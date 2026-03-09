US Börsenstart: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq fallen wegen Nahost-Konflikt

- US Börse startet schwach in die Woche
- Ölpreise über 100 Dollar
- Energieaktien profitieren
- US Börse startet schwach in die Woche
- Ölpreise über 100 Dollar
- Energieaktien profitieren
Börse USA unter Druck: Ölpreise und Nahost-Konflikt belasten Märkte 🌍
Die Börse USA ist mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Steigende geopolitische Spannungen im Persischen Golf haben die Risikobereitschaft der Anleger deutlich reduziert und zu einer stärkeren Volatilität an der US Börse geführt.
Die wichtigsten US-Indizes starten schwach:
-
Dow Jones: −1,3 %
-
S&P 500: −1,2 %
-
Nasdaq: −1,1 %
Hauptauslöser ist die Eskalation des Konflikts zwischen USA, Israel und Iran, die über das Wochenende für zusätzliche Unsicherheit sorgte. Berichte über Angriffe auf Energieinfrastruktur sowie die Gefahr weiterer militärischer Eskalationen verstärken die Nervosität an den globalen Finanzmärkten.
Key Takeaways
US Börse startet schwach in die Woche:
Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq verlieren mehr als 1 %, nachdem geopolitische Spannungen zunehmen.
Ölpreise über 100 Dollar:
Steigende Energiepreise erhöhen Inflationsrisiken und belasten die Börse USA.
Energieaktien profitieren:
Ölkonzerne wie Chevron und Exxon gehören zu den Gewinnern im aktuellen Marktumfeld.
Ölpreise steigen über 100 Dollar
Ein zentraler Faktor für die Entwicklung der Börse USA ist aktuell der Energiemarkt. Der Ölpreis hat erneut die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel überschritten und damit den höchsten Stand seit mehreren Jahren erreicht.
Der Persische Golf spielt eine entscheidende Rolle für die globale Energieversorgung. Ein großer Teil der weltweiten Ölproduktion und -exporte stammt aus dieser Region. Zudem passieren erhebliche Mengen an Rohöl die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Energie weltweit.
Selbst kleinere Störungen in dieser Region können sofort zu deutlichen Preisbewegungen führen. Genau das ist derzeit zu beobachten.
Steigende Energiepreise haben mehrere Auswirkungen:
-
höhere Kosten für Unternehmen und Verbraucher
-
steigender Inflationsdruck
-
geringere Spielräume für Zinssenkungen der Zentralbanken
Diese Faktoren belasten die Stimmung an der US Börse und erhöhen gleichzeitig die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft.
Anleger flüchten in sichere Anlagen 📉
Mit zunehmenden geopolitischen Risiken steigt auch die Nachfrage nach sogenannten sicheren Häfen. Der US-Dollar profitiert aktuell von dieser Entwicklung, während risikoreichere Anlageklassen wie Aktien unter Druck geraten.
Besonders betroffen sind Branchen, die stark von Energiepreisen oder internationalem Handel abhängig sind. Gleichzeitig steigt die Volatilität an den Märkten, da Investoren ihre Portfolios defensiver ausrichten.
Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten die Märkte noch längere Zeit beschäftigen werden.
Hoffnung auf Stabilisierung der Märkte
Trotz der schwachen Entwicklung zu Wochenbeginn gibt es auch vorsichtige Signale der Stabilisierung an der US Börse.
Die S&P 500 notieren aktuell leicht im Plus. Anleger hoffen, dass sich die Situation im Nahen Osten nicht weiter verschärft.
Zusätzliche Unterstützung für die Märkte könnten Berichte liefern, wonach die G7-Staaten eine koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven prüfen. Ein solcher Schritt könnte helfen, den starken Preisanstieg am Energiemarkt zumindest teilweise zu begrenzen.
Unternehmensnachrichten an der US Börse 🚀
Neben geopolitischen Themen sorgen auch Unternehmensmeldungen für Bewegung an der Börse USA.
Energieunternehmen profitieren vom Ölpreisanstieg
Zu den Gewinnern zählen vor allem Ölkonzerne:
-
Chevron (CVX)
-
Exxon Mobil (XOM)
-
APA Corporation (APA)
Steigende Energiepreise verbessern kurzfristig die Umsatz- und Gewinnaussichten dieser Unternehmen.
Hims & Hers (HIMS)
Die Aktie steigt deutlich, nachdem bekannt wurde, dass Novo Nordisk seine beliebten Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit über die Telemedizin-Plattform von Hims verkaufen könnte. Eine mögliche Partnerschaft würde die Wachstumsperspektiven deutlich verbessern.
Nasdaq (NDAQ)
Der Börsenbetreiber kündigte eine Kooperation mit der Kryptobörse Kraken an. Ziel ist die Tokenisierung von Aktien, wodurch digitale Aktien mit denselben Rechten wie traditionelle Wertpapiere gehandelt werden können.
Applied Optoelectronics (AAOI)
Die Aktie steigt nach einer großen Bestellung von 1.6T-Rechenzentrums-Transceivern, die vor allem für KI-Anwendungen in großen Rechenzentren eingesetzt werden.
Dianthus Therapeutics (DNTH)
Das Biotech-Unternehmen gewinnt rund 20 %, nachdem positive Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie veröffentlicht wurden.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit
Die Börse USA steht derzeit stark unter dem Einfluss geopolitischer Entwicklungen im Nahen Osten. Der Konflikt im Persischen Golf treibt die Energiepreise nach oben und sorgt für erhöhte Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten.
Sollten die Spannungen weiter anhalten oder sich sogar verschärfen, könnten steigende Ölpreise weiterhin Druck auf die US Börse ausüben und die Erwartungen für Zinssenkungen der Zentralbanken weiter reduzieren.
Kurzfristig bleibt die Marktstimmung daher stark von geopolitischen Nachrichten und der Entwicklung am Energiemarkt abhängig.
S&P 500 Index Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
🚨EURUSD kämpft um 1,16
Hewlett Packard Enterprise Aktie im Fokus: KI-Server treiben Wachstum – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURJPY Forex (11.03.26)
DAX Gewinner am Dienstag: Continental Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.