entscheidend:

690 USD: ein wichtiger Bereich, der nun als Unterstützung dienen kann

705 USD: ein möglicher Bereich für einen kurzen „Flush“ zur Eröffnung, bevor Käufer übernehmen

750 USD: mögliches Ziel bei einem Gap Close der letzten Earnings

800 USD: potenzielle Attacke auf Allzeithoch-Zonen in den kommenden Wochen

Wenn Meta oberhalb der wichtigen Unterstützungen bleibt, könnte das Setup kurzfristig weiter bullisch bleiben.

📊 Handelsvolumen & Volatilität: Meta bleibt spannend für aktive Anleger

Auch das Handelsumfeld spricht für Aufmerksamkeit: Bereits am Vormittag wurden rund 200.000 Stück gehandelt. Zudem zeigt die ATR (22) mit rund 16,95 USD, dass Meta aktuell eine hohe durchschnittliche Tagesbewegung aufweist.

Das macht die Aktie besonders interessant für Anleger, die Momentum-Setups handeln – aber auch für Investoren, die sich auf starke Trendphasen konzentrieren.

Mögliche Trading Idee: Long Meta Platforms🎯

Setup (Aktien Trading):

Mögliche Trade: Long ( Kaufen ) META.US um $705

Möglicher Stop Loss: 665 USD

Möglicher Take Profit 1/2: 750 USD / 800 USD

Die Kursmarken wurden mittels Price-Action-Analyse identifiziert und bieten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristig orientierte Trader.

🧠 Fazit: Meta Aktie als Aktie der Woche mit weiterem Aufwärtspotenzial?

Die Meta Aktie liefert nach starken Earnings ein überzeugendes Momentum und ist damit eine echte Aktie der Woche. Solange wichtige Marken wie 690 USD und 705 USD verteidigt werden, bleibt das charttechnische Bild konstruktiv. Ein Gap Close Richtung 750 USD ist möglich – und bei anhaltender Stärke könnten sogar die Regionen um 800 USD wieder ins Spiel kommen.

👉 Für Anleger gilt: Meta bleibt eine der spannendsten US-Tech-Aktien – sowohl für kurzfristige Trader als auch für langfristig orientierte Investoren.

Meta Platforms Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

