Das Wichtigste in Kürze Sinkende Ölpreise als Marktstütze

Starke deutsche Konjunkturdaten

Starke Einzeltitel-Bewegungen bei Gegenwind für VW

Der europäische Aktienmarkt startet mit Gewinnen in den Dienstag. Getrieben wird die positive Stimmung von deutlich nachgebenden Ölpreisen und Kursgewinnen im Technologiesektor. Der deutsche Leitindex DAX setzt sich an die Spitze der europäischen Märkte und gewinnt vor allem dank starker Makrodaten an Dynamik – die DAX-Futures verzeichnen ein Plus von rund 0,7 %. Verstärkt wird der Aufwärtstrend an der Börse aktuell durch Rückenwind aus den USA: Der US100 steigt vorbörslich ebenfalls um 0,7 %. Haupttreiber an den Finanzmärkten ist der erneute Rückgang des Ölpreises für die Sorte Brent um 2,5 %. Das Barrel kostet aktuell rund 88 USD – im Vergleich zu 95 USD vor einer Woche. Die nachlassenden Energiepreise mildern Inflationssorgen und sorgen für Entspannung am Anleihemarkt. Der Preisverfall spiegelt den Abbau geopolitischer Risikoprämien wider: Neue Schritte der US-Regierung gegenüber dem Iran führten bislang nicht zu den befürchteten Verschärfungen der Sanktionen. Zudem werten Händler Berichte über die Rückkehr US-amerikanischer Diplomaten in den Nahen Osten als Signal für eine Deeskalation. Unternehmens-News & Branchen im Überblick Auf Sektorenebene schneiden Industrie- sowie Reise- und Freizeitwerte am stärksten ab. Letztere profitieren mit einem Plus von 1,5 % direkt von günstigeren Treibstoffkosten; Spitzenreiter ist die Kion Group mit einem Kursplus von etwa 5 %. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia erholen sich auch die Halbleiterwerte: ASML und Infineon legen jeweils um rund 2 % zu. Weitere wichtige Einzelwerte im Marktbericht Börse: Melrose Industries (MRO.UK): Ein Update zum Vorfall im Werk Garden Grove reduziert Unsicherheiten bezüglich der Produktionsauswirkungen. Die Aktie klettert um bis zu 10 %.

Siemens Energy (ENR.DE): Berichte über das Interesse der Finanzinvestoren CVC und EQT an einer Mehrheitsbeteiligung (ca. 60 %) an der Dampfturbinensparte lassen den Kurs steigen. Goldman Sachs wurde hierzu bereits beauftragt.

Volkswagen (VOW1.DE): Vor der Präsentation eines Umbauplans versammelten sich über 10.000 Beschäftigte in Wolfsburg. Nach Angaben des Betriebsrates könnten bis zu 140.000 Arbeitsplätze gefährdet sein – eine Zahl, die das Management bisher nicht bestätigt hat. Hohe Kosten, Überkapazitäten, US-Zölle und der Konkurrenzdruck aus China belasten den Automobilhersteller. Die Aktie verliert etwa 1 %.

Marks & Spencer (MKS.UK): Die Logistikkooperation mit Zalando wird auf 22 europäische Märkte ausgeweitet, was die Logistikkosten um bis zu 50 % senken soll. Das Papier legt um ca. 2 % zu.

Vistry Group (VTY.UK): Der britische Projektentwickler erhält 350 Mio. GBP aus einem Wohnungsbauprogramm zur Errichtung von über 3.000 Wohnungen. Der Aktienkurs schießt um mehr als 15 % nach oben. Makroökonomische Daten: Starkes deutsches BIP & IFO-Index Die Wirtschaft in Deutschland entwickelte sich im zweiten Quartal 2026 besser als erwartet: Das saisonbereinigte BIP-Wachstum stieg um 0,3 %. Unbereinigt lag das Plus bei 1,0 % (Erwartung: 0,9 %, Vorquartal: 0,8 %). Ergänzend dazu stieg der IFO-Geschäftsklimaindex überraschend deutlich auf 88.8 Punkte – den höchsten Stand seit zwei Jahren. Auch die Geschäftserwartungen (89.1 Punkte) und die Beurteilung der aktuellen Lage (88.5 Punkte) verbesserten sich spürbar. Devisen & Kryptowährungen Devisenmarkt: Vor der anstehenden Rede auf dem Jackson Hole Symposium zeigt sich die Börse aktuell im Währungsbereich weitgehend stabil. Der Neuseeland-Dollar (NZD) und der Australische Dollar (AUD) legen gegenüber dem US-Dollar um 0,1 % bis 0,2 % zu. Der Yen gibt leicht nach (-0,1 %), während Euro, Pfund und Schweizer Franken unverändert notieren. Krypto-Markt: Der Kryptomarkt erholt sich teilweise von den Vortagsverlusten bei kleineren Altcoins. Bitcoin bleibt stabil oberhalb der Marke von 78.000 USD (+0,5 %), Solana legt um über 1 % auf 98 USD zu, während Ethereum leicht auf 2.477 USD nachgibt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.