Silber Preis unter Druck – Dollarstärke belastet Silbermarkt

- Silber Preis unter Druck
- Geopolitik beeinflusst Rohstoffmärkte
- Wichtige technische Marken
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Rohstoff News: Silber Preis fällt Richtung 85 USD 📉
Der Silber Preis gerät aktuell unter Druck. In den neuesten Rohstoff News fällt Silber auf den internationalen Märkten wieder in Richtung 85 US-Dollar pro Unze. Mehrere Faktoren belasten derzeit den Markt: ein stärkerer US-Dollar, steigende US-Staatsanleiherenditen sowie wachsende Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung.
Besonders der starke Anstieg der Ölpreise könnte sich mittelfristig negativ auf die industrielle Nachfrage auswirken. Da Silber sowohl ein Edelmetall als auch ein Industriemetall ist, reagiert der Preis empfindlich auf Veränderungen in der globalen Produktion und im Wirtschaftswachstum.
► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER
Key Takeaways
Silber Preis unter Druck:
Ein stärkerer US-Dollar und steigende Renditen belasten aktuell den Silbermarkt.
Geopolitik beeinflusst Rohstoffmärkte:
Der Konflikt im Nahen Osten verstärkt die Nachfrage nach Gold und schwächt Silber.
Wichtige technische Marken:
Ein Ausbruch über 88 USD könnte eine neue Rally auslösen, während ein Fall unter 80 USD das Chartbild deutlich eintrüben würde.
Geopolitik und Dollarstärke belasten den Silber Preis 🛢️
Ein wichtiger Einflussfaktor für die aktuellen Bewegungen im Silber Preis ist die geopolitische Lage im Nahen Osten. Der Konflikt in der Region sorgt weiterhin für Unsicherheit auf den Finanzmärkten.
Iran hat erneut gewarnt, dass Schiffe die Straße von Hormus meiden sollen, was zusätzliche Risiken für den globalen Energiehandel schafft. In solchen Phasen bevorzugen Investoren häufig Gold als klassischen sicheren Hafen, während Silber tendenziell schwächer abschneidet.
Parallel dazu gewinnt der US-Dollar weiter an Stärke. Der US-Dollar-Index (USDIDX) ist heute über seinen wichtigen 200-Tage-EMA gestiegen – ein technisches Signal, das den Dollar zusätzlich unterstützt.
Ein stärkerer Dollar macht Rohstoffe für internationale Käufer teurer und wirkt daher häufig preisdrückend auf den Silbermarkt.
Technische Analyse: Wichtige Marken beim Silber Preis 📊
Aus technischer Sicht bewegt sich der Silber Preis aktuell in einer entscheidenden Zone. Der Kurs notiert derzeit in der Nähe der 50-Tage-EMA, die als wichtige Unterstützung fungiert.
Zusätzlich zeichnet sich im Chart möglicherweise eine symmetrische Dreiecksformation ab. Dieses Muster gilt häufig als Fortsetzung des bestehenden Trends – in diesem Fall eines langfristigen Aufwärtstrends.
Wichtige Kursmarken im Überblick:
Bullisches Szenario
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Ausbruch über 88 USD könnte eine neue Aufwärtsbewegung auslösen
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Voraussetzung: schwächerer US-Dollar, sinkende Anleiherenditen und fallende Ölpreise
Bearisches Szenario
-
Ein Rückgang unter 80 USD könnte das aktuelle Chartmuster ungültig machen
-
In diesem Fall wäre eine stärkere Korrektur möglich
Fazit
Die aktuellen Rohstoff News zeigen, dass der Silber Preis derzeit zwischen mehreren gegensätzlichen Kräften steht. Einerseits sorgen geopolitische Risiken und Inflationssorgen grundsätzlich für Interesse an Edelmetallen. Andererseits belasten ein starker US-Dollar, steigende Renditen und mögliche Schwächen in der globalen Industrieproduktion den Markt.
Für die weitere Entwicklung wird entscheidend sein, wie sich Dollar, Ölpreise und Anleiherenditen entwickeln. Bleibt der Dollar stark und steigen Energiepreise weiter, könnte der Silber Preis kurzfristig unter Druck bleiben. Sollte sich das makroökonomische Umfeld hingegen stabilisieren, könnte Silber wieder in seinen langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren.
Silber Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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