Börse Aktuell: US-Futures schwächer | Marktbericht Börse mit Öl, RBA und Gold

Das Wichtigste in Kürze US-Futures schwächer durch KI-Unsicherheit

Notenbank-Fokus: RBA signalisiert mögliche weitere Zinsschritte

Rohstoffe und Edelmetalle unter Druck

Die US-Index-Futures beenden das verlängerte Wochenende mit erneuten Abschlägen. Anhaltende Unsicherheiten über mögliche strukturelle Veränderungen durch künstliche Intelligenz in einzelnen Sektoren belasten die Stimmung. Der Marktbericht Börse zeigt: Der US100, US500 und US2000 verlieren jeweils rund 0,45 %, während sich der US30 mit einem Minus von 0,35 % etwas robuster präsentiert. Ölpreise im Blick – Gespräche zwischen USA und Iran Am Rohstoffmarkt korrigieren Brent- und WTI-Öl jeweils um etwa 0,5 %. Hintergrund sind bevorstehende Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Genf. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die iranische Seite als „schlechte Verhandler“, betonte jedoch zugleich deren grundsätzliche Bereitschaft zu einem Abkommen. Trump soll indirekt in die Verhandlungen eingebunden sein. Für die Börse aktuell bleiben geopolitische Entwicklungen damit ein zentraler Risikofaktor. RBA-Protokoll: Inflation hartnäckiger als erwartet Das Protokoll der Reserve Bank of Australia (RBA) signalisiert, dass die Inflation stärker und breiter angelegt ist als zunächst angenommen. Eine robuste Nachfrage und ein angespannter Arbeitsmarkt erhöhen den Preisdruck. Das derzeitige Zinsniveau wird nicht mehr als restriktiv eingestuft, weitere Zinserhöhungen gelten als möglich, um das Inflationsziel zu erreichen. Zuletzt hob die RBA den Leitzins von 3,6 % auf 3,85 % an. Im aktuellen Marktbericht Börse rückt damit erneut die Geldpolitik in den Fokus der Investoren. Asien-Pazifik: Geringe Volatilität – Japan unter Druck In der Region Asien-Pazifik bleibt die Volatilität begrenzt, da die Börsen in China aufgrund des Neujahrsfests geschlossen sind. Japan: Der JP225 fällt um 0,5 % nach enttäuschenden BIP-Daten.

Australien: Der AU200.cash steigt um 0,1 %, gestützt von starken Ergebnissen des Rohstoffkonzerns BHP.

Südkorea: Minus von 0,3 %.

Indien: Plus von 0,2 %. Die Börse aktuell zeigt damit ein gemischtes Bild in der Region. Devisenmarkt: Yen stärker – EURUSD stabil Am Devisenmarkt führt der japanische Yen die Gewinne gegenüber den G10-Währungen an. Auslöser war eine erfolgreiche japanische Anleiheauktion – trotz schwacher Konjunkturdaten. Insgesamt bleibt die Volatilität bei den Hauptwährungspaaren gering und bewegt sich meist innerhalb einer Spanne von ±0,1 %. EURUSD notiert unverändert nahe 1,184. Edelmetalle unter Druck Gold steht klar unter Verkaufsdruck und fiel zeitweise unter die Marke von 4.900 US-Dollar. Aktuell notiert das Edelmetall rund 1,6 % tiefer bei 4.910 US-Dollar. Auch Silber gibt deutlich nach und verliert 2,3 % auf 74 US-Dollar. Für die Börse aktuell signalisiert dies eine erhöhte Risikoaversion bei gleichzeitigem Liquiditätsbedarf am Markt. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

