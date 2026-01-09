Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Rotation an der Wall Street, US-Daten im Fokus

Die Börse aktuell zeigt eine deutliche Sektorrotation an der Wall Street. Kapital floss verstärkt aus den Gewinnern des vergangenen Jahres im Technologiesektor in Energie, Konsumgüter und Nebenwerte. Die Marktpositionierung wirkt breiter und weniger konzentriert als in den vergangenen Monaten. Am Morgen notieren die US-Index-Futures leicht schwächer, während die europäischen Leitindizes überwiegend seitwärts tendieren.

US-Börsen: Nasdaq unter Druck, Dow Jones mit relativer Stärke

Der Nasdaq 100 gab rund 0,6 % nach und beendete damit eine kurze dreitägige Erholung. Schwäche bei Nvidia und Apple belastete die Stimmung und deutet auf nachlassendes kurzfristiges Momentum bei Mega-Caps hin.

Der Dow Jones Industrial Average entwickelte sich deutlich robuster und legte über 0,5 % zu. Investoren bevorzugten defensive und wertorientierte Marktsegmente – ein klassisches Merkmal in einem reiferen Marktumfeld.

Small Caps im Fokus – Russell 2000 auf neuem Hoch

US-Nebenwerte blieben ein zentrales Thema im Marktbericht Börse. Der Russell 2000 markierte ein neues Hoch und stieg um mehr als 1 % (plus 4,5 % seit Jahresbeginn). Die Bewegung unterstreicht die zunehmende Nachfrage nach binnenorientierten Wachstumswerten.

Zentrale Makro-Termine heute

Zwei Ereignisse stehen für die Börse aktuell im Mittelpunkt:

US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) um 13:30 Uhr dt. Zeit

Mögliche Entscheidung des Supreme Court zu Trumps Zöllen

Weitere US-Daten folgen um 15:00 Uhr dt. Zeit mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sowie den Inflationserwartungen.

Unternehmensnachrichten und Politik

Taiwan Semiconductor (TSMC) meldete sehr starke Umsätze:

Jahresumsatz: NT$ 3,81 Billionen (+31,6 % im Jahresvergleich)

Dezemberumsatz: NT$ 335 Mrd.

Rüstungsaktien legten gestern zu, nachdem Trump höhere Militärausgaben in Aussicht stellte – ein Beispiel dafür, wie schnell politische Schlagzeilen staatlich geprägte Sektoren neu bewerten können.

Anleihenmarkt: Renditen steigen moderat

Die jüngste Rallye am Anleihemarkt pausierte. US-Staatsanleihen gaben nach, die Rendite der zehnjährigen Treasuries stieg auf rund 4,18 %. Dies signalisiert, dass die Märkte derzeit keine aggressive Einpreisung eines starken Konjunkturabschwungs vornehmen.

Arbeitsmarktdaten wirkten stabilisierend: Unternehmensbedingte Entlassungsankündigungen fielen auf ein 17-Monats-Tief, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger stark stiegen als erwartet.

Asien: Abwartende Haltung vor US-Daten

Der MSCI Asia Pacific Index bewegte sich in einer engen Handelsspanne, da Investoren vor den US-Makrodaten vorsichtig agierten. Japan stach positiv hervor, gestützt durch einen schwächeren Yen und starke Ergebnisse von Fast Retailing.

Europa & Rohstoffe

Rio Tinto geriet unter Druck angesichts anhaltender Gespräche über einen möglichen Glencore-Deal, der die globale Industriemetallbranche nachhaltig verändern könnte.

Am Rohstoffmarkt:

Öl setzte seinen Anstieg fort, gestützt durch geopolitische Risiken rund um Venezuela und Iran

Gold und Silber gaben nach, belastet durch höhere Renditen und einen festeren US-Dollar

Währungen und geopolitische Risiken

Der US-Dollar steuert auf seine stärkste Woche seit November zu – ein Faktor, der globale Finanzierungsbedingungen verschärfen und Risikoanlagen belasten kann.

Geopolitisch sorgten Berichte über massive russische Drohnenangriffe auf die Ukraine für Unsicherheit. Zudem nahmen Spannungen im Iran zu, nachdem Trump eine mögliche militärische Intervention der USA ins Spiel brachte.