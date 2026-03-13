BÖRSE HEUTE: Wall Street rutscht ins Minus – Ölpreis, Inflation und Geopolitik im Fokus (13.03.2026)

Börse aktuell: Wall Street dreht nach schwachem Start ins Minus 📉

Die Börse aktuell zeigt zum Wochenausklang ein deutlich schwächeres Bild. Trotz vorsichtigem Optimismus zum Start der Sitzung hat sich die Stimmung an der Börse heute im Verlauf des Handels merklich verschlechtert. Kleine Kursgewinne verwandelten sich in spürbare Verluste, während geopolitische Risiken und gemischte Wirtschaftsdaten die Märkte belasten.

Am stärksten unter Druck stehen Technologiewerte:

Nasdaq 100 und Russell 2000 verlieren rund 0,8 %

S&P 500 fällt etwa 0,7 %

Dow Jones gibt rund 0,4 % nach

Neben Konjunkturdaten sorgen vor allem Entwicklungen im Energiesektor und geopolitische Spannungen für Unsicherheit an der Börse heute.

Key Takeaways

Wall Street rutscht zum Wochenschluss ins Minus:

Nasdaq und Russell führen die Verluste an, während S&P 500 und Dow Jones moderater fallen.

Ölpreise bleiben hoch:

Brent bleibt über 100 USD und geopolitische Risiken im Nahen Osten sorgen für Unsicherheit.

Gemischte Konjunkturdaten:

Schwaches Wirtschaftswachstum trifft auf weiterhin erhöhte Inflation.

Geopolitik und Ölpreis bleiben zentrale Risikofaktoren 🛢️

Ein entscheidender Faktor für die Börse aktuell bleibt die Lage im Nahen Osten. Marktteilnehmer hoffen weiterhin, dass die Situation rund um die Straße von Hormus unter Kontrolle bleibt und mögliche Einschränkungen des Öltransports nur vorübergehend sind.

Gleichzeitig hat das US-Finanzministerium entschieden, die Durchsetzung bestimmter Sanktionen gegen russische Öltanker vorübergehend auszusetzen. Dieser Schritt könnte kurzfristig das Angebot auf dem Energiemarkt stabilisieren.

Dennoch bleibt der Ölpreis hoch:

Brent-Rohöl beendet die Woche über 100 USD pro Barrel

WTI liegt bei etwa 95 USD

Parallel nehmen Spekulationen über eine mögliche Bodenoffensive im Iran zu, was das geopolitische Risiko weiterhin erhöht.

Wirtschaftsdaten liefern gemischtes Bild

Auch die neuesten Konjunkturdaten aus den USA tragen zur Unsicherheit an der Börse heute bei.

Inflationsdaten (PCE):

Core PCE: 3,1 % im Jahresvergleich

Headline PCE: 2,8 %

Konsum:

Persönliche Ausgaben steigen um 0,4 %

Wirtschaftswachstum:

BIP-Wachstum im Q4: nur 0,7 %, deutlich unter der Erwartung von 1,4 %

Industrieindikatoren:

Auftragseingänge langlebiger Güter: 0 % Wachstum

Diese Daten deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft bei weiterhin relativ hoher Inflation hin – eine Kombination, die geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve komplizierter macht.

Unternehmens- und Europamärkte unter Druck 📊

Auch Unternehmensnachrichten bewegen die Börse aktuell.

Adobe fällt um rund 6 %, nachdem der CEO seinen Rücktritt angekündigt hat, ohne einen Nachfolger zu nennen.

In Europa dominieren ebenfalls Verluste. Der STOXX 600 beendet den Handel rund 0,6 % im Minus, da steigende Energiepreise und mögliche Zinserhöhungen die Stimmung belasten.

Weitere Wirtschaftsdaten aus Europa zeigen ein gemischtes Bild:

UK-Wirtschaftswachstum: nur 0,8 % YoY

Industrieproduktion und Fertigung im UK: unter Erwartungen

Inflation in Frankreich: niedriger als erwartet bei 0,9 %

Eine positive Ausnahme bildet Zalando, dessen Aktie nach starken Geschäftszahlen und einer verbesserten Prognose rund 6 % steigt.

Rohstoffe, Währungen und Krypto im Überblick

Auch andere Märkte reagieren deutlich auf die aktuelle Lage.

Forex:

Der US-Dollar gewinnt deutlich an Stärke. Besonders stark verlieren:

Neuseeland-Dollar (NZD)

Australischer Dollar (AUD)

Euro, kanadischer Dollar und britisches Pfund geben jeweils rund 0,7 % gegenüber dem Dollar nach.

Agrarrohstoffe:

Weizen: +2 %

Kaffee: –2 %

Metalle:

Aluminium: –2,8 %

Nickel: –2 %

Platin und Silber: etwa –4 %

Silber bleibt jedoch nahe 80 USD pro Unze, während Gold bei rund 5.000 USD notiert.

Kryptomarkt:

Die Risikostimmung unterstützt digitale Assets leicht:

Bitcoin: +1 %, nähert sich 71.000 USD

Ethereum: +1,7 %, etwa 2.100 USD

Solana: +3 %, rund 88 USD

Fazit

Die Börse aktuell zeigt zum Ende der Woche ein vorsichtig negatives Bild. Während geopolitische Risiken und hohe Energiepreise die Märkte belasten, liefern Konjunkturdaten gemischte Signale für die Wirtschaft.

Für die Börse heute bleiben insbesondere drei Faktoren entscheidend: die Entwicklung im Nahen Osten, die Richtung der Ölpreise und die geldpolitische Strategie der US-Notenbank. Diese Kombination dürfte auch in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen.

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