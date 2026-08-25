Continental Aktie im Fokus: Prognose, Chartanalyse & ContiTech-Verkauf

Das Wichtigste in Kürze Strategischer Wandel zum Pure-Play

Attraktiver Barmittelzufluss

Neutrale Chartlage mit Schlüsselmarken

Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schärft Continental sein Profil radikal und wird zum reinen Reifenhersteller. ► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON 📰 Aktien News: 3 Key Takeaways Strategischer Wandel zum Pure-Play: Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schließt Continental seine Transformation ab und fokussiert sich künftig rein auf das ertragsstarke Kerngeschäft als Reifenhersteller.

Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schließt Continental seine Transformation ab und fokussiert sich künftig rein auf das ertragsstarke Kerngeschäft als Reifenhersteller. Attraktiver Barmittelzufluss: Der Deal bringt Continental voraussichtlich einen Netto-Cashflow von ca. 3,1 Mrd. EUR, wovon rund 2,5 Mrd. EUR als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen.

Der Deal bringt Continental voraussichtlich einen Netto-Cashflow von ca. 3,1 Mrd. EUR, wovon rund an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Neutrale Chartlage mit Schlüsselmarken: Die Aktie konsolidiert aktuell nahe der 70-EUR-Marke. Für neue bullische Impulse ist ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 zwingend erforderlich, während ein Unterbieten der SMA200 das Abwärtsrisiko erhöht. Parkettgeflüster: ContiTech-Verkauf bringt Milliarden-Sonderdividende Der Konzern hat Anfang Juli bekannt gegeben, dass nach erfolgter Zustimmung durch Vorstand und Aufsichtsrat ein Vertrag zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds unterzeichnet wurde. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 4,0 Mrd. EUR zuzüglich erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Mio. EUR in den Folgejahren. Unter Berücksichtigung übertragener Netto-Verbindlichkeiten sowie Pensions- und Leasingverpflichtungen wird ein Barmittelzufluss von ca. 3,1 Mrd. EUR erwartet. Geplant ist, davon 2,5 Mrd. EUR als Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten. Der Verkauf von ContiTech ist der abschließende Schritt in der strategischen Neuaufstellung – die Continental Aktie repräsentiert damit künftig einen fokussierten Pure-Play-Reifenhersteller. Finanzzahlen H1: Der bereinigte Umsatz ging im 1. Halbjahr von 9,036 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum auf 8,8 Mrd. EUR zurück. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg hingegen in den ersten beiden Quartalen von 914 Mio. EUR auf 1,093 Mrd. EUR. Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich von -481 Mio. EUR (H1 2025) auf 103 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2026.

Prognose 2026: Das Management erwartet für den Continental-Konzern im Gesamtjahr 2026 einen Umsatz zwischen 13,2 Mrd. EUR und 14,2 Mrd. EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0 bis 13,5 Prozent. Chartcheck: Continental Aktie im Fokus der technischen Analyse Betrachtung im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Wertpapier erholte sich ab Mitte Oktober 2025 schrittweise von seinem Tief. Rücksetzer wurden am Markt direkt als Kaufgelegenheit genutzt, was den Kurs bis Ende Februar auf ein Hoch von 75,32 EUR trieb. Nach ausgeprägten Gewinnmitnahmen bis an die 55 EUR-Marke konnte die Aktie das Februar-Hoch Mitte Juni bestätigen und Anfang Juli ein neues Jahreshoch ausbilden. Aktuell setzt der Anteilsschein im Zuge erneuter Konsolidierungen unter die SMA20 (69,48 EUR) zurück: Unterstützungen: Nachdem die SMA50 (51,24 EUR) aufgegeben wurde, bot die SMA200 (67,78 EUR) im August stabilen Support. Zuletzt zog der Kurs wieder in Richtung SMA20 an.

Nachdem die SMA50 (51,24 EUR) aufgegeben wurde, bot die SMA200 (67,78 EUR) im August stabilen Support. Zuletzt zog der Kurs wieder in Richtung SMA20 an. Bullisches Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 reicht nicht aus – maßgeblich ist ein bestätigter Tagesschlusskurs über der SMA50. Gelingt der dynamische Anstieg nach Norden, rücken das Jahreshoch sowie übergeordnete Ziele bei 87,70 EUR und 99,78 EUR in den Fokus.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 reicht nicht aus – maßgeblich ist ein bestätigter Tagesschlusskurs über der SMA50. Gelingt der dynamische Anstieg nach Norden, rücken das Jahreshoch sowie übergeordnete Ziele bei und in den Fokus. Bärisches Szenario: Fällt der Kurs unter die SMA200 und verliert den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, droht eine Eintrübung. In diesem Fall stehen Schließungen der offenen GAPs bei 62,46 EUR und 60,14 EUR an. Unterhalb von 60,14 EUR droht ein Test des Jahrestiefs.

Fällt der Kurs unter die SMA200 und verliert den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, droht eine Eintrübung. In diesem Fall stehen Schließungen der offenen GAPs bei und an. Unterhalb von 60,14 EUR droht ein Test des Jahrestiefs. Einschätzung Tageschart / Prognose: Neutral

Neutral Ausblick (12–18 Monate): Seitwärts / Abwärts Szenario (Tageschart) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 45 % Bear-Szenario 55 % YouTube Trading Videos Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nachdem die Continental Aktie im Mai über die SMA200 (71,02 EUR) steigen konnte, schob sie sich entlang der SMA20 (68,58 EUR) und SMA50 (69,10 EUR) weiter nach oben. Nach dem Abverkauf des Jahreshochs fiel der Kurs jedoch unter alle drei gleitenden Durchschnitte zurück. Szenario: Der Kurs tut sich aktuell schwer, die SMA50 zu überwinden. Ein nachhaltiger Rebound über die SMA50 ebnet den Weg zur wichtigen SMA200 (71,02 EUR). Gelingt hier der Befreiungsschlag über die Marke von 73,08 EUR , wird der Weg frei in Richtung Jahreshoch.

Der Kurs tut sich aktuell schwer, die SMA50 zu überwinden. Ein nachhaltiger Rebound über die SMA50 ebnet den Weg zur wichtigen SMA200 (71,02 EUR). Gelingt hier der Befreiungsschlag über die Marke von , wird der Weg frei in Richtung Jahreshoch. Risiko: Rutscht das Papier erneut unter die SMA20 ab und verliert den Anschluss, droht der Abverkauf in Richtung der im Tageschart genannten Unterstützungen.

Rutscht das Papier erneut unter die SMA20 ab und verliert den Anschluss, droht der Abverkauf in Richtung der im Tageschart genannten Unterstützungen. Einschätzung 4h-Chart / Prognose: Neutral

Neutral Ausblick (Kurzfristig, 3 Monate): Seitwärts / Abwärts Fazit / Expertenkommentar zur Continental Aktie von Jens Klatt Szenario (4h-Chart) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 45 % Bear-Szenario 55 % Wichtige Chartmarken (Widerstände & Unterstützungen) Widerstände (in EUR) Unterstützungen (in EUR) 71,02 69,48 71,20 69,45 77,28 69,10 78,40 68,96 87,70 68,58 87,84 68,45 99,78 62,38 (GAP) – 60,66 – 60,14 (GAP) – 59,18 (GAP) – 44,42 ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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