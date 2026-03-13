BÖRSE HEUTE: Wall Street rutscht ins Minus – Ölpreis, Inflation und Geopolitik im Fokus (13.03.2026)

- Wall Street rutscht zum Wochenschluss ins Minus
- Ölpreise bleiben hoch
- Gemischte Konjunkturdaten
- Wall Street rutscht zum Wochenschluss ins Minus
- Ölpreise bleiben hoch
- Gemischte Konjunkturdaten
Börse aktuell: Wall Street dreht nach schwachem Start ins Minus 📉
Die Börse aktuell zeigt zum Wochenausklang ein deutlich schwächeres Bild. Trotz vorsichtigem Optimismus zum Start der Sitzung hat sich die Stimmung an der Börse heute im Verlauf des Handels merklich verschlechtert. Kleine Kursgewinne verwandelten sich in spürbare Verluste, während geopolitische Risiken und gemischte Wirtschaftsdaten die Märkte belasten.
Am stärksten unter Druck stehen Technologiewerte:
-
Nasdaq 100 und Russell 2000 verlieren rund 0,8 %
-
S&P 500 fällt etwa 0,7 %
-
Dow Jones gibt rund 0,4 % nach
Neben Konjunkturdaten sorgen vor allem Entwicklungen im Energiesektor und geopolitische Spannungen für Unsicherheit an der Börse heute.
Key Takeaways
Wall Street rutscht zum Wochenschluss ins Minus:
Nasdaq und Russell führen die Verluste an, während S&P 500 und Dow Jones moderater fallen.
Ölpreise bleiben hoch:
Brent bleibt über 100 USD und geopolitische Risiken im Nahen Osten sorgen für Unsicherheit.
Gemischte Konjunkturdaten:
Schwaches Wirtschaftswachstum trifft auf weiterhin erhöhte Inflation.
Geopolitik und Ölpreis bleiben zentrale Risikofaktoren 🛢️
Ein entscheidender Faktor für die Börse aktuell bleibt die Lage im Nahen Osten. Marktteilnehmer hoffen weiterhin, dass die Situation rund um die Straße von Hormus unter Kontrolle bleibt und mögliche Einschränkungen des Öltransports nur vorübergehend sind.
Gleichzeitig hat das US-Finanzministerium entschieden, die Durchsetzung bestimmter Sanktionen gegen russische Öltanker vorübergehend auszusetzen. Dieser Schritt könnte kurzfristig das Angebot auf dem Energiemarkt stabilisieren.
Dennoch bleibt der Ölpreis hoch:
-
Brent-Rohöl beendet die Woche über 100 USD pro Barrel
-
WTI liegt bei etwa 95 USD
Parallel nehmen Spekulationen über eine mögliche Bodenoffensive im Iran zu, was das geopolitische Risiko weiterhin erhöht.
Wirtschaftsdaten liefern gemischtes Bild
Auch die neuesten Konjunkturdaten aus den USA tragen zur Unsicherheit an der Börse heute bei.
Inflationsdaten (PCE):
-
Core PCE: 3,1 % im Jahresvergleich
-
Headline PCE: 2,8 %
Konsum:
-
Persönliche Ausgaben steigen um 0,4 %
Wirtschaftswachstum:
-
BIP-Wachstum im Q4: nur 0,7 %, deutlich unter der Erwartung von 1,4 %
Industrieindikatoren:
-
Auftragseingänge langlebiger Güter: 0 % Wachstum
Diese Daten deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft bei weiterhin relativ hoher Inflation hin – eine Kombination, die geldpolitische Entscheidungen der Federal Reserve komplizierter macht.
Unternehmens- und Europamärkte unter Druck 📊
Auch Unternehmensnachrichten bewegen die Börse aktuell.
Adobe fällt um rund 6 %, nachdem der CEO seinen Rücktritt angekündigt hat, ohne einen Nachfolger zu nennen.
In Europa dominieren ebenfalls Verluste. Der STOXX 600 beendet den Handel rund 0,6 % im Minus, da steigende Energiepreise und mögliche Zinserhöhungen die Stimmung belasten.
Weitere Wirtschaftsdaten aus Europa zeigen ein gemischtes Bild:
-
UK-Wirtschaftswachstum: nur 0,8 % YoY
-
Industrieproduktion und Fertigung im UK: unter Erwartungen
-
Inflation in Frankreich: niedriger als erwartet bei 0,9 %
Eine positive Ausnahme bildet Zalando, dessen Aktie nach starken Geschäftszahlen und einer verbesserten Prognose rund 6 % steigt.
Rohstoffe, Währungen und Krypto im Überblick
Auch andere Märkte reagieren deutlich auf die aktuelle Lage.
Forex:
Der US-Dollar gewinnt deutlich an Stärke. Besonders stark verlieren:
-
Neuseeland-Dollar (NZD)
-
Australischer Dollar (AUD)
Euro, kanadischer Dollar und britisches Pfund geben jeweils rund 0,7 % gegenüber dem Dollar nach.
Agrarrohstoffe:
-
Weizen: +2 %
-
Kaffee: –2 %
Metalle:
-
Aluminium: –2,8 %
-
Nickel: –2 %
-
Platin und Silber: etwa –4 %
Silber bleibt jedoch nahe 80 USD pro Unze, während Gold bei rund 5.000 USD notiert.
Kryptomarkt:
Die Risikostimmung unterstützt digitale Assets leicht:
-
Bitcoin: +1 %, nähert sich 71.000 USD
-
Ethereum: +1,7 %, etwa 2.100 USD
-
Solana: +3 %, rund 88 USD
Fazit
Die Börse aktuell zeigt zum Ende der Woche ein vorsichtig negatives Bild. Während geopolitische Risiken und hohe Energiepreise die Märkte belasten, liefern Konjunkturdaten gemischte Signale für die Wirtschaft.
Für die Börse heute bleiben insbesondere drei Faktoren entscheidend: die Entwicklung im Nahen Osten, die Richtung der Ölpreise und die geldpolitische Strategie der US-Notenbank. Diese Kombination dürfte auch in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Chart des Tages 🔴 AUDUSD (17.03.2026) 🚨
Daimler Truck Aktie im Fokus: Gewinneinbruch trotz stabiler Dividende – Jetzt Daimler Truck Aktien kaufen? 🚛
DAX Gewinner am Montag: Commerzbank Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 17.03.26 – Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.