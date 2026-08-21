Marktbericht Börse: Wall Street Schwächelt, Dax Erholt, Nvidia & Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze Wall Street schwächelt, Bitcoin stark

Fokus auf Konjunkturdaten

Big Tech im Rampenlicht

Die US-Märkte schlossen die jüngste Handelssitzung deutlich im Minus. Steigende Anleiherrenditen belasteten die Stimmung an der Wall Street, während Investoren bezweifeln, dass die jüngsten Maßnahmen des US-Finanzministeriums dem Anleihemarkt nachhaltigen Halt geben können. Der S&P 500 verlor rund 0,9 %, zusätzlich belastet durch enttäuschende Quartalszahlen und einen darauffolgenden Kursrutsch beim Handelsriesen Walmart. Börse Aktuell: Rohstoffe, Krypto und Asien-Trends Während die US-Aktienmärkte im heutigen Handel eine Erholung versuchen, richten sich die Blicke auf den Rohstoff- und Kryptomarkt: Bitcoin (BTC): Setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat die Marke von 75.000 USD durchbrochen.

Ölpreis: Nach dem Kontraktwechsel gab der Ölpreis leicht nach und notiert bei rund 91 USD pro Barrel , bleibt jedoch aufgrund geopolitischer Spannungen im Nahen Osten auf hohem Niveau.

US-Finanzpolitik: Scott Bessent signalisierte Rückkäufe von Staatsanleihen in größerem Umfang sowie Eckpunkte eines umfassenderen Finanzplans. Konjunkturdaten im Blick: Einkaufsmanagerindizes (PMI) im Fokus Die europäischen Indizes starten vor Handelsbeginn leicht im Plus. Der Tag steht ganz im Zeichen der vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor: 09:00 Uhr dt. Zeit: Großbritannien

09:15 Uhr dt. Zeit : Frankreich

09:30 Uhr dt. Zeit : Deutschland

10:00 Uhr dt. Zeit : Eurozone

15:45 Uhr dt. Zeit : USA

16:00 Uhr dt. Zeit: Vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen in Europa Unternehmensnews: Nvidia und Broadcom Nvidia: Das Unternehmen wies Berichte zurück, wonach eine spezielle LPU-Einheit für den chinesischen Markt entwickelt werde. Eine solche Entwicklung sei nicht Teil der aktuellen Produkt-Roadmap.

Broadcom: Der Konzern verhandelt Berichten zufolge über eine Finanzierung von über 60 Milliarden USD für ein neues KI-Projekt. Die Struktur könnte rund 30 Milliarden USD an nachrangigen Verbindlichkeiten sowie eine vorrangig besicherte Tranche umfassen. Unter anderem verhandeln Blackstone und Apollo über eine Beteiligung. Bitcoin chart (D1 interval) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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