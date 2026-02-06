Europäische Aktienmärkte starten am Freitag mit einer leicht positiven Tendenz. Die Futures auf den Euro Stoxx 600 legen um 0,40% zu. Damit zeigt sich die Börse aktuell etwas stabiler, nachdem die US-Märkte am Donnerstag von starken Kursverlusten und erhöhter Volatilität geprägt waren.

Der globale Hintergrund bleibt jedoch fragil. Nach einem schwachen Handelsschluss an der Wall Street kam es in den USA zu einem deutlichen Ausverkauf. Die Bewegungen über verschiedene Anlageklassen hinweg deuten eher auf ein Umfeld steigender Unsicherheit hin als auf eine klare Risk-on- oder Risk-off-Stimmung. Damit bleibt die Lage im Marktbericht Börse angespannt, trotz der moderaten Erholung in Europa.

Quality vs. Value: Banken uneins über Marktführerschaft

BNP Paribas sieht Chancen für Qualitätsaktien. Laut der Bank seien „Quality Stocks“ nicht mehr teuer und könnten wieder outperformen, sofern das Wirtschaftswachstum stabil bleibt. Die Bewertungen hätten sich inzwischen in Richtung langfristiger Durchschnittswerte zurückgezogen.

Der MSCI Europe Quality Index handelt derzeit etwa auf dem Niveau seines langfristigen durchschnittlichen Forward-KGV. Der Stoxx 600 erscheint auf dieser Basis leicht höher bewertet. Die Bewertungsprämie für besonders hochwertige Unternehmen ist laut BNP Paribas auf rund 20% gefallen – nahe dem unteren Rand der Spanne der vergangenen 12 Jahre.

Barclays bremst jedoch die Erwartungen. Die Bank betont, dass ein klarer Auslöser für eine nachhaltige Rückkehr von Qualitätsaktien als Marktführer bislang fehlt. Zudem sei die Positionierung im Sektor weiterhin hoch, während die Marktstimmung schwach bleibe.

Stattdessen sieht Barclays weiterhin Argumente zugunsten von Value-Aktien: Stabilere Realzinsen, bessere Makrodaten und fiskalische Impulse verbessern das Chance-Risiko-Verhältnis für Value – trotz zuletzt gestiegener Bewertungen.

Auch JPMorgan verweist auf eine Phase der „frühen Erholung“, in der historisch vor allem Value-Titel, Nebenwerte und risikoreichere Strategien profitieren. Die Bank geht davon aus, dass eine lockerere Geldpolitik und ein schwächerer US-Dollar zyklische Aktien weiter unterstützen und defensive Werte belasten könnten. Value-Aktien dürften dabei eine führende Rolle einnehmen.

Deutschland: Industrie bleibt Schwachpunkt im Marktumfeld

Aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland zeigen, wie schwierig eine nachhaltige Industriewende bleibt. Die Industrieproduktion sank im Dezember um 1,9% im Monatsvergleich und fiel damit deutlich schwächer aus als erwartet.

Besonders betroffen waren zyklische Bereiche. Die Produktion ohne Energie und Bau ging um 3,0% zurück. Haupttreiber waren der Automobilsektor (-8,9%) sowie Maschinenbau und Ausrüstungen (-6,8%). Die Energieproduktion fiel um 1,8%, während der Bausektor um 3,0% zulegen konnte.

Trotz der schwachen Dezemberdaten deutet das Quartalsbild auf eine leicht positive Entwicklung hin. Im vierten Quartal 2025 lag die Produktion etwa 1% über dem Durchschnitt des Vorquartals. Das passt zu einer erwarteten BIP-Entwicklung von rund 0,3% im Quartalsvergleich. Die vollständigen Details werden am 25. Februar veröffentlicht.

Nachfrage zieht an – Hoffnung auf Erholung in 2026

Es gibt jedoch erste Signale, dass die Nachfrage wieder anzieht. Die Industrieaufträge sprangen im Dezember um 7,8% nach oben – der stärkste Anstieg seit zwei Jahren. Auch der Ifo-Geschäftsklimaindex für das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich zu Beginn des Jahres 2026, bleibt aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Bloomberg Economics rechnet zunächst nur mit moderatem Wachstum, bevor fiskalische Investitionen später im Jahr deutlich stärkere Impulse liefern. Erwartet werden 0,2% BIP-Wachstum im ersten Quartal 2026 und 0,3% im zweiten Quartal. Eine stärkere Beschleunigung dürfte in der zweiten Jahreshälfte folgen – getragen von Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben.

Damit bleibt die Börse aktuell im Spannungsfeld zwischen fragiler globaler Stimmung und ersten Signalen einer wirtschaftlichen Stabilisierung. Der heutige Marktbericht Börse zeigt: Value-Aktien stehen weiterhin im Fokus, während Qualitätsaktien zwar günstiger werden, aber noch auf einen klaren Impuls warten.

Quelle: xStation5 von XTB

