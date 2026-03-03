BÖRSE HEUTE: Eskalation im Persischen Golf belastet Märkte weltweit (03.03.2026)

- Die Börse heute reagiert stark auf die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf.
Börse heute: Krieg im Persischen Golf erschüttert die Märkte 🌍
Die Börse heute steht ganz im Zeichen der weiteren Eskalation im Persischen Golf. Israel und die USA setzen ihre Angriffe auf Iran im Rahmen der Operation „Epic Fury“ fort, während Iran mit Angriffen auf US-Stützpunkte reagiert und Ölanlagen in der Region bedroht.
US-Präsident Donald Trump erklärte, die Militäroperation verlaufe planmäßig und könne noch vier bis fünf Wochen andauern. Zudem kündigte Iran die Schließung der Straße von Hormus an. Auch wenn diese formal offen bleibt, meiden zahlreiche Tanker die Region – mit direkten Auswirkungen auf den Ölmarkt.
Die Börse aktuell reagiert entsprechend nervös und volatil.
Key Takeaways
-
Geopolitische Eskalation dominiert: Die Börse heute reagiert stark auf die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf.
-
Öl als Risikofaktor: Steigende Energiepreise erhöhen Inflations- und Wachstumsrisiken.
-
Flucht in den Dollar: Safe-Haven-Ströme stärken den US-Dollar, während Aktien, Edelmetalle und Krypto unter Druck stehen.
Wall Street und Europa deutlich im Minus 📉
Die Eskalation schlägt direkt auf die Aktienmärkte durch.
USA (Börse heute):
-
S&P 500: -1,1 %
-
Nasdaq 100: -1,2 %
-
Dow Jones: -1 %
-
Zwischenzeitlich Verluste von über 2 %
Europa:
-
FTSE 100: -2,7 %
-
CAC 40: -3,5 %
-
DAX: -3,6 %
-
IBEX 35: -4,5 %
Zusätzliche Spannungen entstanden durch die Ankündigung Spaniens, US-Militärbasen nicht für Operationen gegen Iran zur Verfügung zu stellen. In Reaktion darauf kündigte die US-Regierung die Aussetzung von Handelsbeziehungen mit Spanien an.
Die Börse aktuell zeigt damit ein klassisches Risk-Off-Szenario.
Öl steigt – Inflation bleibt Risiko 🛢️
Während Aktien unter Druck geraten, ziehen Energiepreise an:
-
Brent: +4 % (nahe 80 USD)
-
WTI: +4,5 % (nahe 74 USD)
-
Tageshoch: über +5 %
Sollten tatsächliche Lieferunterbrechungen eintreten, könnte der Ölpreis die Marke von 100 USD überschreiten. Dies würde Inflationsdruck erhöhen und das globale Wachstum zusätzlich belasten.
Passend dazu überraschten die Inflationsdaten aus der Eurozone:
-
HICP (YoY): 1,9 % (Erwartung 1,7 %)
-
Kerninflation: 2,4 % (Erwartung 2,2 %)
-
Monatliche Werte ebenfalls höher als erwartet
Die Börse heute steht somit unter doppeltem Druck: geopolitische Risiken und steigende Inflationssorgen.
Dollar stark – Edelmetalle und Krypto unter Druck 💵
In unsicheren Zeiten dominiert das Motto „Cash is King“.
-
US-Dollar legt deutlich zu
-
Gold -4 % (um 5.100 USD)
-
Silber -7 %
-
Palladium -6,2 %
-
Platin -8,5 %
Auch Kryptowährungen schwächeln:
-
Bitcoin -1 % (unter 69.000 USD)
-
Ethereum -2,8 % (unter 2.000 USD)
Die Börse aktuell zeigt klar: Liquidität und Sicherheit stehen im Vordergrund.
Fazit
Die Börse heute befindet sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Der Konflikt im Persischen Golf wirkt sich direkt auf Energiepreise, Inflationsaussichten und globale Kapitalströme aus.
Solange keine klare Entspannung erkennbar ist, dürfte die Börse aktuell volatil bleiben. Besonders entscheidend wird sein, ob es zu realen Angebotsausfällen im Ölsektor kommt – denn ein nachhaltiger Anstieg über 100 USD je Barrel könnte die Märkte erheblich unter Druck setzen und die geldpolitischen Spielräume weiter einschränken.
