Marktbericht Börse Aktuell: Nvidia-Zahlen, Ölpreis verliert & PCE-Daten

Das Wichtigste in Kürze Nvidia & PCE-Inflation als Hauptkatalysatoren

Entlastung durch Ölpreis-Rückgang

Gemischtes Macro- & Einzelwert-Bild

Marktbericht Börse: US-Indizes erholen sich – Wall Street wartet gespannt auf Nvidia und PCE-Daten Die US-Indizes zeigten sich gestern erholt, da sinkende Ölpreise und nachgebende Anleiherrenditen für eine leichte Stimmungsaufhellung sorgten. Um für die Börse aktuell die wichtigsten Impulse zu setzen, schauen Anleger heute gebannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia sowie die Veröffentlichung der US-PCE-Inflationsdaten (14:30 Uhr dt. Zeit). Die Futures an der Wall Street notieren heute Morgen leicht im Minus. Für Bewegung am Rohstoffmarkt sorgt der rapide Preisverfall beim Erdöl: Brent Crude fiel auf etwa 85 USD pro Barrel, begünstigt durch Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von von Hormus und Signale einer Deeskalation im Nahost-Konflikt. Der gesunkene Öldruck dämpfte die Inflationssorgen und stützte die US-Staatsanleihen. Börse aktuell: Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen Gold & Bitcoin: Der Goldpreis gibt leicht um 0,3 % auf knapp 4.650 USD pro Unze nach. Bitcoin verharrt stabil in der Spanne von 78.000 bis 79.000 USD.

Der Goldpreis gibt leicht um 0,3 % auf knapp 4.650 USD pro Unze nach. Bitcoin verharrt stabil in der Spanne von 78.000 bis 79.000 USD. Devisen (AUD/USD): Der Australische Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu (Verbraucherpreisindex bei 3,5 % J/J vs. 3,3 % erwartet).

Der Australische Dollar legt nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten zu (Verbraucherpreisindex bei 3,5 % J/J vs. 3,3 % erwartet). Konjunkturdaten: Das US-Verbrauchervertrauen fiel zuletzt auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Entsprechend zurückhaltend agieren Investoren vor dem vom Fed bevorzugten Inflationsmaß (PCE-Kerneffekte). Geopolitik: Hoffnung auf Waffenruhe im Iran-Konflikt Laut Medienberichten sollen die USA und der Iran eine Waffenruhe vereinbart haben, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. Die Vereinbarung soll die freie Navigation durch die Straße von Hormus umfassen. Da Tehran weiterhin harte Nachforderungen stellt, bleibt der Fortschritt vorerst begrenzt: Gestern passierten nur fünf Rohstoffschiffe die Meerenge (Durchschnitt sonst: 15). EZB-Signale und US-Quartalszahlen EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel betonte, dass sich die europäische Wirtschaft zunehmend solide entwickle, was mittelfristig höhere Zinsen erfordere. Gleichzeitig bleibe die Lage an den Energiemärkten besorgniserregend. Unter den Einzelwerten standen nach US-Börsenschluss Intuit (-10 %) und Zoom Communications (-5 %) trotz passabler Zahlen unter Druck. Marktbericht Börse: Chartanalyse Ölpreis (Brent im Tageschart) Der Öl-Future hat erstmals seit Mitte Juni wieder die EMA200-Linie erreicht und sich auf diesem Niveau (ca. 85 USD) vorerst stabilisiert. Technisch dominieren weiterhin die Bären mit einem sichtbaren Doppeltop im Bereich von 93,50 bis 94,00 USD. Sollte die Unterstützung bei 85 USD brechen, liegt die nächste Schlüsselzone für Händler im Bereich zwischen 78 und 80 USD pro Barrel. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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