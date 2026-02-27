BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Inflation bleibt zentrales Thema

Börse heute: Inflation bremst US-Märkte – Rohstoffe im Fokus 📉 Die Börse heute beendet die Woche mit moderaten Verlusten an den US-Leitindizes. Trotz positiver Unternehmensmeldungen bleibt die Stimmung angespannt. Hauptgrund: Die zweite „heiße“ Inflationsüberraschung in Folge erhöht den Druck auf die Bewertungen – insbesondere im Technologiesektor. An der Börse aktuell zeigt sich erneut, dass die Zinspolitik der US-Notenbank Fed das dominierende Thema bleibt. Vor allem kleinere Werte geraten unter Druck. Key Takeaways Inflation bleibt zentrales Thema: Zweite starke Inflationsüberraschung in Folge belastet die Börse aktuell. Selektive Stärke bei Einzeltiteln: Block, Netflix und Dell überzeugen trotz schwachem Gesamtmarkt. Rohstoffe profitieren von Unsicherheit: Öl, Silber und Weizen legen deutlich zu, während Krypto unter Druck steht. US-Indizes: Small Caps besonders schwach Die größten Verluste verzeichnet der Russell 2000, der um mehr als 1,5 % nachgibt. Das signalisiert wachsende Zweifel am Tempo möglicher Zinssenkungen. Belastend wirken die jüngsten Inflationsdaten: PPI (Erzeugerpreise): +3,6 % YoY

Monatlich: +0,8 %

Zweite Inflationsüberraschung nach dem starken PCE-Wert Für die Börse heute bedeutet das: Zinssenkungshoffnungen werden weiter nach hinten verschoben. Steigende Renditen setzen insbesondere wachstumsstarke Titel unter Druck. Einzelwerte sorgen für Bewegung 📊 Trotz des insgesamt schwächeren Marktumfelds liefert die Börse aktuell einige beeindruckende Kursbewegungen: Block: +15 % nach starken Zahlen und 40 % Stellenabbau

Netflix: +10 % nach Rückzug vom Warner-Bros.-Deal

Dell: +20 % dank hoher Servernachfrage und Fortschritten im KI-Bereich Gerade Dell zeigt, dass KI-Infrastruktur weiterhin stark nachgefragt ist – ein Kontrast zur allgemeinen Zurückhaltung im Technologiesektor. Europa mit gemischtem Bild Während die Börse heute in den USA schwächer tendiert, zeigt sich Europa uneinheitlich: STOXX 600: leicht im Plus – längste Gewinnserie seit 2012

Andere Indizes überwiegend schwächer

Inflationsdaten aus Spanien bei 2,5 % über Erwartung Im Bank- und Versicherungssektor wachsen Sorgen über Liquiditätsrisiken, unter anderem im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Market Financial Solutions in Großbritannien. Rohstoffe stark, Krypto schwach An der Börse aktuell rücken Rohstoffe verstärkt in den Fokus: Agrarrohstoffe: Weizen: +4 % dank Short Covering und Wetterrisiken

Kakao: weiter unter Druck durch Überangebot Energie: Öl: +2 % aufgrund steigender Spannungen im Nahen Osten Edelmetalle: Silber: +5 %, Tagesgewinner

Gold & Platin: moderat im Plus Der Kryptomarkt dagegen beendet die Woche schwach: Bitcoin: -3 % auf rund 65.000 USD

Ethereum: -5 % auf etwa 1.900 USD

