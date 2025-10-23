Aktien News: Argentinische Bankaktien steigen stark – Banco Macro mit +41 %

Das Wichtigste in Kürze US-Unterstützung für den Peso

Politische Unsicherheit nimmt ab

Starke Outperformance

📰 Aktien News: Argentinische Bankaktien steigen nach US-Dollar-Stützung 💡 Einleitung Die Aktien argentinischer Banken erlebten einen deutlichen Aufschwung, nachdem Medien berichteten, dass das US-Finanzministerium Dollar verkaufte, um den argentinischen Peso zu stabilisieren. Besonders die Aktie von Banco Macro legte stark zu und erholte sich nach einem mehrmonatigen Tief. Dieser Kursanstieg signalisiert ein wachsendes Vertrauen der Anleger in die Stabilität des argentinischen Finanzmarktes. ► Banco Macro WKN: A0JJT4 | ISIN: US05961W1053 | Ticker: BMA.US 📈 Marktentwicklung der argentinischen Banken Die jüngste Rallye kommt nach einer Phase der Unsicherheit, die durch regionale Wahlergebnisse ausgelöst wurde. Die Unterstützung der Gegner von Präsidentschaftskandidat Javier Milei hatte zuvor zu Nervosität bei internationalen Investoren geführt. Sollte Milei die Unterstützung von Donald Trump erhalten, könnte dies seine Siegchancen bei den Wahlen am 26. Oktober deutlich erhöhen – was wiederum die Stimmung an den Märkten weiter verbessern dürfte. 💹 Starke Kursgewinne im Vergleich zum S&P 500 Im vergangenen Monat übertrafen die wichtigsten argentinischen Banken deutlich die Performance des S&P 500 Index: Banco Macro : +41 %

Financiero Galicia : +25 %

Banco BBVA Argentina: +17 % Diese beeindruckenden Kurszuwächse unterstreichen das gestiegene Vertrauen internationaler Investoren in den argentinischen Bankensektor und dessen Potenzial für eine wirtschaftliche Erholung. 🔑 Key Takeaways US-Unterstützung für den Peso: Der Verkauf von US-Dollars stabilisierte den Peso und stärkte das Vertrauen der Märkte. Politische Unsicherheit nimmt ab: Eine mögliche Allianz zwischen Milei und Trump könnte die Anlegerstimmung weiter verbessern. Starke Outperformance: Argentinische Bankaktien übertrafen den S&P 500 deutlich – ein klares Signal für wachsendes Investoreninteresse. 🏁 Fazit Die aktuelle Entwicklung zeigt: Argentinische Bankaktien sind wieder im Fokus internationaler Anleger. Mit politischem Rückenwind und wirtschaftlicher Unterstützung aus den USA könnten die kommenden Wochen entscheidend für den Markttrend sein. Wer auf Emerging Markets und Lateinamerika-Investments setzt, sollte den argentinischen Bankensektor genau im Blick behalten. Banco Macro Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.