Das Wichtigste in Kürze US-Märkte auf Rekordkurs Dank Tech-Stärke

Wachstumssorgen in Japan trotz Halbleiter-Rallye

R Rückenwind für Edelmetalle & schwächerer Dollar

In der Übersicht zu Börse Aktuell zeigen sich die Finanzmärkte nach einer verhaltenen Freitagssitzung wieder in Kauflaune. US-Index-Futures steuern erneut in Richtung ihrer Historienhochschs. Indizes und Unternehmen US-Märkte: Tech-Werte führen die Gewinne an. Nasdaq-Futures (US100) legen um 0,3% zu, gefolgt vom S&P 500 (US500: +0,15%) und dem Russell 2000 (US2000: +0,05%). Leichte Verluste beim Dow Jones (US30: -0,05%) deutet auf eine Umschichtung in den Tech-Sektor hin.

Asien-Pazifik: Schwache US-Konsumdaten (Rückgang bei Einzelhandelsumsätzen und Stimmungsindizes) dämpfen die Zinserhöhungserwartungen und treiben die asiatischen Märkte an. Hong Kong (HK.cash: +1,1%) und China (CHN.cash: +1,15%) verzeichnen deutliche Gewinne. Der Nikkei 225 (JP225) steigt um 0,3%, während Australien stagniert und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen bleibt.

Einzeltitel: Der Halbleitersektor glänzt in Asien (Kioxia +7,6%, SMIC +7,1%, Cambricon +5%). Alibaba gewinnt 1,5% nach Berichten über den Verkauf des Gaming-Studios Lingxi Games (Wert: >1,5 Mrd. USD). In Australien verlieren der Händler JB Hi-Fi und die Bank NAB nach schwachen Zahlen jeweils über 3,5%. Wirtschaft und Geopolitik Japan-BIP enttäuscht: Das japanische BIP wuchs im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet nur um 1,1% (QoQ: 0,3%) und blieb damit weit hinter der Prognose von 2,0% zurück. Grund ist ein unerwarteter Rückgang der Binnennachfrage und der Investitionsausgaben (-1,2%). Positive Effekte kamen lediglich vom Außenhandel (starke Nachfrage nach KI-Ausrüstung und Hybridfahrzeugen).

Industrie überrascht: Die japanische Industrieproduktion stieg im Jahresvergleich überraschend um 4,9% (Prognose: 4,2%).

Geopolitik: Außenminister aus acht Nationen sowie die Hamas verurteilten Israels Ablehnung des Friedensplans. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt; die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat laut der Türkei weiterhin höchste Priorität. Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen Devisenmarkt: Der US-Dollar-Index (USDIDX: -0,15%) fällt den dritten Tag in Folge. AUD und NZD profitieren von der Risikofreude in Asien (AUD/USD: +0,4%, NZD/USD: +0,6%). Der Yen legt trotz schwacher BIP-Daten leicht zu. EUR/USD erreicht mit 1,1585 (+0,2%) ein Zwei-Monats-Hoch.

Rohstoffe: Brent-Öl verharrt nahe dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 88,50 USD pro Barrel. Europäisches Erdgas steigt leicht (NATGAS.EU: +2%). Edelmetalle profitieren von den Zinssorgen: Gold steigt um 0,4% auf 4.393 USD pro Unze, Silber legt um 1,6% auf 65,70 USD zu.

Kryptowährungen: Bei den digitalen Assets herrscht verhaltener Optimismus. Bitcoin gewinnt 0,9% auf 63.520 USD, während Ethereum um 1,3 % auf 1.900 USD steigt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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