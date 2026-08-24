Marktbericht Börse Aktuell: Indizes, Rohstoffe & Krypto

Das Wichtigste in Kürze Gemischtes Bild & Branchen-Gewinner

Unternehmens-Dynamics & Capital Moves

Makroökonomische & Politische Belastungen

Indizes & Aktien – Börse Aktuell im Überblick Der Marktbericht Börse zeigt zu Beginn der europäischen Sitzung ein gemischtes Bild. Nach der jüngsten Volatilität verläuft der Handel vergleichsweise ruhig (VSTOXX: -0,6 %; EU50: -0,15 %). Die Futures auf den German DAX (DE40), den niederländischen AEX (NED25) und den britischen FTSE 100 (UK100) tendieren weitgehend seitwärts. Verluste verzeichnen hingegen Italien (ITA40: -0,15 %), Frankreich (FRA40: -0,15 %), Polen (W20: -0,2 %) und die Schweiz (SUI20: -0,4 %). Eine positive Ausnahme bildet Spaniens IBEX 35 (SPA35: +0,3 %). Branchen-Trends und Einzelwerte Wer Börse Aktuell verfolgt, sieht deutliche Gewinne in ausgewählten Sektoren: Konsum- & Luxusgüter: Konsumwerte, allen voran Luxus, Mode und Beauty, zeigen Stärke (Hermès: +1,3 %, LVMH: +1,1 %, L’Oréal: +1,3 %). Erste Signale einer Nachfrageerholung in China stützen den Sektor. Trotz Kapitalabflusskontrollen deutet die Prognose für das vierte Quartal auf Besserung hin. Zu den Profiteuren zählen Hermès, Kering, Burberry und LVMH.

Konsumwerte, allen voran Luxus, Mode und Beauty, zeigen Stärke (Hermès: +1,3 %, LVMH: +1,1 %, L’Oréal: +1,3 %). Erste Signale einer Nachfrageerholung in China stützen den Sektor. Trotz Kapitalabflusskontrollen deutet die Prognose für das vierte Quartal auf Besserung hin. Zu den Profiteuren zählen Hermès, Kering, Burberry und LVMH. Finanzen & Rohstoffe: Der europäische Finanzsektor (UniCredit: +1,05 %, Deutsche Bank: +0,5 %, Santander: +0,75 %) und Werkstoffe (BASF: +1,5 %, Air Liquide: +0,6 %) legen zu.

Der europäische Finanzsektor (UniCredit: +1,05 %, Deutsche Bank: +0,5 %, Santander: +0,75 %) und Werkstoffe (BASF: +1,5 %, Air Liquide: +0,6 %) legen zu. Nachzügler: Energie- und Gesundheitswerte hinken der Marktentwicklung hinterher. Unternehmens-News im Marktbericht Börse SSAB & Norsk Hydro: Das Ausbleiben eines Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada stützt europäische Stahl- und Aluminiumanbieter. SSAB profitiert von Vorteilen auf dem US-Grobblechmarkt, Norsk Hydro von US-Recyclingregeln.

Das Ausbleiben eines Handelsabkommens zwischen den USA und Kanada stützt europäische Stahl- und Aluminiumanbieter. SSAB profitiert von Vorteilen auf dem US-Grobblechmarkt, Norsk Hydro von US-Recyclingregeln. Alibaba: Eine Platzierung in Hongkong brachte 10,2 Mrd. USD für KI-Infrastruktur ein, führte jedoch zu einem Kurssturz von 8,5 %. Bedenken hinsichtlich Gewinnverwässerung und hoher Kapazitätsausgaben überwiegen. Zudem verkaufte der Investor Michael Burry seine gesamte Position.

Eine Platzierung in Hongkong brachte 10,2 Mrd. USD für KI-Infrastruktur ein, führte jedoch zu einem Kurssturz von 8,5 %. Bedenken hinsichtlich Gewinnverwässerung und hoher Kapazitätsausgaben überwiegen. Zudem verkaufte der Investor Michael Burry seine gesamte Position. Shein: Bereitet einen Börsengang in Hongkong mit einem Zielvolumen von bis zu 1,8 Mrd. USD vor. Die angestrebte Bewertung von ca. 27 Mrd. USD liegt deutlich unter den 100 Mrd. USD aus 2022. Grund hierfür sind Verluste, höhere Zölle und US-Regulierung. Der Börsenstart ist für den 1. September geplant.

Bereitet einen Börsengang in Hongkong mit einem Zielvolumen von bis zu 1,8 Mrd. USD vor. Die angestrebte Bewertung von ca. 27 Mrd. USD liegt deutlich unter den 100 Mrd. USD aus 2022. Grund hierfür sind Verluste, höhere Zölle und US-Regulierung. Der Börsenstart ist für den 1. September geplant. Shell: Verhandelt über den Verkauf seines US-Chemiegeschäfts. Vorläufige Angebote von ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) und Apollo belaufen sich auf bis zu 8 Mrd. USD. Dies entspricht einem Abschlag auf vergangene Investitionen, passt aber zur Divestment-Strategie weniger profitabler Segmente. Wirtschaft & Geopolitik Unser Marktbericht Börse blickt auch auf makroökonomische Brennpunkte: Handelskonflikt USA/Kanada: Kanada bereitet ein Hilfspaket vor, nachdem Handelsgespräche scheiterten und US-Zölle von 50 % drohen. Premierminister Mark Carney rechnet mit einem andauernden Konflikt. Kanadas Vergeltungszölle greifen ab dem 8. September.

Kanada bereitet ein Hilfspaket vor, nachdem Handelsgespräche scheiterten und US-Zölle von 50 % drohen. Premierminister Mark Carney rechnet mit einem andauernden Konflikt. Kanadas Vergeltungszölle greifen ab dem 8. September. EZB-Geldpolitik: EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone sieht derzeit keine Stagflationsrisiken in der Eurozone; die Inflation sei weit von gefährlichen Niveaus entfernt.

EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone sieht derzeit keine Stagflationsrisiken in der Eurozone; die Inflation sei weit von gefährlichen Niveaus entfernt. Frankreichs Staatsfinanzen: Finanzminister Lescure lehnt neue Steuern trotz steigenden Haushaltsdefizits ab. Der Spread zwischen 10-jährigen französischen und deutschen Staatsanleihen stieg auf knapp 87 Basispunkte. Devisen & Rohstoffe: Börse Aktuell FX: Der US-Dollar-Index (USDIDX) erholt sich um ca. 0,2 % von seinem 3-Monats-Tief. Der Kanadische Dollar schwächelt am deutlichsten (USDCAD: +0,35 %), während der EUR/USD leicht nachgibt (-0,04 %).

Der US-Dollar-Index (USDIDX) erholt sich um ca. 0,2 % von seinem 3-Monats-Tief. Der Kanadische Dollar schwächelt am deutlichsten (USDCAD: +0,35 %), während der EUR/USD leicht nachgibt (-0,04 %). Energie: Brent-Öl (OIL) fällt um 0,9 % auf 91,30 USD pro Barrel. Erdgas-Futures legen an der NYMEX (NATGAS: +3 %) und in Europa (NATGAS.EU: +3,1 %) kräftig zu.

Brent-Öl (OIL) fällt um 0,9 % auf 91,30 USD pro Barrel. Erdgas-Futures legen an der NYMEX (NATGAS: +3 %) und in Europa (NATGAS.EU: +3,1 %) kräftig zu. Edelmetalle: Trotz festerem Dollar legt Gold um 1,3 % auf 4.660 USD pro Unze zu. Silber steigt um 0,5 % auf 69,30 USD. Kryptowährungen Die Daten für Börse Aktuell im Kryptomarkt: Bitcoin: Stabilisiert sich nahe 77.800 USD nach einem Wochenplus von 24 %, angetrieben durch Spot-Käufe und Liquidationen von Short-Positionen.

Stabilisiert sich nahe 77.800 USD nach einem Wochenplus von 24 %, angetrieben durch Spot-Käufe und Liquidationen von Short-Positionen. Ethereum & Solana: Zeigen ein ähnliches Muster mit Kursgewinnen bei gleichzeitig sinkendem Open Interest bei Futures. Dies deutet auf eine Dominanz organischer Spot-Nachfrage anstelle von Hebelspekulationen hin. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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