  

Der Handel mit Optionen ist riskant und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe Basisinformationsblätter. Handeln Sie verantwortungsvoll.

Der Handel mit Optionen ist riskant und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Siehe Basisinformationsblätter. Handeln Sie verantwortungsvoll.

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Entdecke den vereinfachten Optionshandel 

Entdecke den vereinfachten Optionshandel

Handle Optionen auf Nasdaq, S&P 500, Gold und viele weitere ETFs und US-Aktien – mit Hebelwirkung, begrenztem Risiko und gleichzeitig unbegrenztem Gewinnpotenzial.

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Manage Risiken präzise durch Optionskontrakte mit niedrigem Nennwert.

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Nicht nur für erfahrene Trader gedacht, sondern auch für Anleger, die neue Tools ausprobieren möchten.

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Schließe den Prozess in 15 Minuten ohne unnötigen Papierkram ab.

Investiere in steigende und fallende Märkte

Sei auf jedes Marktszenario vorbereitet und profitiere mit Optionen von steigenden wie fallenden Bewegungen.

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Kontrolliere mögliche Verluste

Du kannst dir sicher sein, dass du nur die Prämie riskierst, die du für die Option gezahlt hast.

Investieren

Wie funktionieren Optionen?

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Wähle aus 140 Aktien & ETFs und entscheide, ob du davon ausgehst, dass der Kurs des Basiswerts steigen oder fallen wird.

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Wähle Verfallsdatum, Ausführungspreis und überprüfe den potenziellen Gewinn und Verlust.

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Bestätige die Handelsdetails und zahle die Optionsprämie – dies ist das Risiko, das du als Optionskäufer eingehst.

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Beobachte den Markt und schließe die Position je nach Art der Option entweder vorzeitig oder warte bis zum Verfallsdatum.

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Der Optionshandel und der traditionelle Aktienhandel funktionieren ganz unterschiedlich. Wenn du mit Aktien handelst, kaufst oder verkaufst du tatsächliche Aktien und wirst Teilhaber des Unternehmens. Beim Optionshandel erwirbst du einen Kontrakt, der dir das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumt, einen Basiswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Da du mit Kontrakten handelst, anstatt den Vermögenswert direkt zu besitzen, ist der Kapitalbedarf in der Regel geringer als beim direkten Kauf von Aktien.

Der maximale Verlust beim Kauf einer Option ist auf die Prämie begrenzt, die du für die Option gezahlt hast. Wenn sich der Markt nicht zu deinen Gunsten entwickelt und die Option wertlos verfällt, verlierst du nur die Prämie, aber kein weiteres Geld darüber hinaus. Das bedeutet, dass dein Risiko von vornherein klar definiert und begrenzt ist. Zwar ist es möglich, die gesamte Prämie zu verlieren, doch schuldest du niemals mehr als das, was du ursprünglich investiert hast, sodass der Kauf von Optionen eine Möglichkeit darstellt, das Risiko effektiv zu kontrollieren.

Der Optionshandel ermöglicht es Anlegern, mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz – der sogenannten Prämie – eine größere Position im Basiswert abzubilden. Anleger erwerben dabei das Recht, einen Basiswert innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, ohne den vollen Betrag investieren zu müssen. Dadurch können bereits kleinere Marktbewegungen zu überproportionalen Wertveränderungen der Option führen. Gleichzeitig ist das Risiko zu berücksichtigen: Entwickelt sich der Markt nicht wie erwartet, kann die gezahlte Prämie vollständig verloren gehen – unter Umständen auch in kurzer Zeit.

Ja, beim Optionshandel kannst du durch den Kauf verschiedener Arten von Optionen sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen. Wenn du davon ausgehst, dass der Kurs eines Vermögenswerts steigen wird, kannst du eine Long-Position eingehen, indem du eine Call-Option kaufst, die dir das Recht gibt, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Umgekehrt kannst du, wenn du einen Kursrückgang erwartest, eine Short-Position eingehen, indem du eine Put-Option kaufst, die dir das Recht gibt, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Auf diese Weise kannst du mit Optionen potenziell sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren, ohne den Basiswert direkt zu besitzen.

Der Preis einer Option, auch Prämie genannt, wird von mehreren entscheidenden Faktoren bestimmt. Dazu gehören der aktuelle Kurs des Basiswerts, der Ausübungspreis der Option, die verbleibende Laufzeit bis zum Verfall und die Volatilität des Basiswerts. Auch die Zeit spielt eine Rolle – Optionen verlieren an Wert, je näher sie dem Verfall kommen, ein Konzept, das als Zeitwertverfall bezeichnet wird. Die Volatilität beeinflusst die Prämie, da eine höhere Volatilität die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Option gewinnbringend wird, wodurch die Option teurer wird. Andere Faktoren wie Zinssätze und Dividenden können die Preisbildung von Optionen ebenfalls beeinflussen.

Der Ausübungspreis (auch „Strike“ genannt) ist der festgelegte Preis, zu dem eine Option ausgeführt werden kann. Das bedeutet: Bei einer Call-Option kann der Basiswert zu diesem Preis gekauft werden. Bei einer Put-Option kann er zu diesem Preis verkauft werden. Ob sich die Ausübung lohnt, hängt davon ab, wie sich der aktuelle Marktpreis im Vergleich zu diesem Preis entwickelt.

Diese Begriffe beschreiben das Verhältnis zwischen dem Ausübungspreis einer Option und dem aktuellen Kurs des Basiswerts. Eine im Geld befindliche Option (ITM) hat einen inneren Wert (IV) – bei einer Call-Option bedeutet IV, dass der Kurs des Basiswerts über dem Ausübungspreis liegt; bei einer Put-Option liegt er unter dem Ausübungspreis. Der Ausübungspreis einer am Geld (ATM) befindlichen Option liegt sehr nahe am aktuellen Kurs des Basiswerts oder entspricht diesem, was bedeutet, dass sie wenig oder gar keinen inneren Wert hat. Eine aus dem Geld (OTM) befindliche Option hat keinen inneren Wert – bei Call-Optionen liegt der Kurs des Basiswerts unter dem Ausübungspreis, bei Put-Optionen darüber. Diese Unterscheidungen beeinflussen den Preis der Option und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnbringend ist.

Ja, manche Optionen können vorzeitig ausgeübt werden, das hängt aber von der Art der Option ab. Optionen im amerikanischen Stil können jederzeit vor Ablauf ausgeübt werden, was dem Inhaber die Flexibilität gibt, vorzeitig zu handeln, wenn es vorteilhaft ist. Optionen im europäischen Stil hingegen können nur am Ablaufdatum selbst ausgeübt werden. Bei XTB bieten wir Aktienoptionen im amerikanischen Stil an, die jederzeit vor Ablauf ausgeübt werden können.

Du kannst Optionen nutzen, um dein Aktienportfolio gegen mögliche Kursrückgänge abzusichern. Wenn du bereits Aktien hältst, kann der Kauf einer Put-Option sinnvoll sein. Diese gibt dir das Recht, deine Aktien bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis (Ausübungspreis) zu verkaufen. Fällt der Kurs unter diesen Preis, kann die Option an Wert gewinnen und mögliche Verluste teilweise ausgleichen. Steigt der Kurs, kann die Option wertlos verfallen, während du weiterhin vom Kursanstieg profitierst.

Der Zeitwert einer Option ist der Betrag, den ein Käufer zusätzlich zum aktuellen inneren Wert der Option zahlt. Er spiegelt die Chance wider, dass die Option vor ihrem Verfall noch an Wert gewinnen könnte. Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit bis zum Verfall verbleibt, desto höher ist der Zeitwert, da die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich der Kurs des Basiswerts zu deinen Gunsten entwickelt. Je näher das Verfallsdatum rückt, desto geringer wird der Zeitwert und sinkt schließlich auf null.

Optionen können auf zwei Arten abgerechnet werden: physische Abrechnung und Barabrechnung. Physische Abrechnung bedeutet die tatsächliche Lieferung des Basiswerts bei Ausübung der Option, beispielsweise die Übertragung von Aktien an den Käufer bei einer Call-Option. Im Gegensatz dazu erfolgt bei der Barabrechnung keine Lieferung des Basiswerts; stattdessen tauschen die Parteien bei Fälligkeit die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis aus. Bei XTB werden Optionen ausschließlich bar abgerechnet.

Alle auf der Handelsplattform von XTB verfügbaren Optionen werden ausschließlich in bar abgerechnet, was bedeutet, dass keine physische Lieferung des Basiswerts stattfindet. Stattdessen wird die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis berechnet und der daraus resultierende Betrag dem Konto des Traders gutgeschrieben oder belastet. Dieser Ansatz vereinfacht den Abrechnungsprozess, macht eine Übertragung von Vermögenswerten überflüssig und gewährleistet eine effiziente Abwicklung der Positionen