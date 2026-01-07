BÖRSE HEUTE: DAX gewinnt, US-Tech stark (07.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild mit klarer Stärke im Tech-Sektor.

Börse heute: Gemischtes Bild an den internationalen Märkten Die Börse heute zeigt sich weltweit uneinheitlich. Während einige europäische und US-Indizes zulegen konnten, gerieten andere unter Druck. Anleger bewerten Konjunkturdaten, Unternehmensnachrichten und geopolitische Entwicklungen neu. Insgesamt bleibt das Marktumfeld an der Börse aktuell von Vorsicht, aber auch selektivem Optimismus geprägt. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute & Börse aktuell Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild mit klarer Stärke im Tech-Sektor. US-Konjunkturdaten sprechen für eine weiterhin moderate Fed-Politik. Rohstoffe, Krypto und Geopolitik bleiben wichtige Volatilitätstreiber an der Börse aktuell. Europa: DAX stark, FTSE schwach Die europäischen Aktienmärkte entwickelten sich unterschiedlich: DAX : +0,9 % – deutliche Gewinne in Deutschland

FTSE 100 : –0,7 % – schwächerer Handel in London

CAC 40 : unverändert

WIG20 (Polen): +1,6 % am Tag und +3,5 % seit Jahresbeginn Der polnische Leitindex profitiert von Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs im Jahr 2026, was die regionale Stimmung spürbar verbessert. Börse aktuell USA: Tech treibt, Dow schwächelt An der US-Börse zeigten sich die Indizes ebenfalls uneinheitlich: S&P 500 : leicht im Plus

Nasdaq 100 : +0,5 %

Dow Jones: –0,5 % 📈 Software- und BigTech-Aktien führten die Gewinnerliste an. Besonders stark: Alphabet (GOOGL.US) : +3 % Optimismus rund um Waymo (Anhörung in Washington zu autonomem Fahren) Fortschritte bei TorchTPU und Gemini-3-KI

🤖 Tech- & Unternehmensnews im Fokus Alphabet / Google : Könnte von US-Plänen zur beschleunigten Einführung autonomer Fahrzeuge profitieren

Nvidia : Trotz neuer chinesischer Beschränkungen für H200-Chips bleibt die Aktie stabil nahe 190 USD

Intel : Gewinne nach Ankündigung eines Gaming-fokussierten Produkts

Eli Lilly: Kurs nahe Allzeithoch nach der Übernahme von Ventyx Biosciences 📉 US-Konjunkturdaten: Fed bleibt wohl moderat Die jüngsten US-Daten fielen gemischt aus: JOLTS Stellenangebote : 7,14 Mio. (Erwartung: 7,64 Mio.)

Industrieaufträge : –1,2 %

ISM Services : 52 Punkte (Erwartung: 49)

ADP-Beschäftigung: +41.000 (Erwartung: +50.000) ➡️ Insgesamt stützen die Daten eine eher dovishe Haltung der Fed zu Beginn des Jahres 2026 – ein positiver Faktor für die Börse aktuell. 🛢️ Rohstoffe: Öl unter Druck, Agrar erholt sich Ölmarkt Ölpreis fällt unter 60 USD/Barrel

Grund: starker Aufbau der Benzinlagerbestände laut EIA

Sorge vor schwacher Nachfrage bei ausreichendem Angebot Agrarrohstoffe 🌾 Mais, Soja und Weizen erholen sich von jüngsten Tiefs

Treiber: Käufe von Rohstofffonds Trockenheit in den US-Plains Spannungen im Schwarzmeerraum Erwartete chinesische Importnachfrage

🪙 Edelmetalle & Kryptowährungen Edelmetalle Gold : –1 %

Silber : –5 %

Platin: –6 % Die CFTC-CoT-Daten bevorzugen Gold gegenüber Silber, allerdings könnten hoher Leverage und steigendes Open Interest kurzfristig für Volatilität sorgen. Kryptowährungen Bitcoin fällt auf 91.000 USD

Scheitert erneut am 95.000-USD-Gamma-Widerstand, trotz Rekordzuflüssen in US-Spot-ETFs 🌍 Geopolitik: Zusätzliche Unsicherheitsfaktoren Russland wirft den USA die illegale Beschlagnahmung eines Tankers vor

USA verhandeln mit Venezuela über mögliche Öl-Investitionen

Gespräche mit Dänemark und Grönland über strategische Kontrolle der Insel

